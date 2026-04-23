ચેન્નાઈના ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતર્યા, જાણો શું છે કારણ
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ટીમો મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ટકરાશે. આ મેચ માટે, CSKના ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતર્યા છે.
Published : April 23, 2026 at 8:42 PM IST
CSK PLAYERS WEAR BLACK ARMBANDS: આજે IPL 2026 માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ રહી છે. આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી કોઈ પણ ટીમે સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી; CSK ચાર મેચ હારી ગઈ છે, જ્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ચાર હારનો સામનો પણ કરી ચૂકી છે. બંને ટીમો સિઝનની ત્રીજી જીતની શોધમાં મેદાનમાં ઉતરી છે. જોકે, CSK ખેલાડીઓ આ મેચ માટે કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતર્યા છે.
CSKના ખેલાડી કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં કેમ ઉતર્યા?
હકીકતમાં, આ મેચ પહેલા, CSK ફાસ્ટ બોલર મુકેશ ચૌધરીની માતાનું અવસાન થયું હતું. પરિણામે, CSK મેનેજમેન્ટે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતરવાનો નિર્ણય લીધો.
CSK players playing with black armbands#MIvsCSK
CSK એ પોસ્ટ કરી હતી
ગુરુવારે CSK એ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી, જેમાં તેની માતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી. ત્યારબાદ, ટીમે કાળા હાથ પર પટ્ટી પહેરીને મેચ રમવાનું નક્કી કર્યું. નોંધનીય છે કે, મુકેશ ચૌધરીનો પણ CSK ની પ્લેઇંગ XI માં સમાવેશ થાય છે.
ધોની અને રોહિત બહાર
ધોનીની વાત કરીએ તો, CSK સાથેના તેમના કાર્યકાળમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે આ બીજી ઘટના છે કે તે મેચમાં ભાગ લઈ રહ્યો નથી. ધોનીના સ્ટેટસ અંગે, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના વર્તમાન કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડે ટોસ પર ખુલાસો કર્યો કે ધોની આ મેચ માટે વાનખેડે સ્ટેડિયમ પણ ગયો ન હતો. આ સીઝનની શરૂઆત પહેલા ધોનીને હેમસ્ટ્રિંગની ઈજા થઈ હતી અને ત્યારથી તે હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામેની મેચના એક દિવસ પહેલા, CSK એ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ધોનીને મેદાનમાં ઉતારવો કે નહીં તે અંગેનો નિર્ણય રમતના દિવસે તેની ફિટનેસનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી જ લેવામાં આવશે.
સીએસકે સામેની મેચમાં, બધાની નજર રોહિત શર્મા પર પણ હતી કે શું તે હેમસ્ટ્રિંગની ઇજા બાદ વાપસી કરશે કે નહીં; જોકે, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ ટોસ દરમિયાન સ્પષ્ટતા કરી હતી કે - પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે નહીં - કે રોહિત આ મેચમાં પણ ભાગ લેશે નહીં. રોહિત શર્માને આરસીબી સામેની મેચ દરમિયાન હેમસ્ટ્રિંગની ઇજા થઈ હતી, જેના કારણે આ સતત ત્રીજી મેચ બની હતી જ્યાંથી તે બહાર રહ્યો હતો.
