ETV Bharat / sports

IPL ના ચાહકો માટે મોટા સમાચાર, આજે BCCI પ્રથમ તબક્કાનું શેડ્યુલ જાહેર કરશે

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 સમાપ્ત થયો ત્યારથી, ચાહકો IPL 2026 ના શેડ્યુલની રાહ જોઈ રહ્યા છે. હવે, આ આતુરતા અંત આવવા જઈ રહ્યો છે.

IPL ટ્રોફી
IPL ટ્રોફી (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026: ચાહકો ઘણા સમયથી IPL 2026 ના શેડ્યુલની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. ટુર્નામેન્ટ 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે, પરંતુ BCCI એ 11 માર્ચ સુધી શેડ્યુલ જાહેર કર્યું નથી, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર નિરાશા જોવા મળી રહી છે. આ દરમિયાન, ચાહકો માટે એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. તેઓ હવે આજે IPL 2026 ના શેડ્યુલને ઍક્સેસ કરી શકે છે. શેડ્યુલ પહેલા ક્યારે અને ક્યાં જાહેર કરવામાં આવશે તે પ્રશ્ન પણ ઉભો થયો છે.

ક્યારે અને ક્યાં જાહેર કરવામાં આવશે?

ક્રિકબઝના અહેવાલો અનુસાર, BCCI 11 માર્ચે સાંજે 7 વાગ્યે IPL 2026 ના પ્રથમ તબક્કાનું શેડ્યુલ જાહેર કરવા માટે તૈયાર છે, જે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ અને JioHotstar પર ઉપલબ્ધ છે. ચાહકો માટે સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે આ સિઝનની પહેલી મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે રમાશે નહીં. નિયમો અનુસાર, પહેલી મેચ પાછલી સિઝનના ફાઇનલિસ્ટ વચ્ચે રમવી જોઈએ. જો કે, બંને ફાઇનલિસ્ટ અલગથી પોતાના અભિયાન શરૂ કરશે. જોકે, આ સમાચારની અંતિમ પુષ્ટિ સાંજે 7 વાગ્યે જ આપવામાં આવશે, જ્યારે BCCI શેડ્યૂલ જાહેર કરશે. જોકે, બધાની નજર ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમો પર પણ છે.

આ બે ટીમો વચ્ચે પહેલી મેચ રમાઈ શકે છે

સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે પહેલી મેચ પાછલી સીઝનના ફાઇનલિસ્ટ વચ્ચે રમાય છે. જોકે આ પરંપરા ઘણી વખત તોડવામાં આવી છે, પરંતુ આ વખતે કંઈક એવું જ દેખાય છે. ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ પહેલી મેચ CSK (ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ) અને RCB (રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર) વચ્ચે રમાઈ શકે છે. ગયા વર્ષે ફાઇનલિસ્ટ RCB અને પંજાબ કિંગ્સ હતા. RCB પહેલી મેચ રમશે, પરંતુ તેઓ પંજાબ નહીં પણ ચેન્નાઈનો સામનો કરશે. જોકે, આ વાતની પુષ્ટિ ત્યારે જ થશે જ્યારે BCCI સંપૂર્ણ સમયપત્રક જાહેર કરશે.

આ પણ વાંચો:

  1. ICC રેન્કિંગમાં ભારતીય ખેલાડીઓનો દબદબો, T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર સાહિબજાદા ફરહાનને મોટું નુકશાન
  2. ટીમ ઈન્ડિયાના વિજેતા ખેલાડીઓ માટે BCCI નો ખાલ પ્લાન, આ દિવસે યોજાશે સન્માન સમારોહ
  3. T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ, આ ભારતીય ખેલાડીએ ફ્લાઇટને બદલે ટ્રેનની મુસાફરી કરી

TAGGED:

IPL 2026
IPL 2026 FIRST PHASE SCHEDULE
IPL 2026 SCHEDULE
IPL 2026 SCHEDULE ANNOUNCED
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.