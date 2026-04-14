CSK vs KKR: આજની IPL મેચ કોણ જીતશે? શું ધોની મેદાનમાં ઉતરશે?
આજે IPL 2026 માં CSK અને KKR વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ મુકાબલો થવાનો છે. ચાલો બંને ટીમના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ્સ, પિચ રિપોર્ટ અને હવામાન પર એક નજર કરીએ.
Published : April 14, 2026 at 1:07 PM IST
CSK VS KKR: IPL 2026 માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચેની મેચને લઈને ચાહકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. બંને ટીમો વચ્ચે મુકાબલો ચેપોક ખાતે યોજાવાનો છે. CSK અને KKR બંને હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચેના સ્થાને છે અને વિજય મેળવીને તેમના રેન્કિંગમાં સુધારો કરવાનો પ્રયાસ કરશે. દરેકને આશા છે કે MS ધોની આ મેચમાં વાપસી કરશે. ચાલો CSK vs KKR માટે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ્સ, સ્ક્વોડ અને પિચ અને હવામાન રિપોર્ટ્સ પર એક નજર કરીએ.
CSKનું નવું બોલિંગ આક્રમણ
CSK પાસે હાલમાં સંપૂર્ણપણે નવું બોલિંગ આક્રમણ છે. ખાસ કરીને સ્પિનરો નવા ચહેરાઓ છે. અફઘાનિસ્તાનના નૂર અહમદ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના અકીલ હોસીન આ જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે. ખલીલ અહમદ પેસ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરે છે; તે સારો સ્વિંગ ઉત્પન્ન કરે છે - એક પરિબળ જે KKR માટે સારું નથી. CSK ને તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમવાનો ફાયદો પણ મળી શકે છે. જોકે તાજેતરના સમયમાં ઘણી ટીમોએ CSK ને ઘરઆંગણે હરાવ્યું છે, KKR ટીમ તેની તુલનામાં નોંધપાત્ર રીતે નબળી દેખાય છે.
KKR સામે અનેક પડકાર
KKR ની વાત કરીએ તો, અજિંક્ય રહાણેની આગેવાની હેઠળની ટીમ હજુ સુધી તેની લય શોધી શકી નથી. ટીમ પાસે હાલમાં ફક્ત એક જ પોઈન્ટ છે, જે ફક્ત એક મેચ વરસાદના કારણે રદ થઈ જવાથી સુરક્ષિત થયો હતો. ટીમની ઓપનિંગ જોડી નબળી રહી છે, અને મિડલ ઓર્ડર પણ સંપૂર્ણ રીતે નિષ્ફળ રહ્યો છે. ટીમના સૌથી મોંઘા ખેલાડી તરીકે જોડાયેલા કેમેરોન ગ્રીન ન તો રન બનાવી રહ્યા છે કે ન તો વિકેટ લઈ રહ્યા છે; આ ટીમ માટે ચિંતાનું સૌથી મોટું કારણ છે. આજની મેચમાં, ટીમની જીતની શક્યતા સંપૂર્ણપણે સુનીલ નારાયણ અને વરુણ ચક્રવર્તી દ્વારા સારા પ્રદર્શન પર નિર્ભર રહેશે. આ દૃષ્ટિકોણથી જોવામાં આવે તો, આજની મેચ માટે CSK ની જીતની શક્યતા 60% સાથે 40% છે, જ્યારે KKR ની જીતની શક્યતા CSK ની તરફેણમાં હોય તેવું લાગે છે, જ્યારે KKR 40% છે.
શું ધોની આ મેચ રમશે?
આ દરમિયાન, આપણે એમએસ ધોની પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ, તે હાલમાં તેની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે તે સોમવારે બેટિંગ પ્રેક્ટિસ કરવા માટે મેદાનમાં ઉતર્યો હતો અને ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થવાની અપેક્ષા છે. જોકે, ચેન્નાઈ મેનેજમેન્ટ તેના વિશે આખરે શું નિર્ણય લે છે તે જોવાનું બાકી છે. આજની મેચમાં તેની ભાગીદારી અંગે હાલમાં ચોક્કસ કંઈ કહી શકાય નહીં. તેમ છતાં, જો તે પાછો ફરે છે, તો તે નિઃશંકપણે ટીમને નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન આપશે; કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડને પણ એક મૂલ્યવાન માર્ગદર્શક મળશે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
આઈપીએલના ઇતિહાસમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે કુલ 32 મેચ રમાઈ છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 20 મેચોમાં જીત નોંધાવી છે, જ્યારે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે 11 મેચ જીતી છે. તેમની વચ્ચેની એક મેચ કોઈ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ.
પિચ રિપોર્ટ
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચેની મેચ એમ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ પિચ સ્પિન બોલરોને સારો ટેકો આપે છે, છતાં તે બેટ્સમેનોને પણ અનુકૂળ આવે છે. ઝડપી બોલરોને પણ થોડી મદદ મળે છે.
ચેપોકમાં હવામાન કેવું રહેશે?
ચેન્નાઈમાં હવામાન સ્વચ્છ છે, અને વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. તાપમાન 31 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. બીજી ઇનિંગ દરમિયાન ઝાકળ પડી શકે છે; પરિણામે, બોલરો માટે વસ્તુઓ સરળ નહીં હોય. ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કરવો એ વધુ સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.
