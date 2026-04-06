IPLમાં ભુવનેશ્વર કુમારની 'ડબલ સેન્ચુરી', આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના ફાસ્ટ બોલર ભુવનેશ્વર કુમારે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામેની મેચ દરમિયાન ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 માં એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
Published : April 6, 2026 at 5:23 PM IST
BHUVNESHWAR KUMAR: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) ના ફાસ્ટ બોલર ભુવનેશ્વર કુમારે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 ની ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) સામેની મેચ દરમિયાન એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી. રવિવાર, 5 એપ્રિલના રોજ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં, ભુવનેશ્વરે આયુષ મ્હાત્રેને આઉટ કરીને 200 IPL વિકેટનો સિમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો.
200 વિકેટ લેનાર બીજો બોલર: ભુવનેશ્વર કુમાર આઈપીએલમાં 200 વિકેટનો આંકડો પાર કરનાર બીજો બોલર બન્યો છે. આ પહેલા, આ સિદ્ધિ ફક્ત યુઝવેન્દ્ર ચહલે મેળવી હતી, જેમણે 176 આઈપીએલ મેચોમાં 224 વિકેટ લીધી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, ચહલે લેગ-સ્પિનર તરીકે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. આ ભૂમિકા T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ખતરનાક માનવામાં આવે છે. યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને સુનીલ નારાયણ છે, જેમણે 193 આઈપીએલ વિકેટ લીધી છે. નારાયણનું પ્રદર્શન પણ ખાસ છે કારણ કે તેણે પોતાની બધી વિકેટ એક જ ફ્રેન્ચાઇઝી કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) માટે રમીને લીધી છે.
🚨 MILESTONE ALERT 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2026
Bhuvneshwar Kumar becomes the first seamer to claim 2️⃣0️⃣0️⃣ wickets in #TATAIPL 🤩
Updates ▶️ https://t.co/PkhPvxcU44#KhelBindaas | #RCBvCSK | @rcbtweets pic.twitter.com/R9DrmaaTMC
પ્રથમ ફાસ્ટ બોલર: ભુવનેશ્વર કુમાર આઈપીએલમાં 200 વિકેટ લેનાર પ્રથમ ફાસ્ટ બોલર બન્યો છે. ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં વિકેટ લેવી ક્યારેય સરળ કાર્ય નથી, ખાસ કરીને એવા ફોર્મેટમાં જ્યાં બેટ્સમેન શરૂઆતથી જ આક્રમક રીતે રમવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ પડકારો છતાં, આ બોલરોએ સતત શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને પોતાને મેચ વિજેતા સાબિત કર્યા છે.
નવા બોલથી વિકેટ લેવી: નવા બોલથી વિકેટ લેવી એ લાંબા સમયથી ભુવનેશ્વર કુમારની બોલિંગની ઓળખ રહી છે. પાવરપ્લે અને ડેથ ઓવર બંનેમાં અસરકારક રીતે બોલિંગ કરવાની તેમની ક્ષમતા તેમને ખરેખર ખાસ બનાવે છે. ભુવનેશ્વરની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી પણ શાનદાર રહી છે, તેમણે આ ફોર્મેટમાં ભારત માટે 90 વિકેટ લીધી છે. ભુવી હાલમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતના સૌથી સફળ બોલરોની યાદીમાં સાતમા ક્રમે છે.
IPLમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલરો:
- યુઝવેન્દ્ર ચહલ: 176 મેચ, 224 વિકેટ*
- ભુવનેશ્વર કુમાર: 192 મેચ, 202 વિકેટ*
- સુનીલ નારાયણ: 191 મેચ, 193 વિકેટ*
- પીયુષ ચાવલા: 192 મેચ, 192 વિકેટ
- આર. અશ્વિન: 221 મેચ, 187 વિકેટ
