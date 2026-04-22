IPL 2026 માંથી બહાર થયા બાદ આયુષ મ્હાત્રેનું છલકાયું દર્દ, CSK સ્ટાર ફ્રેન્ચાઇઝીને આપ્યું વચન
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના સ્ટાર ખેલાડી આયુષ મ્હાત્રે ઈજાના કારણે આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થયા પછી તેની પહેલી પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે.
Published : April 22, 2026 at 8:16 PM IST
IPL 2026: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના સ્ટાર ખેલાડી આયુષ મ્હાત્રે ઈજાને કારણે આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. અત્યાર સુધી તે સીઝનમાં ટીમનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. સનરાઈઝર્સ સામેની મેચ દરમિયાન, લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, તે આક્રમક રીતે બેટિંગ કરી રહ્યો હતો; જોકે, તેને અચાનક પગમાં અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થયો અને બીજી જ બોલ પર તે આઉટ થઈ ગયો. ચેન્નાઈ ફ્રેન્ચાઈઝીએ તાજેતરમાં એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડીને પુષ્ટિ આપી હતી કે તે આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. IPL 2026 માંથી બહાર થયા પછી, તેની પહેલી પ્રતિક્રિયા હવે સામે આવી છે. ચાલો જોઈએ કે તેણે શું કહ્યું.
સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ શેર કરી
18 વર્ષનો યુવાન ખેલાડી, આયુષ મ્હાત્રે, ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થયા બાદ દેખીતી રીતે નિરાશ દેખાતો હતો. તેણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ સમાચાર પર તેની શરૂઆતની પ્રતિક્રિયા શેર કરી. પોતાનો એક ફોટો પોસ્ટ કરતા, તેમણે લખ્યું: "ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં હવે હું યોગદાન આપી શકીશ નહીં તે નિરાશ છું, પરંતુ હું આગલી વખતે વધુ મજબૂત રીતે પાછા આવવાનું વચન આપું છું. બાકીની સિઝન માટે ટીમને શુભકામનાઓ. બધા 'યલો લવ' અને સમર્થન માટે આભાર."
IPL 2026 માં પ્રદર્શન કેવું રહ્યું?
આયુષ મ્હાત્રેએ આ સિઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તે પહેલી વાર 2025 માં ટીમમાં જોડાયો અને અસાધારણ બેટિંગ કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કર્યું. IPL 2025 માં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા, તેણે 7 મેચોમાં 240 રન બનાવ્યા. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 188.97 રહ્યો. આ વર્ષે પણ તેનું બેટ એટલું જ જોરથી ગર્જના કરતું હતું; ધમાકેદાર શૈલીમાં બેટિંગ કરતા, તેણે 6 મેચોમાં 201 રન બનાવ્યા. આ પ્રદર્શન સાથે, તે ઓરેન્જ કેપની રેસમાં મજબૂત રીતે ટકી રહ્યો. ત્યારબાદ તેની ઈજા અને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવું ચેન્નાઈ ટીમ માટે મોટો ફટકો છે.
