ચેપોકમાં ચેન્નઈ લખનૌના પડકારનો સામનો કરશે, જાણો કઈ ટીમનું પલડું ભારે રહેશે

આજે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ મેચ રમાશે. બંને ટીમો વચ્ચેનો આ મુકાબલો ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

Published : May 10, 2026 at 1:17 PM IST

CSK VS LSG: IPL 2026 ની 53મી મેચ 10 મે ના રોજ ચેન્નાઈના એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જ્યાં યજમાન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે ટકરાશે. આ મેચ બંને ટીમો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પોતાની જીતની લય જાળવી રાખવા અને પ્લેઓફની નજીક પહોંચવાનો પ્રયાસ કરશે, ત્યારે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ પોતાની હારનો સિલસિલો તોડવા અને પોતાની આશા જીવંત રાખવાના દૃઢ નિશ્ચય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.

ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે. ટીમે અત્યાર સુધી 10 મેચમાં 5 જીત નોંધાવી છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની તેમની પાછલી મેચમાં વિજય મેળવ્યા બાદ ટીમનો આત્મવિશ્વાસ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે. ચેપોક ખાતે તેમના ઘરઆંગણે રમતી વખતે, ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ હંમેશા એક મજબૂત ટીમ હોય છે અને આ મેચમાં પણ, ટીમ સિઝનની છઠ્ઠી જીત મેળવવાનો લક્ષ્ય રાખશે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે કુલ પાંચ મેચ રમાઈ છે, જેમાં ચેન્નાઈએ બે જીત મેળવી છે. આ દરમિયાન, લખનૌએ ત્રણ મેચ જીતી છે.

પિચ રિપોર્ટ

એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમની પિચ લાલ માટીથી બનેલી હોવાની અપેક્ષા છે, જે બેટ અને બોલ વચ્ચે સંતુલિત સ્પર્ધા આપે છે. પરંપરાગત રીતે સ્પિન માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે, IPL 2026 દરમિયાન અહીંની સપાટી એકદમ સપાટ દેખાતી હતી; પરિણામે, એકવાર બેટ્સમેન સેટ થઈ જાય, પછી તેઓ પ્રમાણમાં સરળતાથી રન બનાવી શકશે.

હવામાન આગાહી

આજની મેચ માટે ચેન્નાઈમાં હવામાન ગરમ અને ભેજવાળું રહેવાની અપેક્ષા છે, જેમાં તાપમાન આશરે 33°C થી 38°C સુધી રહેવાની સંભાવના છે. જોકે વાસ્તવિક તાપમાન 30°C ની આસપાસ રહેશે, ઉચ્ચ ભેજ - 65% અને 73% ની વચ્ચે તેને 42°C જેટલું ગરમ ​​અનુભવી શકે છે. બપોર દરમિયાન આકાશ મોટે ભાગે વાદળછાયું રહેવાની અપેક્ષા છે, જે બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થનારી મેચ માટે સીધા સૂર્યપ્રકાશથી થોડી રાહત આપી શકે છે. સાંજના ફિક્સરથી વિપરીત, આ બપોરની મેચ ઝાકળથી નોંધપાત્ર રીતે પ્રભાવિત થવાની શક્યતા નથી.

સંભવિત પ્લેઇંગ-11

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ: સંજુ સેમસન, રુતુરાજ ગાયકવાડ, ઉર્વિલ પટેલ, કાર્તિક શર્મા, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, શિવમ દુબે, જેમી ઓવરટોન, અકેલ હોસીન, નૂર અહમદ, અંશુલ કંબોજ, મુકેશ ચૌધરી

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ: મિશેલ માર્શ, અર્શિન કુલકર્ણી, નિકોલસ પૂરન, એડન માર્કરામ/જોશ ઈંગ્લિસ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), અક્ષત રઘુવંશી, હિંમત સિંહ, શાહબાઝ અહેમદ, દિગ્વેશ સિંહ રાઠી, મોહમ્મદ શમી, પ્રિન્સ યાદવ.

