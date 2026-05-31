IPL 2026 FINAL: આજે અમદાવાદમાં મળશે ચેમ્પિયન, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે ટાઈટલ માટે જંગ

આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે IPL 2026 ની ફાઇનલ મેચ રમાશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 1:03 PM IST

Updated : May 31, 2026 at 1:11 PM IST

IPL 2026 FINAL GT VS RCB: આજે IPL 2026 ફાઇનલ મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. RCB કેપ્ટન રજત પાટીદાર અને GT કેપ્ટન શુભમન ગિલ 7 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. મેચ 7:30 કલાકે શરુ શરુ થશે. આ મેચ જીતીને, બંને ટીમો બીજી વખત IPL ચેમ્પિયન બનવાનું લક્ષ્ય રાખશે. જોકે, તે પહેલાં, અમે તમને પિચ રિપોર્ટ અને હવામાન અપડેટ્સ સાથે, અમે તમને હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ્સ અને સંભવિત પ્લેઇંગ-11 વિશે જણાવીશું.

પિચ રિપોર્ટ

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પિચ બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ છે. અહીં, બોલ સારા રીતે બેટ પર આવે છે. પરિણામે, બેટ્સમેન પિચની ગતિ અને ઉછાળાનો લાભ લે છે. આ સ્થળે ઝડપી બોલરો નવા બોલ સાથે અસરકારક સાબિત થાય છે, જ્યારે સ્પિન બોલરો જૂના બોલથી વિકેટ લેવાનું વલણ ધરાવે છે. એકંદરે, આ પિચ બેટિંગ માટે ઉત્તમ છે.

આજ સુધીમાં, આ સ્થળે 51 IPL મેચ રમાઈ છે. આમાંથી, 26 મેચ પ્રથમ બેટિંગ કરનારી ટીમે જીતી છે, અને 25 મેચ બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરનારી ટીમે જીતી છે. આ સ્ટેડિયમમાં સૌથી વધુ સ્કોર 243 રનનો છે, જ્યારે સૌથી ઓછો સ્કોર 86 રનનો છે. આ સ્થળે 204 રનના લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કરવામાં આવ્યો છે.

હવામાન રિપોર્ટ

આરસીબી અને ગુજરાત વચ્ચે રમાનારી ફાઇનલ મેચ દરમિયાન વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. ચાહકો આજે આખી મેચ જોવા માટે ઉત્સુક રહી શકે છે. અમદાવાદમાં આજે તાપમાન 27 ડિગ્રી નોંધાયું છે. દિવસનું મહત્તમ તાપમાન 41 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 25 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે.

હેડ-ટુ-હેડ

આઈપીએલમાં આરસીબી અને જીટી વચ્ચે કુલ 9 મેચ રમાઈ છે. જેમાંથી આરસીબીએ 5 મેચ જીતી છે, જ્યારે જીટીએ 4 મેચ જીતી છે. જીટી સામે આરસીબીનો સૌથી વધુ સ્કોર 254 છે, જ્યારે તેમનો સૌથી ઓછો સ્કોર 155 છે. બીજી તરફ, જીટીએ આરસીબી સામે સૌથી વધુ 205 રન બનાવ્યા છે, જ્યારે તેમનો સૌથી ઓછો સ્કોર 147 છે.

બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

RCB - વેંકટેશ અય્યર, વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, રસિક સલામ દાર, જેકબ ડફી, રોમારિયો શેફર્ડ.

GT- સાઈ સુધરસન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, રાશિદ ખાન, રાહુલ તેવટિયા, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, અરશદ ખાન/સાઈ કિશોર.

