DC VS CSK: દિલ્હી કેપિટલ્સનો ધબડકો, અડધી ટીમ પેવેલિયનમાં ભેગી
IPL 2026 ની 48મી મેચમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ દિલ્હી કેપિટલ્સના ગઢમાં રમી રહી છે. દિલ્હી કેપિટલ્સે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
Published : May 5, 2026 at 8:42 PM IST
DC VS CSK: IPL 2026 ની 48મી મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં, યજમાન ટીમ, દિલ્હી કેપિટલ્સ, પાંચ વખતની ચેમ્પિયન, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે ટકરાઈ રહી છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ કેપ્ટન અક્ષર પટેલે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. દિલ્હી ટીમમાં ફક્ત એક જ ફેરફાર થયો છે. લુંગી ન્ગીડી પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પાછો ફર્યો છે. લુંગી ઈજાને કારણે છેલ્લા કેટલાક મેચોથી સાઈડલાઈન થઈ ગયો હતો. લુંગીના સમાવેશ સાથે, કાયલ જેમીસનને બહાર બેસવું પડ્યું છે. ચેન્નાઈ ટીમમાં બે ફેરફાર થયા છે. અકીલ હોસીન અને ગુર્જપનીત સિંહ CSKની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પાછા ફર્યા છે.
પોઈન્ટ ટેબલમાં બંને ટીમોની સ્થિતિ લગભગ સમાન છે. તેમના નેટ રન રેટના કારણે તેમની વચ્ચે ફક્ત એક સ્થાનનો તફાવત છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ હાલમાં 8 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં 7મા સ્થાને છે. દિલ્હીએ અત્યાર સુધી 9 મેચ રમી છે; ટીમે 4 જીત મેળવી છે જ્યારે 5 હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. દરમિયાન, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ દિલ્હીથી એક સ્થાન ઉપર છે. ચેન્નાઈએ પણ 4 જીત અને 5 હાર નોંધાવી છે.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
દિલ્હી કેપિટલ્સ: કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), પથુમ નિસાંકા, કરુણ નાયર, ટ્રીસ્ટન સ્ટબ્સ, નીતિશ રાણા, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), આશુતોષ શર્મા, લુંગી એનગિડી, મિશેલ સ્ટાર્ક, કુલદીપ યાદવ, ટી. નટરાજન.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), ઉર્વિલ પટેલ, કાર્તિક શર્મા, ડીવાલ્ડ બ્રેવિસ, જેમી ઓવરટોન, અકેલ હોસીન, નૂર અહમદ, અંશુલ કંબોજ, મુકેશ ચૌધરી, ગુર્જપનીત સિંહ.
આ પણ વાંચોઃ