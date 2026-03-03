RCB ચાહકો માટે સારા સમાચાર, ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં IPL 2026માં આટલી મેચો રમાશે
IPL 2026 ની શરૂઆત પહેલા ચાહકો માટે એક સારા સમાચાર છે. આ સિઝનમાં, RCB તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ, એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ પર કુલ પાંચ મેચ રમશે.
Published : March 3, 2026 at 8:42 PM IST
RCB : IPL 2026 શરૂ થવામાં હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે. ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે, IPL માત્ર એક ટુર્નામેન્ટ નથી, પરંતુ એક લાગણી છે. ગયા વર્ષે, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની ટીમે 18 વર્ષમાં પોતાનો પહેલો ખિતાબ જીત્યો હતો. દરમિયાન, IPL 2026 પહેલા RCB ચાહકો માટે કેટલાક સારા સમાચાર છે. ગયા વર્ષે, ટાઇટલ જીત્યા પછી, વિજય ઉજવણી દરમિયાન થયેલી નાસભાગમાં ઘણા લોકો માર્યા ગયા હતા. ત્યારથી, સ્ટેડિયમમાં એક પણ મેચનું આયોજન થયું નથી.
ઉદ્ઘાટન સમારોહ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, IPL 2026 નો ઉદ્ઘાટન સમારોહ આ ઐતિહાસિક મેદાન પર યોજાશે. RCB ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન હોવાથી, નિયમો અનુસાર પહેલી મેચ પણ બેંગલુરુના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર જ રમાશે. અહેવાલો એ પણ સૂચવે છે કે આ વર્ષની IPL સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ પણ આ મેદાન પર જ રમાશે.
𝗪𝗲’𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗼𝗺𝗲. 🏟️❤️🥹— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 3, 2026
5️⃣ home games at the Chinnaswamy. ❤️🔥
2️⃣ in Raipur. 😎
Bengaluru, get ready. The champions return to entertain you! 👑🔥#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/WGBG8niDUv
RCB ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં 5 મેચ રમશે
આ IPL સિઝનમાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર તેમના પાંચ હોમ મેચ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમશે. RCB તેમના બે હોમ મેચ રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમશે. આ સ્ટેડિયમ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ના હોમ મેચનું આયોજન કરશે. તેના રોમાંચક વાતાવરણ અને ઉચ્ચ સ્કોરિંગ મેચો માટે જાણીતું, એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ફરી એકવાર મેચોનું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે. RCB પર આ IPL સિઝનમાં તેમના ટાઇટલને બચાવવા માટે દબાણ રહેશે.
Defending IPL champions Royal Challengers Bengaluru are all set to return to the M. Chinnaswamy Stadium, with five of their home games confirmed to take place in Bengaluru this season. The remaining two home matches of their IPL 2026 campaign will be staged at the Shaheed Veer… pic.twitter.com/5K2XE0A6YV— ANI (@ANI) March 3, 2026
RCB એ કર્ણાટક સરકારનો આભાર માન્યો
RCB ફ્રેન્ચાઇઝીએ કર્ણાટક સરકાર, કર્ણાટક રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશન અને કર્ણાટક પોલીસનો બેંગલુરુમાં મેચોનું આયોજન કરવામાં સતત માર્ગદર્શન, સહયોગ અને સમર્થન આપવા બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો છે. RCB ફ્રેન્ચાઇઝીએ જણાવ્યું હતું કે IPL સીઝન માટે સમયસર માળખાગત સુવિધાઓ અને સુરક્ષા પગલાં સુધારવાના તેમના સહયોગી પ્રયાસોએ ખાતરી કરી છે કે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તેમની મોટાભાગની હોમ મેચ તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમશે.
ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની બહાર ભગદડ થઈ હતી
આરસીબીના ઘરેલુ મેચો અંગે સતત અટકળો ચાલી રહી હતી, પરંતુ હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે ટીમ તેના ઘરેલુ મેદાન પર ઓછામાં ઓછી પાંચ મેચ રમશે. આરસીબીની ટાઇટલ જીત બાદ, ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં ઉજવણી દરમિયાન નાસભાગ મચી ગઈ, જેમાં 11 ચાહકોના મોત થયા. આ ઘટના પછી, ચિન્નાસ્વામીએ રણજી ટ્રોફી, વિજય હજારે ટ્રોફી અને મહારાજા ટ્રોફી કેએસસીએ ટી20 મેચ સહિત કોઈ મોટી ટુર્નામેન્ટ મેચનું આયોજન કર્યું નથી.
આ પણ વાંચો: