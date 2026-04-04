DC vs MI: મુંબઈ સામે દિલ્હીની 6 વિકેટે જીત, સમીર રીઝવીની વિસ્ફોટક 90 રનની ઈનિંગ્સ

DC vs MI: મુંબઈ સામે દિલ્હીની 6 વિકેટે જીત, સમીર રીઝવીની વિસ્ફોટક 90 રનની ઈનિંગ્સ

મુંબઈ અને દિલ્હી વચ્ચે મુકાબલો (IANS)
Published : April 4, 2026 at 6:02 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 7:24 PM IST

DC vs MI IPL 2026: ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 ની 8મી મેચમાં, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. દિલ્હીના કેપ્ટન અક્ષર પટેલે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પહેલા બેટિંગ કરતા મુંબઈની ટીમે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટના નુકસાને 162 રન બનાવ્યા હતા અને દિલ્હીની ટીમે 18.1 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 163 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કરી લીધો હતો.

દિલ્હી માટે સમીર રીઝવીએ 51 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી 90 રનની ઈનિંગ્સ રમી હતી. પથુન નિશાંકાએ 30 બોલમાં 44 રનની ઈનિંગ્સ રમી હતી.

મુંબઈ માટે કેપ્ટન સુર્યકુમાર યાદવે 36 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 51 રનની ઈનિંગ્સ રમી હતી. રોહિત શર્માએ 26 બોલમાં 35 રન, નમન ધીરે 21 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા હતા. મિચેલ સેન્ટનરે 13 બોલમાં 18 રન, કોર્બિન બોશે 4 બોલમાં 11 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા હતા. તો તિલક વર્મા 0 અને રુથરફોર્ડ 5 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.

દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે કેપ્ટન અક્ષર પટેલે 4 ઓવરમાં 22 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી. મુકેશ કુમારે 2, લુંગી નગિડીએ 1, વિપરાજ નિગમે 1 અને નટરાજને 1 વિકેટ લીધી હતી. જ્યારે કુલદીપ યાદવને કોઈ વિકેટ નહોતી મળી.

બંને ટીમો માટે પ્લેઈંગ ઈલેવન

દિલ્હી કેપિટલ્સ (પ્લેઈંગ ઈલેવન): કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), પથુમ નિસાન્કા, નીતિશ રાણા, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવિડ મિલર, વિપ્રજ નિગમ, લુંગી ન્ગીડી, કુલદીપ યાદવ, ટી નટરાજન, મુકેશ કુમાર.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (પ્લેઈંગ ઈલેવન): રોહિત શર્મા, રાયન રિકેલ્ટન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), નમન ધીર, શેરફેન રધરફોર્ડ, મિશેલ સેન્ટનર, કોર્બિન બોશ, શાર્દુલ ઠાકુર, દીપક ચહર, જસપ્રીત બુમરાહ.

DC vs MI: હેડ-ટુ-હેડ
અત્યાર સુધી, બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 37 મેચ રમાઈ છે. મુંબઈ આમાંથી 21 મેચ જીતીને ટોચ પર હોવાનું જણાય છે. દરમિયાન, દિલ્હી 37માંથી 16 મેચ જીતી ચૂક્યું છે. જોકે, દિલ્હીમાં રમતી વખતે, યજમાન ટીમ 13 મેચોમાં 7-6ના રેકોર્ડ સાથે થોડી આગળ છે.

