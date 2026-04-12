સંજુની સદી બાદ મજબૂત બોલિંગ પ્રદર્શન, સીએસકેએ સિઝનની પહેલી જીત મેળવી

Published : April 12, 2026 at 10:50 AM IST

CSK VS DC: IPL 2026 ની 18મી મેચ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે ચેન્નાઈના એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને 23 રનથી હરાવ્યું. આ સીઝનમાં દિલ્હીનો સતત બીજો પરાજય હતો. તેનાથી વિપરીત, સતત ત્રણ હાર સહન કર્યા બાદ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે IPL 2026 માં પોતાનો પહેલો વિજય મેળવ્યો. ચેન્નાઈ દ્વારા નિર્ધારિત 213 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, દિલ્હી કેપિટલ્સ 20 ઓવરમાં 189 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

ચેન્નાઈના 213 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે સૌથી વધુ સ્કોરર તરીકે ઉભરી આવ્યા, તેમણે 60 રન બનાવ્યા. પથુમ નિસ્સ્કાએ પણ 41 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. જોકે, અન્ય કોઈ ખેલાડીએ બેટથી નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું ન હતું, જેના કારણે દિલ્હીને સતત બીજી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે, જેમી ઓવરટન સૌથી સફળ બોલર સાબિત થયો, તેણે ચાર વિકેટ લીધી. અંશુલ કંબોજે પણ ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે ખલીલ અહેમદ, ગુર્જપનીત સિંહ અને નૂર અહેમદે એક-એક વિકેટ લીધી.

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે પ્રથમ બેટિંગ કરી: એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે ટોસ હાર્યા બાદ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં બે વિકેટ ગુમાવીને કુલ 212 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડ અને સંજુ સેમસનએ 6.2 ઓવરમાં 62 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમને મજબૂત શરૂઆત આપી. ગાયકવાડે 18 બોલમાં 15 રન બનાવ્યા, જેમાં એક ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ, સંજુએ આયુષ મ્હાત્રે સાથે મળીને 68 બોલમાં બીજી વિકેટ માટે 113 રન ઉમેર્યા, જેનાથી ટીમનો કુલ સ્કોર 175 રન થયો. મ્હાત્રે 36 બોલમાં 59 રન બનાવીને નિવૃત્ત થયા, જેમાં ચાર છગ્ગા અને ત્રણ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

સંજુ સેમસનની શાનદાર સદી: સંજુએ 52 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી - જે તેની IPL કારકિર્દીની ચોથી સદી હતી. શિવમ દુબે સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે ભાગીદારી કરીને, સંજુએ માત્ર 15 બોલમાં 37 રનની અણનમ ભાગીદારી નોંધાવી, જેનાથી ટીમ એક શાનદાર સ્કોર સુધી પહોંચી ગઈ. સંજુ 56 બોલમાં 115 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જેમાં 4 છગ્ગા અને 15 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે દુબે 10 બોલમાં 20 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જેમાં 3 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. દિલ્હી કેપિટલ્સની એકમાત્ર સફળતા કેપ્ટન અક્ષર પટેલના કારણે મળી, જેણે 4 ઓવરમાં 39 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી.

