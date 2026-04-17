ETV Bharat / sports

શું વરસાદ બગાડશે મેચની મજા?, નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં આજે GT અને KKR વચ્ચે મુકાબલો

IPL 2026 ની 25મી મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ વચ્ચે 17 એપ્રિલે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

GT VS KKR
GT VS KKR (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GT VS KKR: IPL 2026 ની 25મી મેચમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સનો સામનો કરશે. આ મેચ GT ના હોમ ગ્રાઉન્ડ, અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. કોલકાતા આ મેચમાં સીઝનની પોતાની પહેલી જીતની શોધમાં મેદાનમાં ઉતરશે. આ સીઝનમાં અત્યાર સુધી, કોલકાતા પાંચ મેચ રમી છે, જેમાંથી એક પણ જીત મેળવી શક્યું નથી. તેઓએ પોઈન્ટ ટેબલ પર પોતાનું ખાતું ફક્ત એટલા માટે ખોલ્યું કારણ કે પંજાબ કિંગ્સ સામેની તેમની મેચ વરસાદથી રદ થઈ ગઈ હતી. દરમિયાન, ગુજરાતની ટીમે આ સીઝનમાં રમાયેલી ચારમાંથી બે મેચમાં જીત નોંધાવી છે.

GT અને KKR હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

IPLમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, બંને ટીમો અત્યાર સુધીમાં પાંચ વખત એકબીજા સામે આવી છે; આ મુકાબલામાંથી, ગુજરાત ત્રણ મેચમાં વિજયી બન્યું છે, જ્યારે KKR એકમાં જીત મેળવી છે. એક મેચ વરસાદને કારણે રદ થઈ હતી. GT સામે KKRનો એકમાત્ર વિજય 2023માં આ જ સ્થળે થયો હતો. તે મેચમાં, KKR એ ગુજરાત ટાઇટન્સને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. 2025માં બંને ટીમો વચ્ચે એક મેચ પણ રમાઈ હતી, જેમાં ગુજરાતે 39 રનથી વિજય નોંધાવ્યો હતો.

પોઈન્ટ ટેબલમાં GT અને KKR

ગુજરાતની ટીમે સિઝનની તેમની પ્રથમ બે મેચમાં વિજય નોંધાવ્યો હતો; જોકે, ત્યારબાદ તેમને સતત હારનો સામનો કરવો પડ્યો અને હાલમાં તેઓ IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે. તેનાથી વિપરીત, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે તેમની પાંચ મેચમાંથી ચાર મેચ હારી છે, જેમાં એક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે તેમના નામે ફક્ત એક પોઈન્ટ બચ્યો છે. KKRની સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે, અને તેઓ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં છેલ્લા સ્થાને છે.

પીચ રિપોર્ટ

વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની પીચ સામાન્ય રીતે બેટિંગ માટે અનુકૂળ પીચ માનવામાં આવે છે. અમદાવાદમાં સામાન્ય રીતે કાળી માટીની પીચ હોય છે જે બેટ્સમેનોને મદદરુપ થાય છે. ઝડપી બોલરો શરૂઆતની ઓવરો દરમિયાન સારા ઉછાળા અને સ્વિંગ મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે, જ્યારે સ્પિનરોને મધ્ય ઓવરો દરમિયાન થોડો ટર્ન પણ મળી શકે છે.

હવામાન રિપોર્ટ

17 એપ્રિલે અમદાવાદમાં યોજાનારી આ મેચમાં વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. AccuWeather મુજબ, તાપમાન મહત્તમ 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ 26 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે.

બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

ગુજરાત ટાઇટન્સ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), સાઇ સુધરસન, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, શાહરૂખ ખાન, રાહુલ તેવટિયા, રાશિદ ખાન, મોહમ્મદ સિરાજ, સાઇ કિશોર, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ: ફિન એલન, અંગક્રિશ રઘુવંશી, અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), કેમરોન ગ્રીન, રિંકુ સિંહ, સુનિલ નારાયણ, રમનદીપ સિંહ, બ્લેસિંગ મુઝરાબાની, વૈભવ અરોરા, વરુણ ચક્રવર્તી, કાર્તિક ત્યાગી

TAGGED:

IPL 2026
GT VS KKR MATCH PREVIEW
GT VS KKR
AHMEDABAD WEATHER
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.