IPL 2026 ના પહેલા તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર, RCB અને SRH વચ્ચે પ્રથમ મુકાબલો રમાશે

IPL 2026 ના પહેલા તબક્કાનું શેડ્યુલ જાહેર થઈ ગયું છે! ઓપનિંગ મેચ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન RCB અને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન વચ્ચે રમાશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 7:10 PM IST

Updated : March 11, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
IPL 2026: IPL 2026 ના પ્રથમ તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ 28 માર્ચે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે બેંગલુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બીજી મેચમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ 29 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે ટકરાશે. મુંબઈ અને ચેન્નાઈ સૌથી વધુ IPL ટાઇટલ ધરાવતી ટીમો છે.

RCB વિરુદ્ધ SRH મેચ 28 માર્ચે બેંગલુરુમાં રમાશે

BCCI એ IPL 2026 ના પ્રથમ તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. વર્તમાન શેડ્યૂલ 28 માર્ચથી 12 એપ્રિલ સુધી ચાલશે. બાકીની મેચોનું શેડ્યૂલ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. પ્રથમ મેચ ગત IPL ચેમ્પિયન RCB અને SRH, અથવા સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ બેંગલુરુમાં યોજાવાની છે. બીજો દિવસ રવિવાર છે, અને આ દિવસે, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ મુંબઈમાં KKR સામે રમશે. આ વર્ષનો પહેલો ડબલહેડર 4 એપ્રિલ, શનિવારે રમાશે. દિવસનો પહેલો મેચ દિલ્હી કેપિટલ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે બપોરે 3 વાગ્યે શરૂ થશે. ત્યારબાદ ગુજરાત ટાઇટન્સ સાંજે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે ટકરાશે.

10 ટીમો ક્યારે અને કોની સામે ટકરાશે

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ

  • 11 માર્ચ, 2026 (સોમવાર): RR વિરુદ્ધ CSK: ગુવાહાટી
  • 3 એપ્રિલ, 2026 (શુક્રવાર): CSK વિરુદ્ધ PBKS: ચેન્નાઈ
  • 5 એપ્રિલ, 2026 (રવિવાર): RCB વિરુદ્ધ CSK: બેંગલુરુ
  • 11 એપ્રિલ, 2026 (શનિવાર): CSK વિરુદ્ધ DC: ચેન્નાઈ

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ

  • 29 માર્ચ, 2026 (રવિવાર): MI વિરુદ્ધ KKR: મુંબઈ
  • 4 એપ્રિલ, 2026 (શનિવાર): DC વિરુદ્ધ MI: દિલ્હી
  • 7 એપ્રિલ, 2026 (મંગળવાર): RR વિરુદ્ધ MI: ગુવાહાટી
  • 12 એપ્રિલ, 2026 (રવિવાર): MI વિરુદ્ધ RCB: મુંબઈ

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર

  • 28 માર્ચ, 2026 (શનિવાર): RCB SRH વિરુદ્ધ: બેંગલુરુ
  • 5 એપ્રિલ, 2026 (રવિવાર): RCB વિરુદ્ધ CSK: બેંગલુરુ
  • 10 એપ્રિલ, 2026 (શુક્રવાર): RR વિરુદ્ધ RCB: ગુવાહાટી
  • 12 એપ્રિલ, 2026 (રવિવાર): MI વિરુદ્ધ RCB: મુંબઈ

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ

  • 29 માર્ચ, 2026 (રવિવાર): MI વિરુદ્ધ KKR: મુંબઈ
  • 2 એપ્રિલ, 2026 (ગુરુવાર): KKR વિરુદ્ધ SRH: કોલકાતા
  • 6 એપ્રિલ, 2026 (સોમવાર): KKR વિરુદ્ધ PBKS: કોલકાતા
  • 9 એપ્રિલ, 2026 (ગુરુવાર): KKR વિરુદ્ધ LSG: કોલકાતા

રાજસ્થાન રોયલ્સ

  • 30 માર્ચ, 2026 (સોમવાર): RR વિરુદ્ધ CSK: ગુવાહાટી
  • 4 એપ્રિલ, 2026 (શનિવાર): GT વિરુદ્ધ RR: અમદાવાદ
  • 7 એપ્રિલ, 2026 (મંગળવાર): RR વિરુદ્ધ MI: ગુવાહાટી
  • 10 એપ્રિલ, 2026 (શુક્રવાર): RR વિરુદ્ધ RCB: ગુવાહાટી

ગુજરાત ટાઇટન્સ

  • 31 માર્ચ, 2026 (મંગળવાર): PBKS વિરુદ્ધ GT: મુલ્લાનપુર
  • 4 એપ્રિલ, 2026 (શનિવાર): GT વિરુદ્ધ RR: અમદાવાદ
  • 8 એપ્રિલ, 2026 (બુધવાર): DC વિરુદ્ધ GT: દિલ્હી
  • 12 એપ્રિલ, 2026 (રવિવાર): LSG વિરુદ્ધ GT: લખનૌ

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ

  • 28 માર્ચ, 2026 (શનિવાર): RCB વિરુદ્ધ SRH: બેંગલુરુ
  • 2 એપ્રિલ, 2026 (ગુરુવાર): KKR વિરુદ્ધ SRH: કોલકાતા
  • 5 એપ્રિલ, 2026 (રવિવાર): SRH વિરુદ્ધ LSG: હૈદરાબાદ
  • 11 એપ્રિલ, 2026 (શનિવાર): PBKS વિરુદ્ધ SRH: મુલ્લાનપુર

દિલ્હી કેપિટલ્સ

  • 1 એપ્રિલ, 2026 (બુધવાર): LSG વિરુદ્ધ DC: લખનૌ
  • 4 એપ્રિલ, 2026 (શનિવાર): DC વિરુદ્ધ MI: દિલ્હી
  • 8 એપ્રિલ, 2026 (બુધવાર): DC વિરુદ્ધ GT: દિલ્હી
  • 11 એપ્રિલ, 2026 (શનિવાર): CSK વિરુદ્ધ DC: ચેન્નાઈ

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ

  • 1 એપ્રિલ, 2026 (બુધવાર): LSG વિરુદ્ધ DC: લખનૌ
  • 5 એપ્રિલ, 2026 (રવિવાર): SRH વિરુદ્ધ LSG: હૈદરાબાદ
  • 9 એપ્રિલ, 2026 (ગુરુવાર): KKR વિરુદ્ધ LSG: કોલકાતા
  • 12 એપ્રિલ, 2026 (રવિવાર): LSG વિરુદ્ધ GT: લખનૌ

પંજાબ કિંગ્સ

  • 31 માર્ચ, 2026 (મંગળવાર): PBKS વિરુદ્ધ GT: મુલાનપુર
  • 3 એપ્રિલ, 2026 (શુક્રવાર): CSK વિરુદ્ધ PBKS: ચેન્નાઈ
  • 6 એપ્રિલ 6, 2026 (સોમવાર): KKR વિરુદ્ધ PBKS: કોલકાતા
  • 11 એપ્રિલ, 2026 (શનિવાર): PBKS વિરુદ્ધ SRH: મુલ્લાનપુર

બીજા તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર થવાનું બાકી

પહેલી મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને LSG વચ્ચે બપોરે 3 વાગ્યે શરૂ થશે. ત્યારબાદ RCB અને CSK વચ્ચે સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. હાલમાં, શેડ્યૂલ 12 એપ્રિલ સુધી ઉપલબ્ધ છે, જેમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને આરસીબી મુંબઈમાં ટકરાશે. બીજા તબક્કાનું શેડ્યૂલ પણ આવતા અઠવાડિયા સુધીમાં જાહેર થવાની અપેક્ષા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે; તારીખો જાહેર થયા પછી બીસીસીઆઈ ફરીથી શેડ્યૂલ જાહેર કરશે.

