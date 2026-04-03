IPL 2026: આજે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે મુકાબલો, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે

આજે IPL 2026 માં CSK અને PBKS ટીમો ટકરાશે. ચાલો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, ટીમ, પિચ રિપોર્ટ અને હવામાન પર એક નજર કરીએ.

CSK VS PBKS
CSK VS PBKS (IANS)
Published : April 3, 2026 at 2:49 PM IST

CSK VS PBKS: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) સામે રમશે. આ મેચ સાથે, CSK સિઝનની પોતાની પહેલી જીત મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. 30 માર્ચે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે આઠ વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. CSK હવે તે હારને પાછળ છોડીને નવી શરૂઆતથી પોતાનું અભિયાન શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. દરમિયાન, પંજાબ કિંગ્સે 31 માર્ચે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ત્રણ વિકેટથી વિજય મેળવ્યો હતો.

બંને ટીમનો હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ

CSK vs PBKS વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળશે. અત્યાર સુધી રમાયેલી 32 મેચોમાં, બંને ટીમોએ 16-16 જીત નોંધાવી છે. જોકે, તાજેતરના ફોર્મની વાત કરીએ તો, પંજાબ કિંગ્સનો હાથ ઉપર છે, તેણે છેલ્લા 7 મુકાબલામાંથી 6 મેચ જીતી છે.

ચેન્નાઈમાં હવામાન કેવું રહેશે?

ચેન્નાઈમાં દિવસ દરમિયાન તડકો રહેવાની સંભાવના છે, તાપમાન લગભગ 34°C સુધી વધવાની શક્યતા છે. જોકે, સાંજે, તાપમાન લગભગ 26°C સુધી ઘટી શકે છે. મેચ દરમિયાન ઝાકળ ખેલાડીઓ માટે પડકાર ઉભો કરી શકે છે. તેમ છતાં, વરસાદની કોઈ આગાહી નથી.

એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ પીચ રિપોર્ટ

એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમની પીચ પરંપરાગત રીતે સ્પિન બોલરો માટે મદદરૂપ માનવામાં આવે છે. જોકે તાજેતરના સમયમાં અહીં રન બનાવવાનું થોડું સરળ બન્યું છે, પરંતુ બેટ્સમેનોને સામાન્ય રીતે સેટલ થયા પછી જ મોટા શોટ રમવાની તક મળે છે. અહીં પ્રથમ ઇનિંગનો સરેરાશ સ્કોર આશરે 160-165 છે, અને બીજી ઇનિંગ દરમિયાન ઝાકળની અસર જોવા મળી શકે છે. ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.

બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સંભવિત પ્લેઈંગ-11: રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), આયુષ મ્હાત્રે, કાર્તિક શર્મા, દેવલ્ડ બ્રેવિસ, શિવમ દુબે, પ્રશાંત વીર, જેમી ઓવરટન, નૂર અહમદ, ખલીલ અહેમદ, અંકુલ કંબોજ, મેટ હેનરી

પંજાબ કિંગ્સ સંભવિત પ્લેઈંગ-11: પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), પ્રિયાંશ આર્ય, કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), નેહલ વાઢેરા, શશાંક સિંઘ, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, માર્કો જેનસેન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ

TAGGED:

IPL 2026
CSK VS PBKS
CSK VS PBKS MATCH PREVIEW
CSK VS PBKS HEAD TO HEAD
IPL 2026

