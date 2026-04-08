IPL 2026: આજે બાપુનો મુકાબલો ગુજરાત સામે, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે
IPL 2026 ની 14મી મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ ટકરાશે. આ મેચ અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : April 8, 2026 at 1:11 PM IST
DC VS GT: IPL 2026 ની 14મી મેચમાં, આજે દિલ્હી કેપિટલ્સ અરુણ જેટલી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ટકરાશે. અક્ષર પટેલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, દિલ્હી ટીમ જીતની હેટ્રિક મેળવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. આ દરમિયાન, ગુજરાત સિઝનની પોતાની પહેલી જીત મેળવવા માંગશે. જોકે, ચાહકોની નજર પણ આકાશ પર રહેશે. સોમવારે, કોલકાતામાં KKR અને પંજાબ વચ્ચેની મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. તેવી જ રીતે, મંગળવારે, ગુવાહાટીમાં મુંબઈ અને રાજસ્થાન વચ્ચેની મેચ પણ વરસાદથી પ્રભાવિત થઈ હતી. ગઈકાલે રાત્રે દિલ્હીમાં મુશળધાર વરસાદ પડ્યો હતો. પરિણામે, ચાહકો ચિંતિત છે કે શું આજની મેચ પણ વરસાદથી પ્રભાવિત થશે.
શુભમન ગિલ વાપસી કરવા માટે તૈયાર
બીજી તરફ, ગુજરાત ટાઇટન્સને IPL 2026 ની તેમની બંને શરૂઆતની મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની તેમની છેલ્લી મેચમાં, 210 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, ટીમ ફક્ત 204 રન જ બનાવી શકી હતી. બેટિંગ વિભાગમાં, સાઈ સુદર્શન શાનદાર ફોર્મમાં દેખાય છે. જોકે, સુદર્શનને વિરુદ્ધ છેડે અન્ય બેટ્સમેનોનો પૂરતો ટેકો મળ્યો નથી.
હવામાન આગાહી
દિલ્હીમાં ગઈકાલે રાત્રે મુશળધાર વરસાદ પડ્યો હતો. બુધવારે પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દિલ્હીમાં બપોરે 1:00 થી 3:00 વાગ્યા દરમિયાન ભારે વરસાદની આગાહી છે. જોકે, સાંજ સુધીમાં હવામાન સાફ થવાની ધારણા છે. મેચ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા ઓછી હોવા છતાં, કાળા વાદળો રહેવાની શક્યતા છે. મહત્તમ તાપમાન 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને ન્યૂનતમ 17 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાનો અંદાજ છે. આ પરિસ્થિતિઓમાં, ચાહકો આજે 20 ઓવરની મેચનો સંપૂર્ણ રોમાંચ જોવા માટે આતુર છે.
પિચ રિપોર્ટ
દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં એક હાઈ સ્કોરિંગ મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે. ટોસના 24 કલાક પહેલા પીચ પર હળવું ઘાસ દેખાતું હતું. અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમની સીમાઓ બધી બાજુ લગભગ સમાન છે. મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ સવારથી બપોર સુધી દિલ્હીમાં સમયાંતરે વરસાદ પડ્યો.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
દિલ્હી અને ગુજરાત વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો જાણવા મળે છે કે, બંને ટીમો અત્યાર સુધી 7 મેચોમાં એકબીજાનો સામનો કરી ચૂકી છે, જેમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ 4 અને દિલ્હી કેપિટલ્સ 3 મેચમાં જીત્યા છે. આનો અર્થ એ થયો કે આંકડા ગુજરાતની તરફેણ કરી શકે છે, પરંતુ વર્તમાન ફોર્મ દિલ્હીને આગળ ધપાવતું દેખાય છે. હવે એ જોવાનું રસપ્રદ રહેશે કે દિલ્હી તેની જીતની ગતિ જાળવી રાખે છે કે ગુજરાત ટાઇટન્સ સિઝનની પોતાની પહેલી જીત નોંધાવવા માટે વાપસી કરે છે.
