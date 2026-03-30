IPL 2026 માં ₹25.20 કરોડના ખેલાડીને બોલ ન કરવા પર પ્રશ્નો ઉભા થયા, ક્રિકેટ બોર્ડ આવ્યું બચાવમાં

ઓસ્ટ્રેલિયન સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીનને ત્રણ વખતના ચેમ્પિયન કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે આઈપીએલ 2026 ના મીની-ઓક્શન દરમિયાન ₹25.20 કરોડની મોટી રકમમાં ખરીધ્યો હતો.

Etv Bharat (Etv Bharat)
Published : March 30, 2026 at 5:29 PM IST

CAMERON GREEN: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) એ રવિવારે વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે હાર સાથે IPL 2026 ના પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી. 220 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યા છતાં, પાંચ બોલ બાકી રહેતા તેઓ જે રીતે હારી ગયા તેનાથી સ્વાભાવિક રીતે નાઈટ્સના બોલિંગ આક્રમણ પર પ્રશ્નો ઉભા થયા. ખરેખર, KKR ના ઈજાગ્રસ્ત બોલિંગ યુનિટ અંગે ચિંતા જે ટુર્નામેન્ટ પહેલા ચિંતાનો વિષય હતો તે આ દિવસે સાકાર થયો. વધુમાં, કેમેરોન ગ્રીન અંગે બીજો એક મોટો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. નાઈટ્સના 25.20 કરોડ રૂપિયાના વિદેશી ખેલાડીએ બોલિંગ કેમ ન કરી? મેચ પછી આ પ્રશ્નોના જવાબ આપતા, નાઈટ્સના કેપ્ટને ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા પાસેથી જવાબો માંગવાનું સૂચન કર્યું. હવે, ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ રહાણેની ટિપ્પણીઓને નકારી કાઢી છે.

બોર્ડ દ્વારા લાદવામાં આવેલી પીઠની ઈજાને કારણે ગ્રીનની બોલિંગ પ્રતિબંધિત છે તે સ્પષ્ટ છે. પરિણામે, રહાણે રવિવારના વાનખેડે ખાતેની મેચ દરમિયાન બોલર તરીકે તેનો ઉપયોગ કરી શક્યો ન હતો. જોકે, કારમી હાર બાદ, રહાણે ગ્રીનનો બોલર તરીકે ઉપયોગ ન કરી શકવાથી નિરાશ દેખાઈ રહ્યો હતો. રહાણેએ કહ્યું, "મને આશા છે કે ગ્રીન ટૂંક સમયમાં બોલિંગ શરૂ કરશે. એકવાર આવું થાય, તો અમારી ટીમ કોમ્બિનેશનમાં કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવશે. અમે શાનદાર બેટિંગ કરી, પરંતુ બોલ સાથે સંતુલન જાળવવું પણ મહત્વપૂર્ણ હતું. તમારે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાને પૂછવું જોઈએ કે ગ્રીન કેમ બોલિંગ કરી શક્યો નહીં."

તેના જવાબમાં, ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવક્તાએ કહ્યું, "કેમેરોન હાલમાં કમરના નીચલા ભાગમાં થયેલી ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. પરિણામે, તે થોડા સમય માટે સાઇડલાઇન કરવામાં આવ્યો છે." પ્રવક્તાએ વધુમાં ઉમેર્યું, "કેમેરોન હાલમાં ભારતમાં રહીને તેના બોલિંગ વર્કલોડનું સંચાલન કરી રહ્યો છે. તે આગામી 10 થી 12 દિવસમાં બોલિંગ ફરી શરૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. KKR પરિસ્થિતિથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ છે." બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે IPLનો સૌથી મોંઘો વિદેશી ખેલાડી ટુર્નામેન્ટની પ્રથમ કેટલીક મેચોમાં બોલિંગ કરતો જોવા મળશે નહીં.

આ મેચમાં, કેમેરોન ગ્રીનની બેટિંગ ઇનિંગ પણ ટૂંકી હતી, ફક્ત 10 બોલ સુધી ચાલી હતી. તે 18 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો, જેમાં એક ચોગ્ગો અને એક છગ્ગો સામેલ હતો. જોકે, કેપ્ટન રહાણે (40 બોલમાં 67 રન) અને અંગક્રિશ રઘુવંશી (29 બોલમાં 51 રન) ની શાનદાર બેટિંગને કારણે, KKR એ ચાર વિકેટ ગુમાવીને કુલ 220 રન બનાવ્યા. મુંબઈએ પાંચ બોલ બાકી રહેતા આ લક્ષ્યને સફળતાપૂર્વક પ્રાપ્ત કરી લીધું. 'પલટન' માટે, ઓપનર રાયન રિકેલ્ટન સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન હતો, તેણે 43 બોલમાં 81 રન બનાવ્યા. રોહિત શર્માએ 38 બોલમાં 78 રનનું યોગદાન આપ્યું.

આ દરમિયાન, રહાણેને ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ઈજા થવાને કારણે ઇનિંગ દરમિયાન મેદાન છોડવું પડ્યું. જોકે, મેચ પછી બોલતા, નાઈટ્સના કેપ્ટને બધાને તેની ઈજા વિશે ખાતરી આપી. તેમણે કહ્યું, "હું હવે ઠીક છું. મારા પગમાં, ખાસ કરીને મારા પગના સ્નાયુમાં ગંભીર ખેંચાણ હતી. મને આશા છે કે હું આગામી મેચ સુધીમાં ઠીક થઈ જઈશ."

