આજે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે મુકાબલો, બંને ટીમો માટે જીત જરુરી
દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ટીમો આજે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં IPL મેચ રમશે.
Published : May 5, 2026 at 1:33 PM IST
DC VS CSK: IPL 2026 માં તમામ 10 ટીમો વચ્ચે પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટેની સ્પર્ધા હવે સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ ગઈ છે. દરમિયાન, IPL 2026 ની 48મી મેચ દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) વચ્ચે 5 મેના રોજ સાંજે 7:30 વાગ્યે રમાશે. બંને ટીમો દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે એકબીજા સામે ટકરાશે. બંને ટીમો પોતાની અગાઉની મેચ હારી ચૂકી છે અને આ સ્પર્ધામાં પ્રવેશ કરશે. દિલ્હી અને ચેન્નાઈ બંને માટે આ મુકાબલો મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખવા માટે વિજય ખૂબ જ જરૂરી છે.
વધુમાં, IPL 2026 માં આ બીજી વખત છે જ્યારે આ બંને ટીમો સામસામે રમી રહી છે. 4 એપ્રિલના રોજ ચેપોક ખાતે યોજાયેલી તેમની અગાઉની મેચમાં, ચેન્નાઈએ દિલ્હીને 23 રનથી હરાવ્યું હતું. પરિણામે, અક્ષર પટેલની આગેવાની હેઠળની ટીમ તે હારનો બદલો લેવાનો પ્રયાસ કરશે.
બંને ટીમોનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
અત્યાર સુધી, IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે 8 મેચ રમાઈ છે. જેમાંથી લખનૌએ 6 મેચ જીતી છે, જ્યારે મુંબઈએ ફક્ત 2 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. આજ સુધી, બંને ટીમો વચ્ચેની કોઈ પણ મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ નથી.
પીચ રિપોર્ટ
અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમની પીચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. મેચની શરૂઆતમાં, સપાટી સપાટ અને મજબૂત રહે છે, જેનાથી બેટ્સમેન સરળતાથી શોટ રમી શકે છે, જેમ જેમ રમત આગળ વધે છે, સ્પિન બોલરોને મધ્ય ઓવરો દરમિયાન થોડી મદદ મળવાનું શરૂ થાય છે. ઝડપી આઉટફિલ્ડ અને ટૂંકી બાઉન્ડ્રી પણ બેટ્સમેનોના ફાયદા માટે કામ કરે છે. અહીં પ્રથમ ઇનિંગ્સનો સરેરાશ સ્કોર આશરે 173 રન છે, જે ઉચ્ચ સ્કોરિંગ મુકાબલો થવાની સંભાવના છે.
હવામાન રિપોર્ટ
મેચ દરમિયાન નવી દિલ્હીમાં હવામાન ગરમ અને સૂકું રહેવાની ધારણા છે. દિલ્હીમાં તાપમાન 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ પહોંચી શકે છે. બીજી ઇનિંગ દરમિયાન ઝાકળની અસર નોંધપાત્ર રહેવાની ધારણા છે, જેના કારણે લક્ષ્યનો પીછો કરવો સરળ બની શકે છે. વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી, તેથી મેચ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના પૂર્ણ થશે.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
DC: પથુમ નિસાન્કા, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ રાણા, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, આશુતોષ શર્મા, સમીર રિઝવી, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), કાયલ જેમીસન, મિશેલ સ્ટાર્ક, કુલદીપ યાદવ, ટી. નટરાજન
CSK: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રૂતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), ઉર્વીલ પટેલ, કાર્તિક શર્મા, ડીવાલ્ડ બ્રેવિસ, શિવમ દુબે, જેમી ઓવરટોન, પ્રશાંત વીર, નૂર અહમદ, અંશુલ કંબોજ, મુકેશ ચૌધરી
