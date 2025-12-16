વિશ્વની સૌથી લોકપ્રિય લીગની તારીખ જાહેર, જાણો ક્યારથી શરુ થશે IPL 2026
IPL 2026 ની મીની-ઓક્શન પહેલા જ, ટુર્નામેન્ટ ક્યારે શરૂ થશે અને ક્યારે થશે તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે.
Published : December 16, 2025 at 2:40 PM IST
હૈદરાબાદ: IPL 2026 ની મીની-હરાજી આજે, 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં થવાની છે. હરાજી પહેલા, 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. આ તારીખો અનુસાર, ટુર્નામેન્ટ 26 માર્ચે શરૂ થવાની છે, જેમાં વિશ્વની સૌથી લોકપ્રિય લીગની ફાઇનલ મેચ 31 મેના રોજ યોજાવાની છે. સોમવારે (15 ડિસેમ્બર) સાંજે અબુ ધાબીમાં ફ્રેન્ચાઇઝીઓ અને IPL અધિકારીઓ વચ્ચેની બેઠક બાદ આ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી છે.
IPL 66 દિવસ માટે રમાશે
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, આ ટુર્નામેન્ટ 26 માર્ચે શરૂ થશે અને કુલ 66 દિવસ સુધી ચાલશે, જેમ કે મીટિંગ દરમિયાન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. મીટિંગ દરમિયાન સૌથી મોટો મુદ્દો એ હતો કે IPL 2026 ની મેચો બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં યોજાશે કે નહીં. અબુ ધાબીની એક હોટલમાં પ્રી-ઓક્શન મીટિંગમાં હાજરી આપનારા ફ્રેન્ચાઇઝ પ્રતિનિધિઓ આ વિશે વધુ જાણવા માટે ઉત્સુક હતા.
🚨 IPL 2026 DATE UPDATE 🚨 [Cricbuzz]— Johns. (@CricCrazyJohns) December 15, 2025
First match - March 26.
Final match - May 31. pic.twitter.com/dzT2gPMzw1
મંગળવારે હરાજી પહેલા એક બ્રીફિંગ દરમિયાન લીગના સીઈઓ હેમાંગ અમીન દ્વારા આઈપીએલ સીઝન 19 ની તારીખોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. પહેલી મેચ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનના શહેરમાં યોજાશે, પરંતુ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની ઉપલબ્ધતા અનિશ્ચિત છે.
IPL મેચો યોજવા માટે શરતી મંજૂરી મળી
કર્ણાટક સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (KSCA) ને રાજ્ય સરકાર તરફથી સ્થળ પર IPL મેચો યોજવા માટે શરતી મંજૂરી મળી છે, જે ચોક્કસ સલામતી અને સુરક્ષા આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવાને આધીન છે.
ચિન્નાસ્વામી ખાતે મેચો કેમ યોજાઈ રહી નથી?
ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની આસપાસની અનિશ્ચિતતા 4 જૂનના રોજ થયેલી દુ:ખદ ભાગદોડથી ઉદ્ભવી છે, જેમાં RCBના વિજય ઉજવણી દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 11 ચાહકો માર્યા ગયા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. ત્યારથી, રાજ્ય સરકારે સતત સ્થળ પર ક્રિકેટ મેચોને મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. BCCI એ મહિલા વર્લ્ડ કપ મેચોને શહેરની બહાર ખસેડવાની પણ ફરજ પડી હતી.
