પંજાબ કિંગ્સ માટે સારા સમાચાર, આ સ્ટાર ખેલાડી ટૂંક સમયમાં ટીમમાં જોડાશે
IPL 2026: પંજાબ કિંગ્સે ભલે તેની પાછલી મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોય, પરંતુ ટીમ એક સારા સમાચાર છે.
Published : May 2, 2026 at 5:15 PM IST
IPL 2026: આ સીઝનમાં પંજાબ કિંગ્સને ફક્ત એક જ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તે એકમાત્ર હાર રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની તેમની પાછલી મેચમાં મળી હતી. આ હાર બાદ, ટીમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તેવું લાગતું હતું; જોકે, હવે તેમને કેટલાક મોટા સારા સમાચાર મળ્યા છે. ગયા સીઝનનો એક મુખ્ય ખેલાડી, જેણે આ સીઝનમાં અત્યાર સુધી એક પણ મેચ રમી ન હતી, તે હવે કેટલાક ખૂબ જ સકારાત્મક અપડેટ્સનો વિષય છે. તે ટૂંક સમયમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં વાપસી કરી શકે છે.
પંજાબ કિંગ્સ ટીમ માટે સારા સમાચાર
૨૦૨૬ ની IPL સીઝન દરમિયાન, પંજાબ કિંગ્સનો સ્ટાર ખેલાડી અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ શરૂઆતમાં ટીમમાં જોડાયો હતો; જોકે, તે પછીથી સીઝનના મધ્યમાં ઘરે પાછો ફર્યો. હવે, ક્રિકબઝના એક નવા અહેવાલ મુજબ, તે ૭ મેના રોજ ટીમમાં ફરી જોડાય તેવી અપેક્ષા છે. ટીમમાં તેની વાપસી સાથે, ફ્રેન્ચાઇઝી બીજો નોંધપાત્ર ફેરફાર અમલમાં મૂકી શકે છે. ઝેવિયર બાર્ટલેટને વિપક્ષ દ્વારા ભારે સજા આપવામાં આવ્યા પછી, કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર અને મુખ્ય કોચ રિકી પોન્ટિંગે તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરી દીધો; જોકે, લોકી ફર્ગ્યુસન - જેમણે ટીમમાં તેનું સ્થાન લીધું - પણ મજબૂત પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. પરિણામે, કોચ અને કેપ્ટન બંને હવે તેના સ્થાને અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન આપવાનું પસંદ કરી શકે છે. ઓમરઝાઈએ પાછલી સીઝન દરમિયાન ખરેખર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.
🚨Azmatullah Omarzai will rejoin the Punjab Kings squad on May 7. pic.twitter.com/0XpUnj6y8X— Cricbuzz (@cricbuzz) May 2, 2026
અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે રમી શકે છે
શ્રેયસ ઐયરની ટીમ 3 મેના રોજ ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે તેની આગામી મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. ત્યારબાદ, ફ્રેન્ચાઇઝ 6 મેના રોજ હૈદરાબાદ સામે ટકરાશે. જોકે, અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ આ બે મેચમાંથી એક પણ મેચ રમવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. 11 મેના રોજ, પંજાબ કિંગ્સ તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે ટકરાશે. એક એવી મેચ જ્યાં અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈને આ સિઝનમાં રમવાની પહેલી તક મળી શકે છે. પંજાબ કિંગ્સ હાલમાં પ્લેઓફની રેસમાં ઘણું આગળ હોવાનું જણાય છે.
