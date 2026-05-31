RCB BEAT GT: RCB એ રચ્યો ઇતિહાસ, ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને 5 વિકેટથી હરાવી સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીત્યું

RCB BEAT GT: રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમે IPL 2026 ની ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને 5 વિકેટથી હરાવીને સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીત્યું.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 11:33 PM IST

Updated : June 1, 2026 at 12:10 AM IST

IPL 2026 FINAL RCB BEAT GT: 17 વર્ષ સુધી IPLમાં ટાઇટલ જીતવામાં નિષ્ફળ રહેલા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુએ આખરે 2025માં પહેલી વાર ટ્રોફી જીતી હતી; હવે, સફળતાપૂર્વક તે ટાઇટલનો બચાવ કરીને, તેઓ સતત બીજી વખત વિજય મેળવવામાં સફળ રહ્યા છે. 2026ની IPL સીઝનમાં, રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમતા, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુનો સામનો ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે થયો હતો. 156 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, તેઓએ 18 ઓવરમાં માત્ર 5 વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું. આ મેચમાં વિરાટ કોહલીનું શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું, જેમણે પીછો કરતી વખતે શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી.

ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની ફાઇનલ મેચમાં, આરસીબી ટીમને જીત માટે ફક્ત 156 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો. આનો પીછો કરવા માટે, વિરાટ કોહલી અને વેંકટેશ ઐયરની ઓપનિંગ જોડીએ ક્રીઝ સંભાળી, માત્ર 4.3 ઓવરમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 62 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. આ ભાગીદારીના બળ પર, આરસીબીએ શરૂઆતથી જ ફાઇનલને એકતરફી સ્પર્ધામાં ફેરવી દીધી. વેંકટેશ ઐયર 16 બોલમાં 32 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમીને આખરે મોહમ્મદ સિરાજનો શિકાર બન્યો. ત્યારબાદ બેટિંગ કરવા આવેલા દેવદત્ત પડિકલ નોંધપાત્ર અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા અને માત્ર એક રન બનાવીને આઉટ થયા. આ દરમિયાન, આરસીબીના કેપ્ટન રજત પાટીદારે 15 રન બનાવ્યા, જ્યારે કૃણાલ પંડ્યાએ પણ માત્ર 1 રનનું યોગદાન આપ્યા બાદ પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી.

લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, RCB ટીમે સ્કોર 91 સુધી પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમાં ચાર વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી; ત્યારબાદ, વિરાટ કોહલી - જે એક છેડો મજબૂત રીતે સંભાળી રહ્યો હતો - તેની સાથે ટિમ ડેવિડ જોડાયો. આ મેચમાં આ જોડીએ પાંચમી વિકેટ માટે 41 રનની ભાગીદારી કરી. ટિમ ડેવિડ 24 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો. ફાઈનલમાં વિરાટ કોહલીના બેટમાંથી 75 રનની અણનમ ઇનિંગ આવી. આ અંતિમ મુકાબલામાં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે, રાશિદ ખાને બોલ સાથે બે વિકેટ લીધી, જ્યારે સિરાજ, અરશદ ખાન અને રબાડાએ એક-એક વિકેટ લીધી.

IPL 2026 સીઝનમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સે - ટોસ હાર્યા પછી - પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો; જોકે, શુભમન ગિલ અને સાઈ સુધરસન - જેમની પાસેથી સૌથી શાનદાર પ્રદર્શનની અપેક્ષા હતી - સંપૂર્ણપણે નિરાશાજનક સાબિત થયા. શરૂઆતની છ ઓવર પૂરી થાય તે પહેલાં બંને બેટ્સમેન પેવેલિયન પરત ફર્યા. ત્યારબાદ, જીટી માટે, વોશિંગ્ટન સુંદર એકમાત્ર શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર ખેલાડી હતો, તેણે 37 બોલમાં 50 રનની ઇનિંગ રમી, જ્યારે અન્ય કોઈ બેટ્સમેન 20 રનનો આંકડો પાર કરી શક્યો નહીં. આરસીબી માટે, રસિક સલામ ડાર આ મેચમાં સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે ભુવનેશ્વર કુમાર અને જોશ હેઝલવુડે બે-બે વિકેટ લીધી, અને કૃણાલ પંડ્યાએ એક વિકેટ મેળવી.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

GT: સાઇ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, રાહુલ તેવટિયા, નિશાંત સિંધુ, જેસન હોલ્ડર, રાશિદ ખાન, કાગીસો રબાડા, અરશદ ખાન, મોહમ્મદ સિરાજ

RCB: વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, ક્રુણાલ પંડ્યા, રોમારિયો શેફર્ડ, ભુવનેશ્વર કુમાર, જેકબ ડફી, જોશ હેઝલવુડ, રસિક સલામ દાર

