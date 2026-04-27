IPL 2026: આજે RCB અને DC વચ્ચે મુકાબલો, કિંગ કોહલી પર રહેશે નજર

IPL 2026 માં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ ફરી એકવાર આમને-સામને થવા માટે તૈયાર છે. આ બંને ટીમો અગાઉ બેંગલુરુમાં ટકરાઈ હતી.

Published : April 27, 2026 at 1:34 PM IST

IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 માં, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) આજે દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) સામે ટકરાશે. આ મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. પોઈન્ટ ટેબલ પર, RCB હાલમાં 7 મેચમાંથી 5 જીત અને 2 હાર સાથે બીજા સ્થાને છે, જ્યારે દિલ્હી એટલી જ મેચમાંથી 3 જીત અને 4 હાર સાથે સાતમા સ્થાને છે.

આ સિઝનમાં બંને ટીમો વચ્ચે આ બીજો મુકાબલો છે; તેમની પાછલી મેચમાં, દિલ્હીએ RCB ને તેમના ઘરઆંગણે 6 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. તે મેચમાં, દિલ્હીએ 20મી ઓવરમાં 176 રનના લક્ષ્યનો આરામથી પીછો કર્યો, જેમાં KL રાહુલના 57 રન અને ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સના 60 રનનો ફાળો હતો. હવે, RCB પાસે દિલ્હી સાથે હિસાબ બરાબર કરવાની તક છે.

જોકે, દિલ્હીએ કુલ 264 રન બનાવ્યા હોવા છતાં તેમની પાછલી મેચ હારી ગઈ હતી - આ રમતમાં પંજાબે IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રનનો પીછો કરીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. તેનાથી વિપરીત, RCB તેમની છેલ્લી મેચમાં ગુજરાત સામે 206 રનના સફળ પીછો પછી આ સ્પર્ધામાં તાજા પ્રવેશ કરે છે. પરિણામે, બંને ટીમોના આત્મવિશ્વાસના સ્તરમાં નોંધપાત્ર તફાવત હોવાની શક્યતા છે.

કોહલી પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક

કોહલીને IPLના ઇતિહાસમાં 9,000 રનના સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બનવા માટે ફક્ત 11 રનની જરૂર છે. આમ, આ ઐતિહાસિક સ્થળ સાથેના તેના લાંબા અને યાદગાર જોડાણમાં વધુ એક નવો અધ્યાય ઉમેરવા માટે સ્ટેજ સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. કોહલી આ મેદાન પર 66.8 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશ ધરાવે છે, જે 11 ઇનિંગ્સમાં બનાવેલી સાત અડધી સદીનો રેકોર્ડ છે.

અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ

આ મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે - એક એવું સ્થળ જ્યાં આ સિઝનમાં રમાયેલી 9 T20 મેચોમાં, પાંચ વખત 200 થી વધુનો સ્કોર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. નોંધનીય છે કે, બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરતી ટીમોએ આમાંથી સાત મેચ જીતી છે. તેથી, આપણે વધુ એક ઉચ્ચ સ્કોરિંગ અને રોમાંચક મુકાબલા જોવાની અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની દ્રષ્ટિએ, આરસીબી દિલ્હી કેપિટલ્સ પર નોંધપાત્ર લીડ ધરાવે છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધી રમાયેલી 34 મેચોમાંથી, આરસીબીએ 20 મેચોમાં વિજય નોંધાવ્યો છે, જ્યારે દિલ્હીએ 13 મેચ જીતી છે. એક મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ. જોકે, 2023 થી, હરીફાઈ સમાન રહી છે, બંને ટીમોએ ત્રણ-ત્રણ મેચ જીતી છે. અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં, દિલ્હી આરસીબી સામે ફક્ત ચાર મેચ જીતી શક્યું છે, જ્યારે આરસીબીએ આ સ્થળે સાત વખત વિજય મેળવ્યો છે.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

DC: અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ, પથુમ નિસાંકા, નીતિશ રાણા, સમીર રિઝવી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવિડ મિલર, કાયલ જેમિસન/દુશ્મંથા ચમીરા/મિચેલ સ્ટાર્ક, કુલદીપ યાદવ, ટી. નટરાજન, મુકેશ કુમાર/આકિબ નબી.

RCB: રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, જેકબ બેથેલ, દેવદત્ત પડિકલ, જીતેશ શર્મા, ટિમ ડેવિડ, કૃણાલ પંડ્યા, રોમારીયો શેફર્ડ, ભુવનેશ્વર કુમાર, રસિક સલામ, જોશ હેઝલવુડ/સુયશ શર્મા.

