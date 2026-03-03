ETV Bharat / sports

RCB ચાહકો માટે સારા સમાચાર, ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં IPL 2026માં આટલી મેચો રમાશે

IPL 2026 ની શરૂઆત પહેલા ચાહકો માટે એક સારા સમાચાર છે. આ સિઝનમાં, RCB તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ, એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ પર કુલ પાંચ મેચ રમશે.

CHINNASWAMY STADIUM
CHINNASWAMY STADIUM (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 3, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RCB : IPL 2026 શરૂ થવામાં હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે. ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે, IPL માત્ર એક ટુર્નામેન્ટ નથી, પરંતુ એક લાગણી છે. ગયા વર્ષે, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની ટીમે 18 વર્ષમાં પોતાનો પહેલો ખિતાબ જીત્યો હતો. દરમિયાન, IPL 2026 પહેલા RCB ચાહકો માટે કેટલાક સારા સમાચાર છે. ગયા વર્ષે, ટાઇટલ જીત્યા પછી, વિજય ઉજવણી દરમિયાન થયેલી નાસભાગમાં ઘણા લોકો માર્યા ગયા હતા. ત્યારથી, સ્ટેડિયમમાં એક પણ મેચનું આયોજન થયું નથી.

ઉદ્ઘાટન સમારોહ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, IPL 2026 નો ઉદ્ઘાટન સમારોહ આ ઐતિહાસિક મેદાન પર યોજાશે. RCB ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન હોવાથી, નિયમો અનુસાર પહેલી મેચ પણ બેંગલુરુના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર જ રમાશે. અહેવાલો એ પણ સૂચવે છે કે આ વર્ષની IPL સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ પણ આ મેદાન પર જ રમાશે.

RCB ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં 5 મેચ રમશે

આ IPL સિઝનમાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર તેમના પાંચ હોમ મેચ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમશે. RCB તેમના બે હોમ મેચ રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમશે. આ સ્ટેડિયમ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ના હોમ મેચનું આયોજન કરશે. તેના રોમાંચક વાતાવરણ અને ઉચ્ચ સ્કોરિંગ મેચો માટે જાણીતું, એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ફરી એકવાર મેચોનું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે. RCB પર આ IPL સિઝનમાં તેમના ટાઇટલને બચાવવા માટે દબાણ રહેશે.

RCB એ કર્ણાટક સરકારનો આભાર માન્યો

RCB ફ્રેન્ચાઇઝીએ કર્ણાટક સરકાર, કર્ણાટક રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશન અને કર્ણાટક પોલીસનો બેંગલુરુમાં મેચોનું આયોજન કરવામાં સતત માર્ગદર્શન, સહયોગ અને સમર્થન આપવા બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો છે. RCB ફ્રેન્ચાઇઝીએ જણાવ્યું હતું કે IPL સીઝન માટે સમયસર માળખાગત સુવિધાઓ અને સુરક્ષા પગલાં સુધારવાના તેમના સહયોગી પ્રયાસોએ ખાતરી કરી છે કે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તેમની મોટાભાગની હોમ મેચ તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમશે.

ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની બહાર ભગદડ થઈ હતી

આરસીબીના ઘરેલુ મેચો અંગે સતત અટકળો ચાલી રહી હતી, પરંતુ હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે ટીમ તેના ઘરેલુ મેદાન પર ઓછામાં ઓછી પાંચ મેચ રમશે. આરસીબીની ટાઇટલ જીત બાદ, ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં ઉજવણી દરમિયાન નાસભાગ મચી ગઈ, જેમાં 11 ચાહકોના મોત થયા. આ ઘટના પછી, ચિન્નાસ્વામીએ રણજી ટ્રોફી, વિજય હજારે ટ્રોફી અને મહારાજા ટ્રોફી કેએસસીએ ટી20 મેચ સહિત કોઈ મોટી ટુર્નામેન્ટ મેચનું આયોજન કર્યું નથી.

આ પણ વાંચો:

  1. આ બિઝનેસ ટાયકૂને RCB ખરીદવામાં રસ દાખવ્યો, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ડિફેન્ડિંગ IPL ચેમ્પિયન છે
  2. IPL Auction Live: બીજા રાઉન્ડમાં લિવિંગસ્ટોન, જોશ ઈંગ્લીશ વેચાયા, પ્રશાંત વીર, કાર્તિક શર્મા સૌથી મોંઘા અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડી બન્યા

TAGGED:

IPL 2026
CHINNASWAMY RCB PLAY MATCHES
CHINNASWAMY STADIUM
RCB PLAY CHINNASWAMY STADIUM
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.