શુભમન ગિલ પહેલી મેચ માંડ માંડ જીત્યો, તો પછી તરત જ કડક કાર્યવાહી કેમ કરવામાં આવી?
શુભમન ગિલે તેની ટીમને પહેલી જીત અપાવી, પરંતુ આ પ્રક્રિયામાં તેણે એક નિયમનું ઉલ્લંઘન કર્યું. પરિણામે, તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
Published : April 9, 2026 at 3:03 PM IST
SHUBMAN GILL HAS BEEN FINED: શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ગુજરાત ટાઇટન્સે સિઝનની તેમની પહેલી મેચ જીતી છે. જોકે આ શાનદાર જીત નહોતી, પરંતુ તેઓએ જીતથી ઓછામાં ઓછા બે પોઈન્ટ મેળવ્યા છે, જેનાથી પોઈન્ટ ટેબલ પર તેમનું ખાતું ખુલ્યું છે. દરમિયાન, મેચના અંત પછી શુભમન ગિલ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે; તેને ધીમો ઓવર-રેટ જાળવવા બદલ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. શુભમન ગિલને આટલી દંડનો સામનો કરવો પડ્યો હોય તેવું આ પહેલી વાર છે; ખાસ કરીને, શ્રેયસ ઐયરને પણ ભૂતકાળમાં આવી જ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
ગુજરાત ટાઇટન્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવ્યું
ગુજરાત ટાઇટન્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે બુધવારે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે મેચ રમાઈ હતી. પહેલા બેટિંગ કરતા, ગુજરાત ટાઇટન્સે 210 રનનો જબરદસ્ત સ્કોર બનાવ્યો હતો. આ ઇનિંગમાં શુભમન ગિલ, જોસ બટલર અને વોશિંગ્ટન સુંદરની અડધી સદીનો સમાવેશ થતો હતો. આટલો મોટો લક્ષ્યાંક રાખ્યા પછી, ગુજરાતની ટીમે સરળ જીત મેળવવી જોઈતી હતી; જોકે, મેચ છેલ્લી ઓવર સુધી પહોંચી ગઈ. દિલ્હી કેપિટલ્સના ડેવિડ મિલરે એક મહત્વપૂર્ણ ભૂલ કરી હોવાથી જ ગુજરાતની ટીમ જીતવામાં સફળ રહી; નહીંતર, આ મેચ પણ તેમની આંગળીઓમાંથી સરકી ગઈ હોત.
🚨 Shubman Gill has been fined INR 12 lakh for maintaining a slow over rate during GT's game against DC pic.twitter.com/XKAfuPqcVU— Cricbuzz (@cricbuzz) April 9, 2026
ધીમા ઓવર-રેટ માટે ₹12 લાખનો દંડ
આ દરમિયાન, શુભમન ગિલે મેચમાં પોતાની ટીમને જીત અપાવી હોવા છતાં, હવે તેને ધીમા ઓવર-રેટને કારણે શિસ્તભંગનો સામનો કરવો પડ્યો છે. IPL એ જાહેરાત કરી છે કે ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલને દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની IPL 2026 ની મેચ દરમિયાન ધીમો ઓવર-રેટ જાળવવા બદલ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. વધુમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે IPL આચારસંહિતાની કલમ 2.22 હેઠળ - જે ન્યૂનતમ ઓવર-રેટ ગુનાઓ સાથે સંબંધિત છે - આ તેમની ટીમનો સિઝનનો પહેલો ગુનો હોવાથી, ગિલને 12 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
શ્રેયસ ઐયરે બે વાર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું
આ પહેલા, શ્રેયસ ઐયરે પણ બે અલગ અલગ પ્રસંગોએ આ જ ભૂલ કરી છે. પહેલી વાર, શ્રેયસને ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો, જે પછીથી બીજી વાર ગુના પર ₹25 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. હવે, જો શ્રેયસ ત્રીજી વખત આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો તેને ઓછામાં ઓછી એક મેચનો પ્રતિબંધ લાગી શકે છે.
આ પણ વાંચો: