ધોનીના ચાહકો માટે મોટો ઝટકો, થાલાની IPL 2026 માં રમવું મુશ્કેલ
સીએસકેના મુખ્ય કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગે એમએસ ધોનીની ઈજા અંગે એક મોટી અપડેટ આપી છે.
Published : April 27, 2026 at 5:41 PM IST
IPL 2026: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) ના ચાહકો એમએસ ધોનીના મેદાનમાં પાછા ફરવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે, તે રવિવાર, 26 એપ્રિલે એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચમાં રમ્યો ન હતો. મેચમાંથી ધોનીની ગેરહાજરી પાછળનું કારણ જણાવતા, ટીમના મુખ્ય કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગે ખુલાસો કર્યો કે વિકેટકીપર-બેટ્સમેનને નવી ઈજા થઈ છે.
ફ્લેમિંગના જણાવ્યા મુજબ, ધોનીને નવી ઈજા થઈ છે, જેના કારણે ફ્રેન્ચાઇઝની આગામી મેચો માટે તેની ઉપલબ્ધતા અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ધોનીએ આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી એક પણ મેચ રમી નથી, કારણ કે ફ્રેન્ચાઇઝીએ ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં જાહેરાત કરી હતી કે તે પગની ઇજાને કારણે બે અઠવાડિયા માટે સાઇડલાઇન રહેશે. રવિવારની મેચ પહેલા અપેક્ષાઓ ઘણી વધારે હતી, કારણ કે ચાહકો ચેપોકમાં ધોનીને ફરીથી એક્શનમાં જોવા માટે ઉત્સુક હતા.
ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે રવિવારની રમત બાદ મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, CSK ના મુખ્ય કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગે જણાવ્યું હતું કે ટીમ તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરીને કોઈ જોખમ લેવા માંગતી નથી.
ફ્લેમિંગે કહ્યું, " પિંડલીની ઈજા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. જો તે દોડતી વખતે તેના પગની ઇજાને વધુ ખરાબ કરે છે, તો તે આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. તેથી જ અમે શરૂઆતથી જ સાવધાની રાખી હતી. તેને વોર્મ-અપ મેચ દરમિયાન થોડી વાર માટે ઇજા થઈ હતી. જેમ હું સમજું છું, તેવું જ બન્યું હતું, અને ત્યારથી, તે તેના પગની ગતિશીલતા પાછી મેળવવા માટે સખત મહેનત કરી રહ્યો છે. જોકે, તેને બીજો આંચકો લાગ્યો, જેના કારણે તેની વાપસી અમારી અપેક્ષા કરતાં વધુ સમય લાગી રહ્યો છે."
ધોનીની ફિટનેસનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વોર્મ-અપ મેચ મેચ જેવી પરિસ્થિતિઓમાં રમાઈ હતી; જોકે, તેને નવી ઈજા થઈ, જેના કારણે તેની ટુર્નામેન્ટમાં વાપસીમાં વિલંબ થયો છે.
સીએસકે હાલમાં આઈપીએલ 2026 માં સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. તેઓ અત્યાર સુધી રમાયેલી આઠ મેચમાંથી ફક્ત ત્રણ જ જીતી શક્યા છે અને પોઈન્ટ ટેબલ પર છઠ્ઠા સ્થાને છે. તેમનો નેટ રન રેટ -0.121 છે. ટીમ તેની આગામી મેચ ચેન્નાઈના એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) સામે રમવાની છે.
આ પણ વાંચો: