IPL 2026: દિલ્હી કેપિટલ્સને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડીએ રમવાની ના પાડી
IPL 2026 શરૂ થવામાં ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે માઠા સમાચાર છે. મેચ વિનર ખેલાડીએ ટીમમાંથી નામ પાછું ખેચી લીધું છે.
Published : March 25, 2026 at 4:10 PM IST
IPL 2026: IPL 2026 મેગા ઓક્શન પછી, દિલ્હી કેપિટલ્સ એક મજબૂત ટીમ દેખાઈ રહી હતી. જોકે, સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં જ, ફ્રેન્ચાઇઝીને બે મોટા આંચકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ટીમના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર, મિશેલ સ્ટાર્ક, હજુ સુધી ટીમમાં જોડાઈ શક્યા નથી વધુમાં, ફ્રેન્ચાઇઝ પાસે હાલમાં તેના સ્ટેટસ અંગે કોઈ અપડેટ નથી. સ્ટાર્ક પછી, બીજા સ્ટાર ખેલાડીએ હવે IPL 2026 માં ભાગ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. એક ખેલાડી જેના પર કેપિટલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝે ખૂબ વિશ્વાસ મૂક્યો હતો.
દિલ્હી કેપિટલ્સ સ્ટારે પોતાનું નામ પાછું ખેંચ્યું
IPL 2026 શરૂ થવાના માત્ર ત્રણ દિવસ પહેલા, દિલ્હી કેપિટલ્સ ઓપનર બેન ડકેટે ટુર્નામેન્ટમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે. તેણે આ પગલું ભર્યું છે કારણ કે તે હાલ પૂરતું પોતાનું સંપૂર્ણ ધ્યાન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પર રાખવા માંગે છે. પરિણામે, તેણે IPL 2026 માં ન રમવાનું પસંદ કર્યું છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ મેગા ઓક્શન દરમિયાન ₹2 કરોડની રકમમાં ખરીધ્યો હતો.
⚡️BEN DUCKETT'S STATEMENT⚡️— Cricbuzz (@cricbuzz) March 24, 2026
આ નિર્ણય વિશે જણાવતા તેણે કહ્યું, "આ વખતે IPLમાંથી મારું નામ પાછું ખેંચવાનો મુશ્કેલ નિર્ણય લેવો પડ્યો છે. મેં આ અંગે ખૂબ વિચાર કર્યો હતો, અને તે કોઈ પણ રીતે સરળ નહોતું. ઇંગ્લેન્ડ માટે રમવું મારું બાળપણનું સ્વપ્ન રહ્યું છે, અને હું મારું સર્વસ્વ અંગ્રેજી ક્રિકેટને આપવા માંગુ છું. આમ કરવા માટે, મારે મારી શારીરિક અને માનસિક તંદુરસ્તી શ્રેષ્ઠ સ્તરે જાળવી રાખવી પડશે. હું આ માટે દિલ્હી કેપિટલ્સની માફી માંગુ છું. હું આ તક માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતો. હું બધા ચાહકોનો પણ માફી માંગુ છું."
બેન ડકેટ પર 2 વર્ષનો પ્રતિબંધ લાગી શકે છે
મેગા ઓક્શન દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડની વ્હાઇટ-બોલ ટીમના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે પણ પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું હતું. પરિણામે, BCCIએ તેના પર ત્રણ વર્ષનો પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો. નવા નિયમો હેઠળ, બેન ડકેટને હવે બે વર્ષનો પ્રતિબંધ પણ લાગી શકે છે. તે ફક્ત 2029 IPL સીઝન માટે જ પોતાનું નામ નોંધાવી શકશે. તેણે 2026 IPLમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે, અને તે 2027 અને 2028 આવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. દરમિયાન, દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમ હવે પૃથ્વી શોને કેએલ રાહુલ સાથે ઇનિંગ ખોલવા માટે મોકલવાનું પસંદ કરી શકે છે.
