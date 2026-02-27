IPL 2026 પહેલા મા દેવરીના શરણે એમએસ ધોની, પૂજા અર્ચના કરી માતાના આશીર્વાદ મેળવ્યા
એમએસ ધોની ટૂંક સમયમાં આઈપીએલ 2026 માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી રમતો જોવા મળશે.
Published : February 27, 2026 at 7:21 PM IST
MS DHONO VISITS MAA DEWRI TEMPLE: IPLની 19મી સીઝન શરૂ થવામાં એક મહિના કરતા પણ ઓછો સમય બાકી છે, ત્યારે બધી ટીમો પોતાની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) સ્ટાર થાલાએ નવી IPL સીઝન પહેલા ઝારખંડના પ્રખ્યાત મા દેવરી મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેમણે પૂજા કરી હતી અને માતા દેવીના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. આ મંદિરનો ઇતિહાસ 700 વર્ષથી વધુ છે. ધોનીના મંદિરની મુલાકાતનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
એમએસ ધોનીએ મા દેવરી મંદિરની મુલાકાત લીધી
ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન એમએસ ધોની હાલમાં તેના વતન રાંચીમાં તેના પરિવાર સાથે સમય વિતાવી રહ્યા છે. ધોની ટૂંક સમયમાં IPL 2026 માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે રમતા જોવા મળશે. આ પહેલા, ધોની શુક્રવારે રાંચીથી લગભગ 60 કિલોમીટર દૂર આવેલા દેવરી મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી અને પ્રાર્થના કરી હતી. ધોની કપાળ પર તિલક લગાવીને અને હાથમાં લાલ ચુંદડી પકડીને જોવા મળ્યો હતો. ધોની આ મંદિરમાં પહેલા પણ ઘણી વખત જોવા મળ્યો છે.
MS DHONI VISITED AT DEORI MAA TEMPLE IN RANCHI. 🙏♥️ pic.twitter.com/V4MVpMKDO9— Tanuj (@ImTanujSingh) February 27, 2026
ધોની અને મા દેવરી મંદિર વચ્ચે જૂનો સંબંધ છે. એવું કહેવાય છે કે જ્યારે પણ ધોની રાંચીમાં હોય છે, ત્યારે તે મા દેવરીના મંદિરમાં દર્શન કર્યા વિના પાછો ફરતો નથી. તેથી, આગામી IPL સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં, ધોની ફરી એકવાર મા દેવરીના આશીર્વાદ લેવા માટે ગયો. ધોનીની એક ઝલક જોવા માટે મંદિરની બહાર ચાહકોની મોટી ભીડ એકઠી થઈ ગઈ હતી. ધોનીના મંદિરની મુલાકાતના ઘણા ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
700 વર્ષ જૂનો ઇતિહાસ
રાંચી નજીકના દેવરી ગામમાં આવેલું મા દેવરી મંદિર 700 વર્ષથી વધુ જૂનું હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેના નિર્માણનો ચોક્કસ સમય અને પદ્ધતિ હજુ પણ એક રહસ્ય છે. દૂર-દૂરથી ભક્તો આ પ્રાચીન મંદિરની મુલાકાત લે છે, અને એવું માનવામાં આવે છે કે જે કોઈ ભક્ત અહીં માતા દેવીના દરબારમાં સાચા હૃદયથી આવે છે, તેમની ઇચ્છાઓ ચોક્કસ પૂર્ણ થાય છે. ધોની પણ લગભગ દર વર્ષે દર્શન માટે અહીં આવે છે.
ધોની IPL 2026 માં રમતા જોવા મળશે
44 વર્ષીય ધોની ફરી એકવાર IPL માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની પીળી જર્સી પહેરતો જોવા મળશે. તાજેતરમાં, CSK ના CEO કાસી વિશ્વનાથને સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ આપી હતી કે ધોની IPL 2026 માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. CSK એ ધોનીને ₹4 કરોડમાં અનકેપ્ડ ખેલાડી તરીકે જાળવી રાખ્યો છે. જોકે, તે બધી 14 મેચ નહીં રમી શકે. વર્કલોડ મેનેજમેન્ટ અને ઘૂંટણની સમસ્યાઓને કારણે, તે ફક્ત થોડી જ મેચોમાં રમતા જોવા મળી શકે છે.
