IPL 2026 માટે 10 ટીમો તૈયાર, 77 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ₹215.45 કરોડ ખર્ચ્યા

10 ટીમોએ મીની હરાજી પછી તેમની ટીમો પૂર્ણ કરી લીધી છે, તો ચાલો તે ટીમો પર એક નજર કરીએ.

IPL 2026
IPL 2026 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 4:06 PM IST

3 Min Read
હૈદરાબાદ: IPL 2026 ની મીની હરાજી 16 ડિસેમ્બર, 2026 ના રોજ અબુ ધાબીમાં યોજાઈ હતી. બધી દસ ટીમોએ 77 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ₹215.45 કરોડ ખર્ચ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીન હરાજીમાં સૌથી મોંઘો ખેલાડી હતો, જેને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) એ રેકોર્ડ ₹25.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. આનાથી તે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વિદેશી ખેલાડી બન્યો અને એકંદરે ત્રીજો સૌથી મોંઘો ખેલાડી બન્યો.

ભારતીય ખેલાડીઓ પ્રશાંત વીર અને કાર્તિક શર્મા IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી મોંઘા અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ હતા. બંનેને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) એ ₹14.20 કરોડમાં ખરીદ્યા હતા. આ દરમિયાન, મથિશા પથિરાનાએ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) પાસેથી ₹18 કરોડમાં ખરીદીને હેડલાઇન્સમાં સ્થાન મેળવ્યું, અને IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનાર શ્રીલંકન ખેલાડી બની. હવે જ્યારે બધી 10 ટીમોએ મીની હરાજી પછી તેમની ટીમો પૂર્ણ કરી લીધી છે, તો ચાલો તે ટીમો પર એક નજર કરીએ.

IPL 2026: બધી 10 ટીમોના ખેવાડીઓ

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG):

ઋષભ પંત (કેપ્ટન), અબ્દુલ સમદ, આયુષ બદોની, એડન માર્કરામ, મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે, હિમ્મત સિંહ, નિકોલસ પૂરન, મિશેલ માર્શ, શાહબાઝ અહેમદ, અર્શિન કુલકર્ણી, મયંક યાદવ, અવેશ ખાન, મોહસીન ખાન, મણિમરણ સિદ્ધાર્થ, દિગ્વિજય સિંહ, મોહમ્મદ અક્ષુલ, પ્રિન્સ અક્ષુલ, અરશિન ખાન, મણિમારન ​​સિદ્ધાર્થ. વાનિન્દુ હસરાંગા, એનરિચ નોર્ટજે, મુકુલ ચૌધરી, નમન તિવારી, અક્ષત રઘુવંશી, જોશ ઈંગ્લિસ.

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR):

અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), અંગક્રિશ રઘુવંશી, અનુકુલ રોય, હર્ષિત રાણા, મનીષ પાંડે, રમણદીપ સિંહ, રિંકુ સિંહ, રોવમેન પોવેલ, સુનિલ નારાયણ, ઉમરાન મલિક, વૈભવ અરોરા, વરુણ ચક્રવર્તી, કેમેરોન ગ્રીન, ફિન એલન, મતિષા પથિર તિરાણા, પ્રવિણ સિંહ, ક્રિષ્ના સોલંકી. રાહુલ ત્રિપાઠી, ટિમ સીફર્ટ, મુસ્તાફિઝુર રહેમાન, સાર્થક રંજન, દક્ષ કામરા, રચિન રવિન્દ્ર, આકાશ દીપ.

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH):

પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, અભિષેક શર્મા, અનિકેત વર્મા, આર. ટીમ્સઃ ઈશાન કિશન, હેનરિક ક્લાસેન, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષ દુબે, કામિન્દુ મેન્ડિસ, હર્ષલ પટેલ, બ્રાઈડન કાર્સ, જયદેવ ઉનડકટ, ઈશાન મલિંગા, ઝીશાન અંસારી, અરવિંદ કુમાર, અરવિંદ હુસેન, અરવિંદ કુમાર, અરવિંદ. અમિત કુમાર, પ્રફુલ હિંજ, ક્રેન્સ ફુલેટ્રા, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, શિવમ માવી, જેક એડવર્ડ્સ.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI):

હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, રિયાન રિકલ્ટન, રોબિન મિન્ઝ, રાજ બાવા, રઘુ શર્મા, મિશેલ સેન્ટનર, કોર્બિન બોશ, નમન ધીર, જસપ્રિત બુમરાહ, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, અલ્લાહ ગફંઝાર, અશ્વિની કુમાર, દીપક ચહર, માર્કફર્ડ, વિલ માર્કન, જેક કુમાર, વિલ કુમાર, જેક ચૌહાણ. ઠાકુર, ક્વિન્ટન ડી કોક, ડેનિશ માલેવાર, મોહમ્મદ ઇઝહર, અથર્વ અંકોલેકર, મયંક રાવત.

પંજાબ કિંગ્સ (PBKS):

પ્રભસિમરન સિંઘ, પ્રિયાંશ આર્ય, શ્રેયસ અય્યર, શશાંક સિંઘ, નેહલ વાઢેરા, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, માર્કો જાનસેન, હરપ્રીત બ્રાર, યુઝવેન્દ્ર ચહલ, અર્શદીપ સિંહ, મુશીર ખાન, પાયલા અવિનાશ, હરનૂર પન્નુ, સુર્યંશ શેડગે, મિશેલ, લોક્સન, લોક્સન, ઓ. વિશાલ વિજયકુમાર, યશ ઠાકુર, વિષ્ણુ વિનોદ. કૂપર કોનોલી, બેન દ્વારશુઈસ, પ્રવીણ દુબે, વિશાલ નિષાદ.

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK):

રૂતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), આયુષ મ્હાત્રે, એમ.એસ. ધોની, સંજુ સેમસન, ડેવાલ્ડ બ્રુઈસ, ઉર્વીલ પટેલ, શિવમ દુબે, જેમી ઓવરટોન, રામકૃષ્ણ ઘોષ, નૂર અહેમદ, ખલીલ અહેમદ, અંશુલ કંબોજ, ગુર્જપાનીત સિંહ, શ્રેયસ ગોપાલ, મુકેશ ચૌધરી, નાથન એલિસ, અકેલ હોસીન, પ્રશાંત વીર, કાર્તિ ખાન, કાર્તિ વીર, કાર્તિ ખાન, કાર્તિ ખાન હેનરી, રાહુલ ચહર, જેક ફોલ્કેસ.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB):

રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, ફિલ સોલ્ટ, જીતેશ શર્મા, કૃણાલ પંડ્યા, સ્વપ્નિલ સિંઘ, ટિમ ડેવિડ, રોમારીયો શેફર્ડ, જેકબ બેથેલ, જોશ હેઝલવુડ, યશ દયાલ, ભુવનેશ્વર કુમાર, નુવાન તુષારા, રસિક શર્મા, અભિનંદ શર્મા, અભિનંદ કુમાર, જ્હાનવી, જયેશ સલામ. ડફી, સાત્વિક દેસવાલ, મંગેશ યાદવ, જોર્ડન કોક્સ, વિકી ઓસ્તવાલ, વિહાન મલ્હોત્રા, કનિષ્ક ચૌહાણ.

રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR):

રવીન્દ્ર જાડેજા, સેમ કુરાન, ડોનોવન ફરેરા, સંદીપ શર્મા, શુભમ દુબે, વૈભવ સૂર્યવંશી, લુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ, શિમરોન હેટમાયર, યશસ્વી જયસ્વાલ, ધ્રુવ જુરેલ, રિયાન પરાગ, યુધવીર સિંહ ચરક, જોફ્રા આર્ચર, તુષાર દેશપાંડે, સુન્દર, બર્શ્વિન, બર્શ્વિન, સુપ્રિન્ના, બર્શ્વી. મિશ્રા, યશ રાજ પુંજા, વિગ્નેશ પુથુર, રવિ સિંહ, અમન રાવ, બ્રિજેશ શર્મા, એડમ મિલ્ને, કુલદીપ સેન.

દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC):

અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), નીતીશ રાણા, અભિષેક પોરેલ, અજય મંડલ, આશુતોષ શર્મા, દુષ્મંથા ચમીરા, કરુણ નાયર, કેએલ રાહુલ, કુલદીપ યાદવ, માધવ તિવારી, મિચેલ સ્ટાર્ક, સમીર રિઝવી, ટી નટરાજન, ત્રિપુરાણા વિજય, ત્રિસ્તાન સ્ટબ્સ, ડેવિડ બેન, દ્વિરાજ, દ્વિરાજ, દ્વિગુજરાતી વિજય. નબી, પથુમ નિસાંકા, લુંગી એનગીડી, સાહિલ પારખ, પૃથ્વી શો, કાયલ જેમીસન.

ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT):

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), સાઈ સુદર્શન, કુમાર કુશાગરા, અનુજ રાવત, જોસ બટલર, નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, અરશદ ખાન, શાહરૂખ ખાન, રાહુલ તેવટિયા, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, ઈશાંત શર્મા, ગુરનૂર સિંહ, બ્રાહ્મણ ખાન, બ્રાહ્મણ, માનસિંહ, નરેશ ખાન. જયંત યાદવ, અશોક શર્મા, જેસન હોલ્ડર, ટોમ બેન્ટન, પૃથ્વીરાજ યારા, લ્યુક રાજ વુડ.

