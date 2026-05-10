IPL 2026માંથી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ બહાર! CSK એ 5 વિકેટથી હરાવ્યું
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે રમાયેલી મેચમાં 5 વિકેટથી જીત મેળવીને, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ટીમે પ્લેઓફમાં પહોંચવાની રેસમાં પોતાને મજબૂતીથી જાળવી રાખ્યું છે.
Published : May 10, 2026 at 8:11 PM IST
CSK vs LSG: IPL 2026 માં, આજે ચેન્નાઈના ચેપોક સ્ટેડિયમ ખાતે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી, જે CSK એ 5 વિકેટથી સફળતાપૂર્વક જીતી લીધી હતી. આ મેચમાં ઉર્વિલ પટેલે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે વિજય મેળવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, તેણે બેટિંગ દ્વારા 65 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. લખનૌ સામેની મેચમાં, CSK ના કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 203 રન બનાવ્યા હતા.
સીએસકે સામેની મેચમાં, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને તેમની ઓપનિંગ જોડી, જોશ ઇંગ્લિસ અને મિશેલ માર્શે ધમાકેદાર શરૂઆત આપી હતી, જેમણે પ્રથમ વિકેટ માટે 77 રનની ભાગીદારી કરી હતી. ત્યારબાદ, લખનૌ અચાનક પતનનો સામનો કરવો પડ્યો, અને એક પછી એક વિકેટો ગુમાવી દીધી; જોકે, શાહબાઝ અહેમદે અંતિમ ઓવરોમાં 43 રનની અણનમ ઇનિંગ રમીને ટીમના કુલ સ્કોરને 200 રનથી વધુ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જોશ ઇંગ્લિસ આ મેચમાં બેટિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર હતા, તેમણે 85 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે બોલિંગમાં, જેમી ઓવરટને ત્રણ વિકેટ લીધી હતી જ્યારે અંશુલ કંબોજે બે વિકેટ લીધી હતી; વધુમાં, નૂર અહેમદે એક વિકેટ લેવામાં સફળતા મેળવી હતી.
જ્યારે સીએસકેએ આ મેચમાં લક્ષ્યનો પીછો કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે તેઓએ 45 રનના સ્કોર સાથે તેમની પ્રથમ વિકેટ સંજુ સેમસન ગુમાવી દીધી. તેમના આઉટ થયા પછી, ઉર્વિલ પટેલ ક્રીઝ પર ઉતર્યો અને 65 રનની એવી ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી કે સ્પર્ધા સંપૂર્ણપણે એકતરફી બની ગઈ. સીએસકેએ 19.2 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો, જેનાથી પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાની દાવેદારી મજબૂત બની ગઈ.
ઉર્વિલ પટેલની શાનદાર બેટીંગ
ઉર્વિલ પટેલે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચમાં શાનદાર શરૂઆત કરી, જેમાં મોટાભાગના બોલ સીધા સ્ટેન્ડમાં મોકલ્યા. આ મેચમાં, ઉર્વિલ ફક્ત 13 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, જેનાથી તે IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી ફટકારનાર બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલ સાથે જોડાયો. વધુમાં, ઉર્વિલ પટેલ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે રમતી વખતે સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી ફટકારવાનો રેકોર્ડ પણ પોતાના નામે કરી શક્યો. આ રેકોર્ડ અગાઉ સુરેશ રૈનાના નામે હતો, જેમણે 2014માં પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચ દરમિયાન 16 બોલમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
