KKR ના 25 કરોડ ગયા પાણીમાં, નૂર અહમદે કેમેરોન ગ્રીનને કર્યો 'ગોલ્ડન ડક'

KKR એ IPL 2026 ના મિની-ઓક્શનમાં ₹25.20 કરોડમાં કેમેરોન ગ્રીનને ખૂબ અપેક્ષાઓ સાથે હસ્તગત કર્યો હતો.

NOOR AHMAD DISMISSED CAMERON GREEN
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 3:07 PM IST

IPL 2026: 14 એપ્રિલની સાંજે, ચેન્નાઈનું ઐતિહાસિક ચેપોક સ્ટેડિયમ નૂર અહમદના શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શનથી મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયું હતું. તેણે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના સૌથી મોંઘા ખેલાડીને ભારે મુશ્કેલીમાં મુકી દીધો. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના આ બોલરે તેની પહેલી જ બોલ પર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડરને ક્લીન બોલ્ડ કરી દીધો. કોણ જાણી શકે છે કે જે ખેલાડીને KKR એ હરાજીમાં 25.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો.

નૂર અહમદનું શાનદાર પ્રદર્શન

મંગળવારે એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (કેકેઆર) વચ્ચેની આઈપીએલ 2026 ની મેચ દરમિયાન, નૂર અહમદે સતત બે બોલ પર બે મુખ્ય બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. કેકેઆરના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેને આઉટ કર્યા પછી, ડાબા હાથના સ્પિનરે કેમેરોન ગ્રીનને 'ગોલ્ડન ડક' પર આઉટ કરીને પોતાની બીજી ઓવર પૂર્ણ કરી.

આ બંને વિકેટ KKR ની ઇનિંગ્સની 11મી ઓવર દરમિયાન પડી. નૂરે મિડલ સ્ટમ્પ પર ઉછાળેલી બોલ ફેંકી; અજિંક્ય રહાણે આગળ વધ્યા અને તેને એક્સ્ટ્રા કવર પર ફટકારવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બોલનો બેટ સાથે જોઈએ તેવો સંપર્ક થયો નહીં અને સીધો એક્સ્ટ્રા કવર પર તૈનાત રુતુરાજ ગાયકવાડના હાથમાં કેચ ગયો. 22 બોલમાં 28 રન બનાવીને આઉટ થયો.

ત્યારબાદ, અફઘાન સ્પિનરે ઓફ સ્ટમ્પની બહાર બેક-ઓફ-એ-લેન્થ બોલ ફેંક્યો જે પાછળની તરફ વળ્યો; કેમેરોન ગ્રીન બોલને સમજવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયો. બેટ્સમેને ઓફ સાઇડ પર બોલને મારવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે ચૂકી ગયો, અને બોલ સીધો મિડલ અને લેગ સ્ટમ્પમાં અથડાયો.

રિંકુ પણ બન્યો શિકાર

આ બે સતત વિકેટો સાથે, નૂર અહમદે સિઝનની પ્રથમ ચાર મેચમાં ફક્ત એક જ વિકેટ લીધા બાદ તેની જૂની લય પાછી મેળવી લીધી છે. નૂર અહમદની શાનદાર બોલિંગને કારણે, CSK એ KKR ને 32 રનથી હરાવ્યું. નોંધનીય છે કે, રહાણે અને ગ્રીન ઉપરાંત, તેણે તેની આગામી (ત્રીજી) ઓવરમાં રિંકુ સિંહને પણ આઉટ કર્યો, 12 બોલમાં 6 રન બનાવ્યા બાદ તેને કેચ આઉટ કર્યો. આ શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન માટે, નૂરને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો.

CSK એ 32 રનથી KKRને હરાવ્યું

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 192 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, કોલકાતાની ટીમ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 160 રન જ બનાવી શકી. પરિણામે આ મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સનો 32 રનથી કારમો પરાજય થયો.

