ભુવનેશ્વર અને હેઝલવુડનો તરખાટ, 43 રનમાં 7 વિકેટ પડી

આજે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ મુકાબલો દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં થઈ રહ્યો છે.

Published : April 27, 2026 at 8:33 PM IST

RCB VS DC: IPL 2026 ની 39મી મેચ આજે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ મુકાબલો દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં થઈ રહ્યો છે, જ્યાં RCB એ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. દિલ્હીની ટીમ પહેલા બેટિંગ કરી રહી છે.

દિલ્હી તરફથી કેએલ રાહુલ અને ડેબ્યુ કરનાર સાહિલ પારેખે ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી. જોકે, ભુવનેશ્વરે બીજા જ બોલ પર સાહિલને ક્લીન બોલ્ડ કર્યો. બીજી જ ઓવરમાં હેઝલવુડે કેએલ રાહુલ અને સમીર રિઝવી બંનેને આઉટ કર્યા, અને પછીની ઓવરમાં ભુવીએ ફરીથી સ્ટ્રાઇક કરીને સ્ટબ્સ અને અક્ષરની વિકેટ લીધી. પરિણામે, માત્ર 2.4 ઓવરમાં, દિલ્હીએ માત્ર 7 રનમાં 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. છતાં, દિલ્હીની મુશ્કેલીઓનો અંત આવ્યો નહીં; ચોથી ઓવરમાં, હેઝલવુડે નીતિશ રાણાને પણ આઉટ કર્યો. દિલ્હીએ 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી અને સ્કોર 8 હતો.

RCB ની ટીમમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. દરમિયાન, દિલ્હી કેપિટલ્સે તેમની લાઇનઅપમાં ત્રણ ફેરફાર કર્યા છે. લુંગી ન્ગીડી, મુકેશ કુમાર અને પથુમ નિસાન્કા આજની મેચ રમી રહ્યા નથી; તેના બદલે સાહિલ પારેખ, કાયલ જેમીસન અને દુષ્મંથા ચમીરા રમી રહ્યા છે.

ટુર્નામેન્ટના મધ્યભાગમાં, ડીસીના નામે જીત કરતાં વધુ હાર છે. તેમની ચારેય હાર તેમની છેલ્લી પાંચ મેચમાં આવી છે. તેનાથી વિપરીત, આરસીબી માટે, આ તેમની પાછલી હારનો બદલો લેવા અને ટોચની બેમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવાની સંપૂર્ણ તક છે. કોહલી ઓરેન્જ કેપની રેસમાં મજબૂત રીતે રહે છે, છતાં આ આરસીબી ટીમની સફળતા સામૂહિક બેટિંગ પ્રયાસો પર આધારિત છે.

જોકે, આરસીબીની સાચી તાકાત તેમની બોલિંગમાં રહેલી છે. ભુવનેશ્વર કુમારના નેતૃત્વમાં - અને જોશ હેઝલવુડના પુનરાગમનથી મજબૂત - તેમનો હુમલો દિલ્હીની નબળા બેટિંગ લાઇનઅપનો લાભ લેવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે.

હેડ-ટુ-હેડ મુકાબલામાં આરસીબી ભારે છે, 34 મેચોમાં 20-13નો રેકોર્ડ ધરાવે છે (એક મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ). તેમ છતાં, 2023 ની શરૂઆતથી, બંને ટીમોએ ત્રણ-ત્રણ મેચ જીતી છે. કોટલા ખાતે, દિલ્હીએ આરસીબી સામે ફક્ત ચાર જીત નોંધાવી છે, જ્યારે આરસીબીએ સાત વખત આ સ્થળ પર વિજય મેળવ્યો છે.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર પ્લેઈંગ-11: વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર, જીતેશ શર્મા, ટિમ ડેવિડ, રોમારીયો શેફર્ડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, સુયશ શર્મા, રસિક સલામ દાર.

દિલ્હી કેપિટલ્સ પ્લેઈંગ-11:: સાહિલ પારેખ, કેએલ રાહુલ, નીતીશ રાણા, સમીર રિઝવી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવિડ મિલર, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), દુષ્મંથા ચમીરા, કાઈલ જેમિસન, કુલદીપ યાદવ, ટી. નટરાજન.

આ પણ વાંચો:

  1. દિલ્હી સામે કોહલી ઐતિહાસિક સિદ્ધિની નજીક, ફક્ત 11 રનની જરૂર
  2. ધોનીના ચાહકો માટે મોટો ઝટકો, થાલાની IPL 2026 માં રમવું મુશ્કેલ

