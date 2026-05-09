કોલકાતાના નાઈટ રાઈડર્સના ધાકડ બેટ્સમેન ફિન એલને IPLમાં પોતાની પહેલી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 2:33 PM IST

IPL 2026: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)ના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ફિન એલનનું બેટ સિઝનની શરૂઆતમાં શાંત રહ્યું, જેના કારણે તેને કેટલીક મેચો માટે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી બહાર બેસવાની ફરજ પડી. જોકે, જ્યારે તેને ફરીથી ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તેનું બેટ એટલી જોરથી ગર્જ્યું કે તે KKR માટે સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બની ગયો.

8 મે, 2026ના રોજ, ફિને અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે 47 બોલમાં અણનમ 100 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને દસ છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આ ઝડપી ઇનિંગના કારણે KKRએ 143 રનનો લક્ષ્યાંક 35 બોલ બાકી રહેતા જ ફક્ત બે વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કરી લીધો.

KKR માટે સૌથી ઝડપી સદી

  • 47 બોલ: ફિન એલન (2026માં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે)
  • 49 બોલ: વેંકટેશ ઐયર (2023માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે)
  • 49 બોલ: સુનીલ નારાયણ (2024માં રાજસ્થાન રૉયલ્સ સામે)
  • 53 બોલ: બ્રેન્ડન મેકકુલમ (2008માં રૉયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ સામે)

ફિન એલને શરૂઆતમાં પોતાનું સ્થાન કેન્દ્રીય કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેના કારણે તે પ્રથમ 18 બોલમાં ફક્ત 20 રન જ બનાવી શક્યો. જોકે, તે મેદાનમાં સેટ થઈ ગયો ત્યારે તેણે છેલ્લા 28 બોલમાં 80 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેની સાથે તે KKR માટે એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર ત્રીજા ક્રમનો બેટ્સમેન બની ગયો, તેની ઉપર ફક્ત બ્રેન્ડન મેકકુલમ (13 છગ્ગા) અને આન્દ્રે રસેલ (11 છગ્ગા)નું નામ છે.

KKR માટે એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા

  • 2008માં RCB સામે બ્રેંડન મૈકુલમે 13 છગ્ગા ફટકાર્યા
  • 2018માં CSK સામે આન્દ્રે રસેલે 11 છગ્ગા ફટકાર્યા
  • 2026માં ફિન એલને DC સામે 10 છગ્ગા ફટકાર્યા

વધુમાં, ફિન એલન IPL ઇતિહાસમાં KKR માટે સદી ફટકારનાર ચોથો બેટ્સમેન બની ગયો છે. અગાઉ, બ્રેન્ડન મેકકુલમ, વેંકટેશ ઐયર અને સુનીલ નારાયણે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

IPLમાં KKR માટે સદીઓ

  • 158*(73) 2008માં બ્રેન્ડન મેકકુલમ, RCB સામે
  • 104(51) 2023માં વેંકટેશ ઐયરે વાનખેડેમાં MI સામે
  • 109(56 2024માં સુનિલ નારાયણે કોલકાતા RR સામે
  • 100*(47) 2026માં ફિન એલને DC સામે

ફિન એલને શું કહ્યું?

મેચ પછી, ફિન એલને કહ્યું કે, તે ટીમમાં આ રીતે યોગદાન આપીને ખુશ છે, અને આ પ્રકારનું પ્રદર્શન હાંસલ કરવા માટે તે પોતાની બેટિંગ પર સખત મહેનત કરી રહ્યો હતો. સિક્સર ફટકારવાના પોતાની રીત વિશે સમજાવતા, એલને કહ્યું, "મને લાગે છે કે આ તે રીત છે જે હું મારી બેટિંગમાં અપનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. હું વાટ્ટો (સહાયક કોચ શેન વોટસન) અને અભિષેક (મુખ્ય કોચ) સાથે પણ આ અંગે કામ કરી રહ્યો છું. હું ફક્ત મારી જાતને એક તક આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું, અને મને લાગે છે કે મારી શરૂઆત સારી રહી છે, પરંતુ તેને મોટી ઇનિંગ્સમાં રૂપાંતરિત ન કરી શકવું નિરાશાજનક રહ્યું છે; પરંતુ અહીં, મને લાગે છે કે કેટલીક વ્યક્તિગત સફળતા મળી તે સારું રહ્યું."

KKR એ દિલ્હીને હરાવ્યું

મેચ વિશે વાત કરીએ તો, દિલ્હી કેપિટલ્સે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 142 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, KKR એ ફિન એલનની 47 બોલમાં અણનમ સદીને કારણે 143 રનના લક્ષ્યાંકને 2 વિકેટ ગુમાવીને 35 બોલ બચતા હાંસલ કર્યો, ફિનને કેમેરોન ગ્રીનનો પણ સારો સાથ મળ્યો, જેમણે 27 બોલમાં અણનમ 33 રન બનાવ્યા. બંનેએ મળીને 64 બોલમાં 116 રનની અતૂટ ભાગીદારી નોંધાવી.

આ વિજય સાથે, ત્રણ વખતના ચેમ્પિયન KKR એ સિઝનમાં સતત ચોથી જીત નોંધાવી. આ વિજય સાથે, તેઓ 10 મેચમાંથી 9 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં 7મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે, જેનાથી તેમની પ્લેઓફની તકો વધી ગઈ છે.

