CSK માં આયુષ મ્હાત્રેના સ્થાને મેચ વિનર ખેલાડી જોડાયો, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો રહી ચૂક્યો છે ભાગ
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડી આયુષ મ્હાત્રેને હેમસ્ટ્રિંગની ઈજાને કારણે 2026ની આઈપીએલ સીઝનની બાકીની મેચોમાંથી બહાર થઈ ચૂક્યો છે.
Published : April 23, 2026 at 5:43 PM IST
CSK SIGN AKASH MADHWAL: IPL 2026ની 19મી સીઝનમાં, પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ, તેમની ટીમને થયેલી ઇજાઓને કારણે અત્યાર સુધી નોંધપાત્ર સંઘર્ષ કરતી દેખાઈ રહી છે. યુવા બેટ્સમેન આયુષ મ્હાત્રેનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેણે શરૂઆતની મેચોમાં ઉત્તમ ફોર્મ દર્શાવ્યું હતું; જોકે, 18 એપ્રિલે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચ દરમિયાન હેમસ્ટ્રિંગની ઇજાને કારણે, તે હવે આખી સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. આયુષ મ્હાત્રેની બહાર થયા પછી, ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે તેના સ્થાને 32 વર્ષીય બોલર આકાશ માધવાલને સિઝનના બાકીના સમય માટે ટીમમાં જોડવાની જાહેરાત કરી છે.
આકાશ માધવાલ પણ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો ભાગ રહ્યો છે
ઉત્તરાખંડનો વતની 32 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર આકાશ માધવાલની વાત કરીએ તો, તે અગાઉ IPLમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ બંને ફ્રેન્ચાઇઝીનો ભાગ રહી ચૂક્યો છે. આકાશે 2023ની સીઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તરફથી રમતી વખતે IPLમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું, અને ત્યારબાદ, તે 2024માં પણ તે જ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે રમવાનું ચાલુ રાખ્યું. આકાશ પાછલી IPL સીઝન દરમિયાન રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમનો ભાગ હતો. જોકે, રાજસ્થાન ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને ચાલુ સીઝન પહેલા રિલીઝ કર્યો હતો, અને ત્યારબાદ, ખેલાડીઓની હરાજી દરમિયાન કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને પસંદ કર્યો ન હતો. આયુષ મ્હાત્રેની ઈજા બાદ તે હવે CSKમાં જોડાયો છે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને ₹30 લાખની બેઝ પ્રાઈસ પર ખરીધ્યો છે.
Note: Akash Madhwal replaces Ayush Mhatre, who has been ruled out due to hamstring injury.
આકાશ માધવાલના અત્યાર સુધીના પ્રદર્શન પર એક નજર
આઈપીએલમાં, આકાશ માધવાલે ત્રણ સીઝનમાં કુલ 17 મેચ રમી છે. તેના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, તેણે 25.65 ની સરેરાશથી સફળતાપૂર્વક 23 વિકેટ લીધી છે. તેના ઇકોનોમી રેટની વાત કરીએ તો, તે 10.06 છે. વધુમાં, આઈપીએલ મેચમાં તેનો શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિગત પ્રદર્શન ફક્ત 5 રનમાં 5 વિકેટ લીધી છે. 2023 સીઝન દરમિયાન એલિમિનેટર મેચમાં આવ્યો હતો, જ્યારે તે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તરફથી રમતા લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે લીધી હતી.
