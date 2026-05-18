IPL 2026: આજે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે ટક્કર, બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ મુકાબલો
IPL 2026 ની 63મી મેચ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાશે. ચાલો આ મેચ સંબંધિત મુખ્ય વિગતો પર એક નજર કરીએ.
Published : May 18, 2026 at 1:17 PM IST
CSK VS SRH: IPL 2026 માં 63મો મુકાબલો ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાશે. આ મુકાબલો ચેપોક સ્ટેડિયમ રમાશે. આ મેચ પ્લેઓફના સંદર્ભમાં ખૂબ જ મહત્વની છે. એક તરફ ચેન્નાઈની ટીમ ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવા માટે કોઈપણ કિંમતે આ મેચ જીતવા માટે કટિબદ્ધ છે. હૈદરાબાદ ટીમનો પણ આ જ ઉદ્દેશ્ય છે.
ચેન્નાઈ અને હૈદરાબાદ બંને ટીમો પોતાની પાછલી મેચોમાં હારનો સામનો કરી રહી છે. આ મેચનું પરિણામ કઈ ટીમ પોતાની નબળાઈઓને બીજી ટીમ કરતાં વધુ અસરકારક રીતે છુપાવવામાં સફળ રહે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
IPLમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અત્યાર સુધી કુલ 23 મેચ રમ્યા છે, જેમાંથી ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે 15 મેચ જીતી છે. તેનાથી વિપરીત, હૈદરાબાદ 8 મેચમાં જીત નોંધાવી છે. બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી મેચોમાં, સૌથી વધુ સ્કોર 223 રનનો છે, જ્યારે સૌથી ઓછો સ્કોર 132 રનનો છે. ખાસ કરીને છેલ્લી 5 મેચો પર નજર કરીએ તો, ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે 2 જીત મેળવી છે, જ્યારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 3 માં વિજય મેળવ્યો છે.
One last home clash— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 18, 2026
Bring the roar, Lions 🦁💪#WhistlePodu #CSKvSRH pic.twitter.com/Fi18ZYvkm4
પિચ રિપોર્ટ
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ ચેપોક સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ચેન્નાઈના એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમની પિચ પરંપરાગત રીતે ધીમી અને સૂકી છે, જે રમત આગળ વધતાં સ્પિનરો માટે ખૂબ જ અનુકૂળ સાબિત થાય છે. જોકે, અહીંની લાલ માટી બેટ્સમેનોને સારો ઉછાળો પણ આપે છે.
One team. One goal. Limitless fire. 🔥💪 pic.twitter.com/mRpxgStBdS— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) May 18, 2026
હવામાન રિપોર્ટ
ચેન્નાઈથી ક્રિકેટ ચાહકો માટે માઠા સમાચાર આવી રહ્યા છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ પર વરસાદનો ભય મંડરાઈ રહ્યો છે, કારણ કે સોમવારે ચેન્નાઈમાં વરસાદની 55% શક્યતા છે. હવામાન આગાહી મુજબ, બપોરે વરસાદની 55% સંભાવના છે, જ્યારે સાંજે પણ 55% સંભાવના છે. રવિવારે, ચેન્નાઈમાં તાપમાન 30 થી 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. 21 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, જ્યારે ભેજ 69% રહેવાનો અંદાજ છે.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
SRH: અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), હેનરિક ક્લાસેન, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, સ્મરણ રવિચંદ્રન, સલિલ અરોરા, પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), શિવાંગ કુમાર, પ્રફુલ હિંગે, ઈશાન મલિંગા, સાકિબ હુસૈન.
CSK: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), ઉર્વીલ પટેલ, શિવમ દુબે, દેવાલ્ડ બ્રેવિસ, અકેલ હોસીન, અંશુલ કંબોજ, નૂર અહમદ, સ્પેન્સર જોન્સન, મુકેશ ચૌધરી, ગુર્જપનીત સિંહ.
આ પણ વાંચો: