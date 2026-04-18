ગુજરાત ટાઇટન્સની વિજયી હેટ્રિક, કેપ્ટન ગીલની ઇનિંગ્સ વિજયી બની
ગુજરાત ટાઇટન્સે કોલકત્તા નાઈટ રાઇડર્સને પાંચ વિકેટ હરાવી IPL 2026 સીઝનમાં વિજયી હેટ્રિક નોંધાવી છે.
Published : April 18, 2026 at 6:54 AM IST
અમદાવાદ: નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યજમાન ગુજરાત ટાઇટન્સે કોલકત્તા નાઈટ રાઇડર્સને પાંચ વિકેટ હરાવી IPL 2026 સીઝનમાં વિજયી હેટ્રિક નોંધાવી છે. ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગીલની 50 બોલમાં 86 રનની ઇનિંગથી ગુજરાત ટાઇટન્સનો વિજય થયો છે. હવે ગુજરાત ટાઇટન્સ રવિવારે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે રમશે.
કેપ્ટન ગીલની ઇનિંગ્સ વિજયી બની
શુક્રવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને કોલકત્તા નાઈટ રાઇડર્સ વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમનો પાંચ વિકેટે વિજય થયો છે. ગુજરાત ટાઇટન્સના વિજયમાં આરંભમાં બોલરોનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો. જેના થકી કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સને 180 રન સુધી સીમિત રાખ્યું. બીજી ઈનિંગમાં બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમે આરંભ થી જ આક્રમણ રમત રમી. આરંભની 5.1 ઓવરમાં બંને ઓપનરો એ 57 રનની મજબૂત ભાગીદારી નોંધાવી. ત્યાર બાદ શુભમન ગીલ અને જોશ બટલરે રનનો પ્રવાહ યથાવત રાખી ટીમનો સ્કોર 9.1 ઓવરમાં 95 સુધી પહોંચાડ્યો. કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ ના બોલરો કોઈ પ્રભાવ ગુજરાત ટાઇટન્સ પર છોડી ન શક્યા. વરુણ ચક્રવર્તીએ ચાર ઓવરમાં 34 રન આપી બે વિકેટો ઝડપી હતી. સુનિલ નારાયણે ચાર ઓવરમાં 28 રન આપી એક વિકેટ ઝડપી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સ પોતાનો વિજય 19.4 ઓવરમાં 5 વિકેટે હાંસિલ કર્યો છે.
કોલકત્તા નાઈટ રાઇડર્સની સતત ચોથી હાર
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ટોસ જીતી યજમાન ટીમ ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે IPL ની 25મી મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે 181 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. કોલકત્તા નાઈટ રાઇડર્સ તરફથી સૌથી વધુ રન ઓલરાઉન્ડર કેમરૂન ગ્રીને ફટકાર્યા હતા. કેમરૂન ગ્રીને મેચના અંતિમ બોલે રાશિદ ખાનની બોલિંગમાં આઉટ થતા સીધુ કુલ 55 બોલમાં 79 રન નોંધાવ્યા હતા. મેચની પ્રથમ જ ઓવરમાં કોલકત્તા નાઈટ રાઇડર્સના કેપ્ટન અજિંક્યા રહાણે રબાડાના હાથે મહંમદ સિરાજની બોલિંગમાં આઉટ થયા હતા. મેચની પ્રથમ ચાર ઓવરમાં જ KKRની ત્રણ મહત્વની વિકેટ પડતા KKR તણાવ હેઠળ રમત રમી.
ગુજરાત ટાઇટન્સની વિજયી હેટ્રિક
ગુજરાત ટાઇટન્સની ચુસ્ત બોલિંગ અને કેચિંગ અદ્ભુત રહ્યા. કેપ્ટન શુભમન ગિલે KKR સામે પાંચ બોલરને બોલિંગ કરાવી KKRના બેટ્સમેન પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ રાખ્યું હતું. ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી કેસિગો રબાડા એ ચાર ઓવરમાં 29 રન આપી ત્રણ વિકેટ, મહંમદ સિરાજે 4 ઓવરમાં 23 રન આપી 2 વિકેટ, અશોક શર્માએ 4 ઓવરમાં 45 રન આપી 2 વિકેટ ઝડપી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સના સ્પિનર રાશિદ ખાને 4 ઓવરમાં 44 રન આપી મેચના અંતિમ બોલે સ્ફોટક બેટ્સમેન કેમરૂન ગ્રીનને આઉટ કરી એક વિકેટ ઝડપી હતી. રાશિદ ખાને KKRની અંતિમ ઓવરમાં ફ્કત 5 રન આપી KKRને નિયંત્રણમાં રાખી હતી. એક સમયે 15 ઓવરમાં 147 રને 5મી વિકેટ પડતા KKRની ઇનિંગની અંતિમ 5 વિકેટ 5 ઓવરમાં ફક્ત 33 રન જ કરી શકી. KKR પોતાની ઇનિંગની ચોથી વિકેટ માટે 55 અને પાંચમી વિકેટે 23 બોલમાં 60 રનની ભાગીદારી નોંધાવી લડત આપી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સે ચાર પેસર અને ફક્ત એક સ્પિનર ને ટીમમાં સમાવી બોલરને તેના પૂરા ચાર ઓવરનો ક્વોટા પૂરો કરાવ્યો હતો.