M S ધોનીને લઈને CSK કોચ માઈક હસ્સી મોટું નિવેદન, ટીમ માટે હજુ પણ રમી શકશે

ગુરુવારે CSK પોતાની છેલ્લી મેચ GT સામે રમશે, આ મેચ પહેલા ટીમના કોચ માઈક હસ્સીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી ધોની વિશે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

MIKE HUSSEY & MS DHONI (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 7:57 PM IST

Updated : May 20, 2026 at 8:52 PM IST

અમદાવાદ: આવતીકાલે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડીયમમાં GT અને CSK વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ મુકાબલો રમાશે. આ મેચ પહેલા CSK ના કોચ માઈક હસ્સીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી, જેમાં માઈક હસ્સીએ ધોનીને લઈને મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. ટીમના કોચ માઈક હસ્સીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું કે, ધોનીની ઇજાથી રિકવરી સારી છે. ટુર્નામેન્ટમાં હજી પણ ધોની રમી શકે છે પણ ધોની અમદાવાદ આવ્યા નથી.

છેલ્લી મેચ અમે હાર્યા પણ અમે સારી લડત આપી હતી. ઇશાન કિશને ખૂબ સારી બેટિંગ કરી હતી. મેચ હારથી ટીમ ચોક્કસ નિરાશ બની હતી. પણ અમદાવાદમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે અમે રમવા રોમાંચિત છીએ. ટીમના આયુષ, પ્રશાંત અને કાર્તિક સારા પ્લેયર છે. CSK આ મેદાન પર IPL ટ્રોફી જીતી છે એનાથી અમે ઉત્સાહિત છીએ પણ GT ની મેચ અમે પૂરી ક્ષમતાથી રમીશું. અમારા બેટ્સમેન ગિલ અને બટલરની કોપી નહી કરે. અમારા બોલર સિરાજ અને રબાડાની જેમ બોલિંગ કરી શકે.

MIKE HUSSEY (Etv Bharat Gujarat)

ટુર્નામેન્ટમાં 300 રન થાય એવી ખરાબ બોલિંગ કોઈ નહીં કરે

ગુરુવારે CSK સામેની મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ પૂરા ઉત્સાહથી ઉતરશે. ગત મેચમાં ફિલ્ડીંગ ખરાબ હતી પણ ફિલ્ડીંગ અમે કેચિંગ સુધારશે. અમે આવતીકાલની મેચને કેન્દ્રિત કરી જીતવા પર ધ્યાન આપીશું. પછી પ્લે ઓફ ની સ્ટ્રેટેજી અંગે વિચારીશું. અમે 280 રન ચેસ પણ કરી શકવા અને 240 ને ડિફેન્ડ પણ કરી શકીએ છીએ. અમે અહીં IPL ટ્રોફી જીતી છે એવા ગરવા ભૂતકાળને ભૂલી ફ્કત CSK સામે વિજયી બનવા પર ફોક્સ કરીએ છીએ. કોઈ પણ ટીમ આ ટુર્નામેન્ટમાં એવી ખરાબ બોલિંગ નથી કરતા કે વિરોધી ટીમ 300 રન ફટકારી શકે. CSK કોચ માઈક હસ્સી ધોનીને લઈને મોટુ નિવેદન આપ્યું છે M S ધોનીની ઇજાથી રિકવરી સારી છે, ટીમ માટે હજુ પણ રમી શકશે.

નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડીયમમાં પ્રેક્ટિસ કરતા ખેલાડીઓ (Etv Bharat Gujarat)
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડીયમમાં પ્રેક્ટિસ કરતા ખેલાડીઓ (Etv Bharat Gujarat)

CSK ને પ્લે ઓફમાં પહોંચવા શુું કરવું પડશે

તમને જણાવી દઈએ કે, GT પ્લે ઓફ માટે કરી ચૂૂકી છે જ્યારે CSK પોઈન્ટ ટેબલમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે. સીએસકે ટેકનિકલી રેસમાં રહે છે, જોકે સીઝનના અંતમાં તેઓએ પોતાને ઘણું કામ કરવાનું છોડી દીધું હશે. જીટી પર વિજય મેળવવાથી સીએસકે 14 પોઈન્ટ પર પહોંચી જશે; જોકે, અન્ય ઘણી મેચોના પરિણામો તેમના પક્ષમાં ન આવે ત્યાં સુધી ક્વોલિફાય થવાની તેમની શક્યતા ઓછી રહેશે. સીએસકે માટે પ્રાથમિક જરૂરિયાત એમઆઈ સામે કેકેઆરનો પરાજય છે. જો કેકેઆર તેની બાકીની બંને મેચ જીતે છે, તો તેઓ 15 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકે છે અને આગળ વધી શકે છે. સીએસકે એવી પણ આશા રાખશે કે પીબીકેએસ એલએસજી સામે હારે; નહિંતર, પીબીકેએસ પણ 15 પોઈન્ટના આંકડા સુધી પહોંચી શકે છે. સૌથી અગત્યનું, એમઆઈ સામે હારવા માટે સીએસકેને આરઆરની જરૂર છે. જો આરઆર જીતે છે અને 16 પોઈન્ટ સુધી પહોંચે છે, તો પ્લેઓફનો અંતિમ બર્થ સીએસકેની પકડમાંથી સરકી જશે. તે પરિસ્થિતિમાં પણ, સીએસકે સંભવિત રીતે 14 પોઈન્ટ પર આરઆર સાથે સ્તર પૂર્ણ કરી શકે છે, જેનો અર્થ છે કે નેટ રન રેટ નિર્ણાયક પરિબળ સાબિત થશે.

