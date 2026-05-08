IPL 2026: એક હાર પ્લેઓફની બહાર, આજે DC અને KKR વચ્ચે કરો યા મરોનો મુકાબલો
IPL 2026 ની 51મી મેચમાં, દિલ્હી કેપિટલ્સ આજે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે ટકરાશે. બંને ટીમો વચ્ચેનો આ રોમાંચક મુકાબલો અરુણ જેટલી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : May 8, 2026 at 1:24 PM IST
DC VS KKR: IPL 2026 ની 51મી મેચ અરુણ જેટલી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) વચ્ચે રમાશે. દિલ્હી માટે, આ કરો યા મરો મેચ છે; આ મેચમાં એક હારથી કોઈ એક ટીમનો પ્લેઓફમાં પહોંચવાનો તેમનો રસ્તો બંધ થઈ જશે. દરમિયાન, KKR પણ વિજય મેળવવા અને પ્લેઓફની તેમની આશાઓને જીવંત રાખવા માટે પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરશે. આ બંને ટીમો વચ્ચે સીઝનનો પહેલો મુકાબલો છે.
દિલ્હી કેપિટલ્સે સતત બે જીત સાથે સીઝનની શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ તેમના પ્રદર્શનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તેમની છેલ્લી આઠ મેચમાં, DC ને છ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ટીમને તેમના ઘરઆંગણે જીત મેળવવા માટે પણ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો છે. કુલ દસ મેચમાંથી ચાર જીત સાથે, DC હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં સાતમા સ્થાને છે. વધુ એક હાર DC માટે પ્લેઓફના દરવાજા બંધ કરી દેશે. તેથી, KKR સામે વિજય મેળવવા માટે, DC એ તેમના ઘરઆંગણે પોતાનું શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ રમવું પડશે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
દિલ્હી કેપિટલ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે કુલ 34 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી દિલ્હીએ 15 મેચ જીતી છે. આ દરમિયાન, કોલકાતાની ટીમે 19 મેચ જીતી છે.
પિચ રિપોર્ટ
અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં સપાટ પીચ હોવાની અપેક્ષા છે. આ સીઝનની શરૂઆતમાં દિલ્હીએ કુલ 264 રન બનાવ્યા હતા તેના જેવી જ. જ્યારે આ પીચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેનોને અનુકૂળ છે, અહીં ખાસ કરીને શરૂઆતમાં સીમરોને અને સ્પિનરોને કારણ કે પિચ ધીમી પડી જાય છે.
હવામાન રિપોર્ટ
દિલ્હીમાં હવામાન ગરમ અને સ્વચ્છ રહેવાની અપેક્ષા છે, વરસાદ રમતમાં વિક્ષેપ પાડવાની શક્યતા લગભગ નહિવત્ છે. હાલમાં, હવામાન તડકો છે, તાપમાન 31°C અને ભેજ 46% છે. મેચ શરૂ થતાં, તાપમાન 32°C અને 34°C ની વચ્ચે રહેશે, જે મેચના અંત સુધીમાં થોડું ઠંડુ થઈને લગભગ 28°C સુધી પહોંચશે.
સંભવિત પ્લેઇંગ-11
દિલ્હી કેપિટલ્સ: કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), પથુમ નિસાંકા, નીતિશ રાણા, સમીર રિઝવી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, અભિષેક પોરેલ/વિપરાજ નિગમ, આશુતોષ શર્મા, અક્ષર પટેલ, મિશેલ સ્ટાર્ક, કુલદીપ યાદવ, લુંગી એનગીડી
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ: અજિંક્ય રહાણે, ફિન એલન, અંગક્રિશ રઘુવંશી (વિકેટકીપર), કેમરોન ગ્રીન, રિંકુ સિંહ, રોવમેન પોવેલ, મનીષ પાંડે, અનુકુલ રોય, સુનીલ નારાયણ, વૈભવ અરોરા, કાર્તિક ત્યાગી
