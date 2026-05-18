SRH BEAT CSK : હૈદરાબાદ-ગુજરાતને મળી પ્લેઓફની ટિકિટ, ચેન્નાઈની 5 વિકેટથી હાર
IPL 2026 માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ આમને-સામને હતા. ચેન્નાઈના MA ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં, CSK ને હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
Published : May 18, 2026 at 11:59 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 12:08 AM IST
SRH BEAT CSK: IPL 2026 માં, ચેન્નાઈના ચેપોક સ્ટેડિયમ ખાતે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે મુકાબલો થયો. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ 7 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 180 રન જ બનાવી શક્યા. સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ માટે, કેપ્ટન પેટ કમિન્સ સૌથી વધુ 3 વિકેટ, જ્યારે સાકિબ હુસૈને 2 વિકેટો લીધી. જવાબમાં, સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે 181 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરીને માત્ર 19 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો.
CSK એ 180 રન બનાવ્યા
સંજુ સેમસને 13 બોલમાં 27 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી; જોકે, પેટ કમિન્સે તેની ઇનિંગનો અંત લાવ્યો. તેને ટેકો આપવા આવેલા રુતુરાજ ગાયકવાડે 21 બોલમાં 15 રનની ધીમી ઇનિંગ રમી. ઉર્વિલ પટેલે 8 બોલમાં 13 રન બનાવ્યા, જ્યારે કાર્તિક શર્માએ 19 બોલમાં 32 રનનું યોગદાન આપ્યું. વધુમાં, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે 27 બોલમાં 44 રન બનાવ્યા, જેમાં 2 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. દરમિયાન, શિવમ દુબેએ પણ આજે ધીમી બેટિંગ કરી, 23 બોલમાં 26 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો. પ્રશાંત વીરે 9 બોલમાં 11 રનનું યોગદાન આપ્યું. આમ, CSK એ 20 ઓવરમાં કુલ 180/7 રન બનાવ્યા. હૈદરાબાદ માટે, પેટ કમિન્સે 4 ઓવરમાં 26 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે સાકિબ હુસૈને પણ શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું, 4 ઓવરમાં માત્ર 34 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી.
Orange Army are into the PLAYOFFS! 🧡👏🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) May 18, 2026
A sensational 𝟕𝟎 from #IshanKishan, followed by a crucial 𝟒𝟕 from #HeinrichKlaasen, powers #SRH past #CSK in Chennai! 🙌🔥#TATAIPL | #CSKvsSRH #Ruturaj #MSDhoni #SanjuSamson
_WATCH THE WINNING MOMENTS_ 👉 https://t.co/1MHhpANXCI pic.twitter.com/sktejhwz1e
હૈદરાબાદનો શાનદાર વિજય
ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ ધીમી ઇનિંગ રમી, 21 બોલમાં 26 રન બનાવ્યા. આજે તે સારી લયમાં દેખાતો ન હતો. તેના સિવાય ટ્રેવિસ હેડે પણ મુકેશ ચૌધરીના શિકાર બનતા 6 બોલમાં 6 રનનું યોગદાન આપ્યું. ત્યારબાદ, ઇશાન કિશન અને હેનરિક ક્લાસેનએ ઇનિંગને સ્થિર કરી. ક્લાસેન અડધી સદી ફટકારવામાં ભાગ્યે જ ચૂકી ગયો; તેને નૂર અહમદે આઉટ કર્યો. તેણે 26 બોલમાં 47 રન બનાવ્યા, એક શાનદાર ઇનિંગ રમી. ઈશાન કિશને 47 બોલમાં 70 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેના કારણે હૈદરાબાદે માત્ર 19 ઓવરમાં 181/5 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી.
આ પણ વાંચો: