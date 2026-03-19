CSK માટે મોટો ફટકો, ટીમનો સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર

નવી IPL સીઝન શરૂ થાય તે પહેલા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને મોટો ફટકો પડ્યો છે. ટીમનો સ્ટાર બોલર ઈજાને કારણે આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

નાથન એલિસ
નાથન એલિસ (IANS)
Published : March 19, 2026 at 7:54 PM IST

IPL 2026: IPL ની 19મી સીઝન માટે કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલા, પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો હોય તેવું લાગે છે. સ્ટાર સ્પોર્ટસને ટાંકીને આવેલા અહેવાલો અનુસાર, ટીમના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર, નાથન એલિસ ઈજાને કારણે આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ 31 વર્ષીય પેસરને ₹2 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. એલિસ હાલમાં હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યાથી ઝઝૂમી રહ્યો છે અને સમયસર સ્વસ્થ થઈ શકશે નહીં.

ચેન્નાઈ માટે મુશ્કેલીઓ વધી

નાથન એલિસની ઈજાએ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે મુશ્કેલીઓ વધારી દીધી છે. આ સિઝનમાં, ટીમે ડેથ ઓવરોમાં બોલિંગ માટે એલિસનો ઉપયોગ કરવાનો ઇરાદો રાખ્યો હતો, પરંતુ તે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં જ તેને બહાર કરી દેવામાં આવ્યો છે. અગાઉ, ટીમે આ ભૂમિકા માટે મથેશા પથિરાના પર આધાર રાખ્યો હતો, પરંતુ પાછલી સિઝનમાં તેના પ્રદર્શનને કારણે તેને મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. એલિસ ગયા સિઝનમાં પણ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમનો ભાગ હતો, જોકે તેને ફક્ત એક જ મેચમાં રમવાની તક મળી હતી, જેમાં તેણે એક જ વિકેટ લીધી હતી. આજ સુધી, તેણે ટુર્નામેન્ટમાં 17 મેચ રમી છે, જેમાં સફળતાપૂર્વક 19 વિકેટ લીધી છે.

CSK રિપ્લેસમેન્ટની શોધમાં

નાથન એલિસના પાછા ખેંચાયા બાદ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમ હવે તેના માટે રિપ્લેસમેન્ટ શોધી રહી છે. સ્ટાર સ્પોર્ટસ સાથે વાત કરતા, CSK ના CEO કે.એસ. વિશ્વનાથને જણાવ્યું, "આ અમારા માટે એક મોટો ફટકો છે. એલિસ એક મુખ્ય બોલર છે, ખાસ કરીને ડેથ ઓવરોમાં. અમે હવે તેની જગ્યા લેવા માટે રિપ્લેસમેન્ટ શોધી રહ્યા છીએ."

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમ

રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), મહેન્દ્ર સિંહ ધોની, સંજુ સેમસન, આયુષ મ્હાત્રે, દેવલ્ડ બ્રેવિસ, શિવમ દુબે, કાર્તિક શર્મા, સરફરાઝ ખાન, ઉર્વીલ પટેલ, અંશુલ કંબોજ, જેમી ઓવરટોન, રામકૃષ્ણ ઘોષ, પ્રશાંત વીર, મેથ્યુ શોર્ટ, અમન ખાન, અહેમદ ખાન, જૈક ફોલ્ક્સ, ખલીલ અહમદ, નૂર અહમદ,મુકેશ ચૌધરી, નાથન એલિસ, શ્રેયસ ગોપાલ, ગુર્જપનીત સિંહ, અકીલ હુસૈન, મેટ હેનરી, રાહુલ ચાહર.

