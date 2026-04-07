દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે મોટો ઝટકો, મિશેલ સ્ટાર્ક આટલી મેચો માટે બહાર થઈ ગયો
દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમના સ્ટાર બોસર મિશેલ સ્ટાર્કની ઈજા અંગે વધુ એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે.
Published : April 7, 2026 at 5:18 PM IST
MITCHELL STARC: દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) કેમ્પમાંથી એક નિરાશાજનક સમાચાર આવ્યા છે, જેણે IPL 2026ની ધમાકેદાર શરૂઆત કરી છે. ટીમનો સૌથી મોંઘો અને સ્ટાર બોલર મિશેલ સ્ટાર્ક ઈજાને કારણે ઓછામાં ઓછી ત્રણ મહત્વપૂર્ણ મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. 11.75 કરોડ રૂપિયામાં ટીમમાં જોડાયેલો ઓસ્ટ્રેલિયન બોલર હજુ સુધી ભારત પહોંચ્યો નથી.
અહેવાલો અનુસાર, 36 વર્ષીય સ્ટાર્ક હાલમાં ખભા અને કોણીની સમસ્યામાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. સ્ટાર્કે પોતે તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર આ માહિતી આપી હતી કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્થાનિક સિઝન રમતી વખતે તેણે આ ઈજાની સમસ્યાને ગંભીરતાથી લીધી ન હતી. જોકે, તેણે પોતાની ઈજા અંગેની વિવિધ અફવાઓને નકારી કાઢી હતી અને કહ્યું હતું કે તે ટૂંક સમયમાં દિલ્હી ટીમમાં જોડાવા માટે સખત મહેનત કરી રહ્યો છે.
Mitchell Starc is set to sit out at least the next three matches for DC in #IPL2026. The Aussie quick is currently sidelined while managing ongoing shoulder and elbow injuries. [Sahil Malhotra, TOI]
અહેવાલો અનુસાર, મિશેલ સ્ટાર્ક 20 એપ્રિલ 2026 પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમમાં જોડાય તેવી શક્યતા નથી કારણ કે તે ખભા અને કોણીની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે આ ફાસ્ટ બોલર ઓછામાં ઓછી ત્રણ મહત્વપૂર્ણ મેચો ગુમાવશે 8 એપ્રિલે ગુજરાત ટાઇટન્સ, 11 એપ્રિલે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને 18 એપ્રિલે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે. જોકે ફ્રેન્ચાઇઝ મેનેજમેન્ટ કમિટી સિઝનની બાકીની મેચોમાં તેની ભાગીદારી અંગે આશાવાદી છે, વર્તમાન અહેવાલો અનુસાર, તે 21 એપ્રિલે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચ સુધીમાં પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.
Mitchell Starc is likely to miss at least 3 more games for DC in IPL 2026 as he is managing a shoulder & elbow injury
મિશેલ સ્ટાર્કની ગેરહાજરી છતાં, અક્ષર પટેલની કેપ્ટનશીપમાં દિલ્હીનું બોલિંગ આક્રમણ પ્રભાવશાળી રહ્યું છે. લખનૌ અને મુંબઈ સામેની પહેલી બે મેચ જીત્યા બાદ ટીમ હવે આત્મવિશ્વાસથી ભરેલી છે. મુકેશ કુમાર નવા બોલથી વિકેટ લઈ રહ્યો છે, જ્યારે લુંગી ન્ગીડી અને નટરાજન ડેથ ઓવરોમાં સારી બોલિંગ કરી રહ્યા છે. અક્ષર, કુલદીપ યાદવ અને બિપ્રજ નિગમ પણ મધ્ય ઓવરોમાં રન-રેટ રોકવામાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.
બોલિંગ ઉપરાંત, યુવા સ્ટાર સમીર રિઝવીએ દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે બેટિંગમાં પણ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તેણે દબાણ હેઠળ ધીરજથી રમ્યું છે અને ટીમ માટે બે મોટા રન-ચેઝ કર્યા છે. ચાહકો આશા રાખી રહ્યા છે કે ટીમનો આ બેટ્સમેન ભવિષ્યમાં પણ આ ટ્રેન્ડ ચાલુ રાખશે. દિલ્હી એ ચાર ટીમોમાંની એક છે જે IPL 2026 માં અત્યાર સુધી અપરાજિત છે. જો ટીમ 8 એપ્રિલે ગુજરાતને હરાવે છે, તો તે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચનું સ્થાન મેળવશે.
