ધોની વિશે CSK એ કર્યો મોટો ખુલાસો, સંપૂર્ણ સીઝન રમવા અંગે કહી મોટી વાત
IPL 2026 પહેલા મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) એ દિગ્ગજ મહેન્દ્ર સિંહ ધોની અંગે એક મોટી અપડેટ આપી છે.
Published : March 11, 2026 at 8:47 PM IST
IPL 2026: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર કાસી વિશ્વનાથને આજે જણાવ્યું હતું કે, એમએસ ધોની આઈપીએલ 2026 ની સંપૂર્ણ સીઝન રમશે, અને કોચિંગ સ્ટાફ તેની ભૂમિકા નક્કી કરશે. ધોનીએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં ચેન્નાઈમાં નવી સીઝન માટે તાલીમ શરૂ કરી હતી, જેમાં કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડ તૈયારીઓનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના સીઈઓ કાસી વિશ્વનાથને જણાવ્યું હતું કે, અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન એમએસ ધોની ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની બધી મેચો રમે તેવી અપેક્ષા છે. જોકે, તેમની ચોક્કસ ભૂમિકા અંગેનો અંતિમ નિર્ણય ટીમ મેનેજમેન્ટ દ્વારા લેવામાં આવશે.
🚨 CSK CEO ON " ms dhoni " participation in ipl 2026 🚨— Kiara (@crickiara) March 11, 2026
csk ceo kasi vishwanathan :-“ ms dhoni will play all the matches for csk according to me” .
—“ coching staff will decide that he plays as a batsman, wicketkeeper -batsman or impact player in ipl 2026 ” pic.twitter.com/XR1uDp36Zi
IPLની 19મી આવૃત્તિ 28 માર્ચથી શરૂ થઈ રહી છે, અને બધી ટીમોએ તેમના તાલીમ શિબિરો શરૂ કરી દીધા છે. તાજેતરમાં ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેનારા ખેલાડીઓ ટૂંક સમયમાં તેમની ટીમોમાં જોડાશે અને ટુર્નામેન્ટની તૈયારીઓ શરૂ કરશે. એવી આશંકા હતી કે સીએસકેના દિગ્ગજ ધોની પોતાની ઉંમરને કારણે આઈપીએલ 2026 માં બધી મેચો રમી શકશે નહીં, પરંતુ સીઈઓ કાસી વિશ્વનાથને આ ચિંતાઓને ફગાવી દીધી હતી. તેમણે કહ્યું કે તેમનું માનવું છે કે તેઓ બધી મેચો રમશે. TOI સાથે વાત કરતા, કાસી વિશ્વનાથને આ માહિતી શેર કરી.
જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે એમએસ ધોની હવે ટુર્નામેન્ટમાં શું ભૂમિકા ભજવશે કારણ કે તેમની ટીમમાં બીજો કીપર-બેટ્સમેન છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તેઓ કહી શકતા નથી. આ ક્રિકેટિંગ નિર્ણય ક્રિકેટિંગ સ્ટાફ લેશે. વહીવટી સ્ટાફ નહીં. તેથી તેઓ નક્કી કરશે કે તેઓ બેટ્સમેન, વિકેટકીપર-બેટ્સમેન, કે ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર તરીકે રમશે.
Chennai, Tamil Nadu: Chennai Super Kings (CSK) CEO Kasi Viswanathan says, " we are very, very happy that india has won the world cup. they have won back-to-back world cups. and we are also delighted because two of our csk players, sanju and shivam dube, have performed extremely… pic.twitter.com/4PJ9YxPgMJ— IANS (@ians_india) March 11, 2026
T20 વર્લ્ડ કપમાં સંજુ અને શિવમ દુબેએ કરી કમાલ
તેમણે સંજુ સેમસન અને શિવમ દુબેની પ્રશંસા કરી, જેમણે ટીમ ઈન્ડિયાની T20 વર્લ્ડ કપ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે કહ્યું, "અમે ખૂબ ખુશ છીએ કે ભારતે વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે, અને તે પણ સતત બે. અમે ખૂબ ખુશ છીએ કારણ કે બે CSK ખેલાડીઓ, સંજુ અને શિવમ દુબે, ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. આનાથી અમને ટીમમાં ઘણો વિશ્વાસ મળે છે કે તે અહીં પણ CSK માટે સારું પ્રદર્શન કરશે." કેમ્પમાં ખેલાડીઓની તૈયારીઓ વિશે પૂછવામાં આવતા, તેમણે કહ્યું, "પ્રેક્ટિસ સારી ચાલી રહી છે, અત્યાર સુધી કોઈ સમસ્યા આવી નથી."
માહીની તૈયારી
જોકે, ધોની માર્ચના પહેલા અઠવાડિયામાં ચેન્નાઈ પહોંચ્યો અને તેના બાકીના સાથી ખેલાડીઓ સાથે સખત તાલીમ લીધી. 44 વર્ષની ઉંમરે, ધોની બે મહિનાની સીઝન માટે ફિટ અને તૈયાર દેખાતો હતો. નોંધનીય છે કે, ધોનીએ ગયા મહિને રાંચીમાં લાઇટ નેટ સત્રો સાથે આગામી સીઝનની તૈયારી શરૂ કરી દીધી હતી.
