ETV Bharat / sports

IPL 2026નો પહેલો હાઇ-પ્રોફાઇલ ટ્રેડ: મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે લખનૌના આ ખેલાડીને ખરીદ્યો

IPLની 18મી સીઝનમાં લખનૌનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર ખેલાડી IPLની 19મી સીઝનમાં મુંબઈનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે તૈયાર છે.

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 ની રિટેન્શન ડેડલાઇન 15 નવેમ્બર પહેલા, ટુર્નામેન્ટમાં તેનો પ્રથમ હાઇ-પ્રોફાઇલ ટ્રેડ જોવા મળ્યો છે. ભારતીય ફાસ્ટ બોલર શાર્દુલ ઠાકુરનો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI) થી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) સાથે ટ્રેડ કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, મુંબઈએ ગુજરાત ટાઇટન્સમાંથી શેરફેન રુધરફોર્ડને પણ હસ્તગત કર્યો છે.

IPL એ ગુરુવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "શાર્દુલ જે પણ ફ્રેન્ચાઇઝીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તેના માટે ઉપયોગી ખેલાડી રહ્યો છે અને તેણે સતત ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું છે. ઓલરાઉન્ડરને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે તેની વર્તમાન IPL ફી ₹2 કરોડમાં વેપાર કરવામાં આવ્યો છે," જ્યારે શેરફેન રધરફોર્ડનો ₹2.6 કરોડમાં ટ્રેડ કરવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ, એવા અહેવાલો હતા કે શાર્દુલને અર્જુન તેંડુલકર માટે ટ્રેડ કરવામાં આવશે, પરંતુ તે બન્યું નહીં.

તે મેગા ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહ્યો હતો

નોંધનીય છે કે 2025 ની IPL મેગા ઓક્શનમાં શાર્દુલ ઠાકુર ટ્રેડ ન હતો, પરંતુ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ દ્વારા તેને અગાઉના IPLમાં ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડીના સ્થાને ₹2 કરોડમાં કરારબદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો. શરૂઆતમાં, આ નિર્ણય સફળ સાબિત થયો, ઠાકુરે તેની પ્રથમ બે મેચમાં છ વિકેટ લીધી. જોકે, જેમ જેમ સીઝન આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ તેનું પ્રદર્શન બગડતું ગયું, અને તેણે 10 મેચમાં 11.02 ના ઇકોનોમી રેટથી 13 વિકેટ લીધી.

શાર્દુલની ઘર વાપસી

એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, MI એ જણાવ્યું હતું કે, "શાર્દુલ IPL અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ બંનેમાં ભારત માટે સાબિત મેચ-વિનર રહ્યો છે, અને તેના આગમનથી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને વધુ અનુભવ મળશે અને પહેલાથી જ મજબૂત ઝડપી બોલિંગ આક્રમણ મજબૂત બનશે."

IPL કારકિર્દી

IPLમાં, ઠાકુરે 105 મેચ રમી છે અને 68 વિકેટો સાથે 107 વિકેટો લીધી છે. ઠાકુર માટે આ એક પ્રકારનું ઘર વાપસી છે, જે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં મુંબઈનું નેતૃત્વ કરે છે અને પાલઘરથી આવ્યા પછી શહેરમાં પોતાની ક્રિકેટ કુશળતાને નિખારે છે.

શાર્દુલ ત્રીજી વખત ટ્રેડ

એ પણ નોંધનીય છે કે, શાર્દુલ ઠાકુર માટે આ ત્રીજી વખત IPL ટ્રેડ છે. અગાઉ, 2017 માં તેને રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ્સ દ્વારા પંજાબ કિંગ્સ સાથે અને પછી 2023 સીઝન પહેલા કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ દ્વારા દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે વેચવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. KKR એ શેન વોટસનને આપી મોટી જવાબદારી, હવે નિભાવશે આ ભૂમિકા
  2. IPL 2026 ની હરાજી અંગે મોટી અપડેટ, જાણો કઈ તારીખે અને ક્યાં થશે હરાજી?

TAGGED:

IPL 2026 FIRST TRADE
SHARDUL THAKUR
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.