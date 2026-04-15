"મા તો મા છે" દીકરાની સફળતા માટે ઘરેણાં વેચી પુત્રનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું, જાણો 'સાકિબ હુસૈન' ની સફળતાની કહાની
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના ફાસ્ટ બોલર 'સાકિબ હુસૈન' ની સફળતાની કહાની તેની માતા વિના અધૂરી છે.
Published : April 15, 2026 at 5:49 PM IST
SAKIB HUSSAIN JOURNEY: દર વર્ષે, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) એક એવા ખેલાડીને પ્રકાશમાં લાવે છે, જેની જીવન યાત્રા મુશ્કેલીઓ, હિંમત અને બલિદાનથી ચિહ્નિત થયેલ છે. આવી જ એક કહાની સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના ફાસ્ટ બોલર સાકિબ હુસૈનની છે. સાકિબે તેના શાનદાર IPL ડેબ્યૂથી બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે, પરંતુ તેની જીવનકથા પ્રતિકૂળતાઓમાં ડૂબેલી એ પણ નોંધપાત્ર રસ ખેંચ્યો છે. કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સાથેના તેના શરૂઆતના દિવસોને યાદ કરતો એક વિડિઓ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં તેની કહાની ફરી સમાચારમાં આવી છે.
બુટ ખરીદવા માટે પણ પૈસા ન હતા
21 વર્ષીય સાકિબ બિહારના ગોપાલગંજ જિલ્લાનો રહેવાસી છે. તેનો પરિવાર અત્યંત ગરીબ છે, અને તેના પિતા ખેડૂત છે. પરિણામે, તે ક્રિકેટ રમવા માટે જરૂરી ફૂટવેર પણ ખરીદી શકતો નથી. વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં, સાકિબે ટિપ્પણી કરી, "બુટ ખૂબ મોંઘા હોય છે. સ્પાઇક્સની સારી જોડી લગભગ ₹10,000 થી ₹15,000 ની કિંમતની હોય છે. જો આપણે જૂતા પર આટલો ખર્ચ કરીએ, તો આપણે ખાવા માટે પૈસા ક્યાંથી શોધીશું?"
દીકરાનું સ્વપ્ન પૂરું કરવા માટે માતાએ સોનું વેચ્યું
મુશ્કેલ સમયને યાદ કરતાં, સાકિબની માતાએ કહ્યું, "તે (સાકિબ) રડવા લાગ્યો અને કહ્યું, 'મમ્મી, મારી પાસે જૂતા નથી; હું કેવી રીતે રમીશ?' અમારી પાસે એટલા પૈસા નહોતા. પરંતુ તેના માટે, મારે મારા ઘરેણાં વેચવા પડ્યા જેથી હું કોઈક રીતે તેને જૂતાની જોડી ખરીદી શકું."
સાકિબે ક્રિકેટ રમવાનું કેવી રીતે શરૂ કર્યું?
સાકિબે ક્રિકેટની દુનિયામાં વ્યાવસાયિક કોચિંગ કે તાલીમ દ્વારા નહીં, પરંતુ તેના પડોશના લોકો તરફથી મળેલા પ્રોત્સાહનને કારણે પગ મૂક્યો. સાકિબના પિતાએ કહ્યું, "અમારા ઘરની નજીક એક મેદાન છે જ્યાં તે વહેલી સવારે દોડવા જતો હતો. કેટલાક સ્થાનિક કોચે તેને જોયો અને તેને ક્રિકેટમાં હાથ અજમાવવાનું સૂચન કર્યું."
ત્યારબાદ, તેણે ટેનિસ બોલથી ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું. તે ઘણીવાર નાની મેચ ફી કમાવવા માટે લાંબા અંતરની મુસાફરી કરતો એવી મુસાફરીઓ જે તેના સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવતી હતી. સાકિબે યાદ કર્યું, "જ્યારે હું ટેનિસ-બોલ ક્રિકેટ રમતો હતો, ત્યારે હું 500, 600, અથવા 700 રૂપિયા કમાતો હતો. ક્યારેક, જો હું રમવા માટે 150 કિલોમીટર સુધી મુસાફરી કરતો, તો મને 2,000 રૂપિયા પણ મળતા. તે જ ક્ષણે મેં ક્રિકેટમાં મારી કારકિર્દી બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો."
સાકિબનું ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ ડેબ્યૂ
સાકિબે 2022-23 સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં બિહાર માટે T20 ડેબ્યૂ કર્યું, 17 વર્ષની ઉંમરે તેની બીજી મેચમાં 4/20 ના શાનદાર પ્રદર્શનથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા. બાદમાં, 2025-26 રણજી ટ્રોફી દરમિયાન, તેણે અરુણાચલ પ્રદેશ સામે 6/41 નો ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરીને પાંચ વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
SRH એ તેને કેટલામાં ખરીદ્યો?
તેના શાનદાર પ્રદર્શને IPL સ્કાઉટ્સનું ધ્યાન ખેંચ્યું, અને 2026 ની હરાજી દરમિયાન, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે તેને ₹30 લાખમાં કરારબદ્ધ કર્યો.
CSK અને KKR માટે પણ રમ્યો
આ પહેલા, સાકિબે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે નેટ બોલર તરીકે સેવા આપી હતી; ત્યારબાદ, 2024 સીઝન પહેલા, KKR એ તેને પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો. જોકે, ટીમ સાથે બે સીઝન વિતાવ્યા છતાં, તેને એક પણ મેચ રમવાની તક મળી ન હતી.
IPL ડેબ્યૂમાં રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન
સાકિબે તેની પહેલી IPL મેચમાં રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન કર્યું, રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે ચાર ઓવરમાં માત્ર 24 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. આ સિદ્ધિ સાથે, તે ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં IPL ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી પ્રભાવશાળી ભારતીય બોલર બન્યો.
IPL ડેબ્યૂ મેચમાં 4 વિકેટ લેનારા ભારતીય બોલરો
- 4/24 - સાકિબ હુસૈન (SRH) વિરુદ્ધ RR, હૈદરાબાદ, 2026
- 4/24 - શાદાબ જકાતી (CSK) વિરુદ્ધ DC, જોહાનિસબર્ગ, 2009
- 4/24 - અશ્વની કુમાર (MI) વિરુદ્ધ KKR, મુંબઈ વાનખેડે, 2025
- 4/29 - પોલ વાલ્થાટી (PBKS) વિરુદ્ધ ડેક્કન ચાર્જર્સ, હૈદરાબાદ, 2011
- 4/34 - પ્રફુલ હિન્જ (SRH) વિરુદ્ધ RR, હૈદરાબાદ, 2026
