DC BEAT RR: દિલ્હી કેપિટલ્સે રાજસ્થાનને 5 વિકેટથી હરાવ્યું, રાહુલ અને અભિષેક પોરેલ ચમક્યા

Published : May 17, 2026 at 11:57 PM IST

DC BEAT RR: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનની 62મી લીગ મેચ દિલ્હી કેપિટલ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી, જેમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે 5 વિકેટથી સફળતાપૂર્વક જીત મેળવી હતી. આ મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ત્યારબાદ, રાજસ્થાન રોયલ્સે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં કુલ 193 રન બનાવ્યા હતા.

આ મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સનો પ્રારંભ ખરાબ રહ્યો હતો, યશસ્વી જયસ્વાલ ફક્ત 12 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો; જોકે, ત્યારબાદ વૈભવ સૂર્યવંશી અને ધ્રુવ જુરેલ વચ્ચે બીજી વિકેટ માટે 70 રનની ઝડપી ભાગીદારી થઈ. સૂર્યવંશી 46 રન બનાવીને આઉટ થયા પછી, જુરેલને કેપ્ટન રિયાન પરાગનો ટેકો મળ્યો અને બંનેએ ત્રીજી વિકેટ માટે 72 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. રિયાન પરાગે 51 રનનું યોગદાન આપ્યું, પરંતુ તેના આઉટ થવાથી વિકેટો ઝડપથી પડી ગઈ. એક સમયે, રાજસ્થાન રોયલ્સનો સ્કોર 161 રન હતો અને તેણે ફક્ત બે વિકેટ ગુમાવી હતી; જોકે, 173 રન સુધી પહોંચતા સુધીમાં કુલ છ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ધ્રુવ જુરેલે ૫૩ રનની કિંમતી ઇનિંગ રમીને ટીમના કુલ સ્કોરને ૧૯૩ રન સુધી પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે બોલિંગમાં મિશેલ સ્ટાર્કે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, તેણે ચાર વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે લુંગી ન્ગીડી અને માધવ તિવારીએ બે-બે વિકેટ લીધી હતી.

દિલ્હી કેપિટલ્સ તરફથી શરૂઆત કરતા, કેએલ રાહુલ અને અભિષેક પોરેલની જોડીએ શાનદાર શરૂઆત કરી, પ્રથમ વિકેટ માટે 105 રનની સદીની ભાગીદારી નોંધાવી. અભિષેક પોરેલ 51 રનની ઇનિંગ રમીને પેવેલિયન પરત ફર્યો, જ્યારે કેએલ રાહુલે પોતાની અડધી સદી પૂરી કર્યા પછી 56 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. દિલ્હીના કેપ્ટન અક્ષર પટેલે અંત સુધી ઇનિંગને મજબૂત બનાવી, 34 રનની અણનમ ઇનિંગ સાથે પોતાની ટીમને વિજય તરફ દોરી ગઈ - આશુતોષ શર્માએ આ પ્રયાસને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવ્યો, જેમણે માત્ર 5 બોલમાં 18 રનના અણનમ કેમિયો સાથે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું. રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી, જોફ્રા આર્ચર અને બ્રજેશ શર્માએ બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે દાસુન શનાકાએ એક વિકેટ લીધી.

