મુંબઈના હોટલ રૂમમાંથી બ્રિટિશ નાગરિકનો મૃતદેહ મળ્યો, IPLમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવતો હતો
IPLમાં બ્રોડકાસ્ટ એન્જિનિયર તરીકે કામ કરતા એક બ્રિટિશ નાગરિકના મૃત્યુ અંગે સમાચાર સામે આવ્યા છે.
Published : March 31, 2026 at 2:44 PM IST
IPL 2026: IPL ની નવી સીઝન 28 માર્ચે શરૂ થઈ ગઈ છે. આ દરમિયાન, ટુર્નામેન્ટ સંબંધિત મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટુર્નામેન્ટ માટે બ્રોડકાસ્ટ એન્જિનિયર તરીકે કામ કરતા એક બ્રિટિશ નાગરિકનું મૃત્યુ થયું છે. મૃતકની ઓળખ બ્રિટિશ નાગરિક ઇયાન વિલિયમ્સ લેંગફોર્ડ તરીકે થઈ છે, તે IPL મેચ કવરેજના સંદર્ભમાં 24 માર્ચથી ટ્રાઇડેન્ટ હોટેલમાં રોકાયો હતો. ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, જ્યારે 30 માર્ચે હોટલના રિસેપ્શને તેમનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તેમને કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં. તપાસ બાદ, તેમનો મૃતદેહ ફ્લોર પર પડેલો મળી આવ્યો, અને ત્યારબાદ ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા.
મુંબઈ પોલીસ કેસની તપાસ કરી રહી છે
આઈપીએલ દરમિયાન બનેલી આ ઘટનાની તપાસ કરવાની જવાબદારી મુંબઈ પોલીસની છે. મરીન ડ્રાઈવ પોલીસ સ્ટેશનમાં આકસ્મિક મૃત્યુનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, અને તપાસ ચાલુ છે. મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ પણ કરવામાં આવ્યું છે, અને અત્યાર સુધી કંઈ શંકાસ્પદ મળ્યું નથી. મૃતક એન્જિનિયર 76 વર્ષના હતા.
STORY | British broadcast engineer working for IPL matches found dead in Mumbai hotel— Press Trust of India (@PTI_News) March 31, 2026
A 76-year-old British broadcast engineer, working with the BCCI for the IPL 2026 matches, died after he was found unconscious in his room at a hotel in south Mumbai, police said on Tuesday.… pic.twitter.com/068ycnJL1y
માસ્ટર ચાવીનો ઉપયોગ કરીને રૂમનો દરવાજો ખોલવામાં આવ્યો
29 માર્ચે, મેચ પછી, ઇયાન વિલિયમ્સ લેંગફોર્ડ તેના રૂમમાં (નંબર 2715 ) પાછો ફર્યો. ત્યારબાદ, 30 માર્ચે, રિસેપ્શન ડેસ્કથી તેને ફોન કરવામાં આવ્યો, પરંતુ તેના તરફથી કોઈ જવાબ ન મળ્યો. ઝડપથી કાર્યવાહી કરીને, હોટલ સ્ટાફ તેના રૂમમાં દોડી ગયો; જોકે, અંદરથી કોઈ જવાબ ન મળતા, માસ્ટર ચાવીનો ઉપયોગ કરીને દરવાજો ખોલવામાં આવ્યો. તેનો મૃતદેહ ફ્લોર પર પડેલો મળી આવ્યો. ત્યારબાદ સ્ટાફે હોટલના ઇન-હાઉસ ડૉક્ટરને બોલાવ્યા, જેમણે એન્જિનિયરને મૃત જાહેર કર્યો.
હોટેલના ઇન-હાઉસ ડોક્ટરે મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી
આ પણ વાંચો: