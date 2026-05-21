GT BEAT CSK: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પ્લેઓફમાંથી બહાર, ગુજરાત ટાઇટન્સે 89 રનની જીત સાથે ટોપ-2 માં સ્થાન મેળવ્યું

GT BEAT CSK: IPL 2026 ની 66મી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે મુકાબલો થયો હતો.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 11:26 PM IST

Updated : May 21, 2026 at 11:43 PM IST

GT BEAT CSK: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનની 66મી લીગ મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી, આ મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સે 89 રનથી સફળતાપૂર્વક જીતી હતી. આ મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ત્યારબાદ, પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ગુજરાત ટાઇટન્સે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 229 રન બનાવ્યા હતા.

આ મેચમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સને તેમની ઓપનિંગ જોડી કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શન દ્વારા શાનદાર શરૂઆત આપવામાં આવી હતી, જેમણે પ્રથમ વિકેટ માટે 125 રનની ભાગીદારી કરી હતી, જેમાં ગિલ આખરે 64 રનની ઇનિંગ રમીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો હતો. ત્યારબાદ, જોસ બટલર બેટિંગ કરવા આવ્યો અને સાઈ સુદર્શન સાથે મળીને ખાતરી કરી કે સ્કોરિંગ રેટ ધીમો ન પડે, આ જોડીએ માત્ર 36 બોલમાં બીજી વિકેટ માટે 82 રનની ભાગીદારી કરી. આ મેચમાં સાઈ સુધરસન 53 બોલમાં 84 રનની ઇનિંગ રમીને આખરે આઉટ થયો, જ્યારે જોસ બટલર અંત સુધી અણનમ રહ્યો, તેણે 57 રનની ઇનિંગમાં સફળતાપૂર્વક યોગદાન આપ્યું. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે, અંશુલ કંબોજ, મુકેશ ચૌધરી અને સ્પેન્સર જોહ્ન્સન દરેકે આ મેચમાં એક-એક વિકેટ લીધી.

લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી, તેણે ઇનિંગના પહેલા જ બોલ પર સંજુ સેમસનની વિકેટ ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ, ટીમ 29 રનના સ્કોર પર પહોંચી ત્યાં સુધીમાં, તેણે ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારથી, મેચમાં વાપસી કરવી તેમના માટે મુશ્કેલ બની ગઈ. શિવમ દુબેએ ફક્ત 17 બોલમાં 47 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને ચેન્નાઈને ફરીથી દાવમાં લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે આઉટ થતાં જ તેમની જીતની આશા અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ આખરે 13.4 ઓવરમાં કુલ 140 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, જેમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ અને રાશિદ ખાને ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી.

બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11

ગુજરાત ટાઇટન્સ: સાઇ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, રાશિદ ખાન, રાહુલ તેવટિયા, કાગીસો રબાડા, અરશદ ખાન, મોહમ્મદ સિરાજ.

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), ઉર્વીલ પટેલ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, શિવમ દુબે, મેથ્યુ શોર્ટ, અંશુલ કંબોજ, નૂર અહમદ, સ્પેન્સર જોન્સન, મુકેશ ચૌધરી, ગુર્જપનીત સિંહ.

