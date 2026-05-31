માલામાલ થશે ખેલાડી! જાણો કયો એવોર્ડ જીતવા પર કેટલા પૈસા મળશે? ઓરેન્જ અને પર્પલ કેપ વિનરને લાગશે લોટરી
IPL 2026 માં આપવામાં આવતા એવોર્ડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. વધુમાં, અમે તમને દરેક એવોર્ડ જીતવા માટે આપવામાં આવતી ઇનામી રકમ વિશે પણ જણાવીશું.
Published : May 31, 2026 at 3:12 PM IST
IPL 2026 AWARDS: IPL 2026 ની ફાઇનલ આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાશે. મેચ પહેલા, અમે તમને જણાવીશું કે કયા ખેલાડીઓને ચોક્કસ એવોર્ડ મળવાની શક્યતા છે. વધુમાં, અમે તમને આ એવોર્ડ્સના વિજેતાઓને આપવામાં આવનારી ઇનામી રકમ વિશે જણાવીશું. તો, ચાલો જાણીએ કે દરેક એવોર્ડ વિજેતા ઘરે કેટલી રકમ લેશે.
દરેક એવોર્ડ્સ માટે ઈનામી રકમ
IPL 2026 ફાઇનલમાં, સુપર સ્ટ્રાઇકર ઓફ ધ મેચ, ફેન્ટસી કિંગ ઓફ ધ મેચ, સુપર સિક્સ ઓફ ધ મેચ, RuPay 'ઓન-ધ-ગો' 4s ઓફ ધ મેચ અને ગ્રીન ડોટ બોલ્સ ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ જીતનારા ખેલાડીઓને ₹1 લાખનું રોકડ ઇનામ મળશે.
આ દરમિયાન, પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ જીતનાર ખેલાડીને ₹5 લાખ મળશે. વધુમાં, ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ સિઝન, ફેન્ટસી કિંગ ઓફ ધ સિઝન, સુપર સિક્સ ઓફ ધ સિઝન, 'ઓન-ધ-ગો' 4s ઓફ ધ સિઝન, ગ્રીન ડોટ બોલ્સ ઓફ ધ સિઝન, કેચ ઓફ ધ સિઝન, ફેર પ્લે એવોર્ડ, પર્પલ કેપ અને ઓરેન્જ કેપના વિજેતાઓને ₹10 લાખનું ઇનામ આપવામાં આવશે.
IPL 2026 માં 'મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર ઓફ ધ સિઝન' એવોર્ડ જીતનાર ખેલાડીને ₹15 લાખની ઈનામી રકમ મળશે. દરમિયાન, 'પિચ એન્ડ ગ્રાઉન્ડ' એવોર્ડ માટે ₹50 લાખની રકમ નક્કી કરવામાં આવી છે.
આ ખેલાડીઓ આ પુરસ્કારો જીતી શકે છે
વૈભવ સૂર્યવંશી IPL 2026 માં ઓરેન્જ કેપ જીતી શકે છે. દરમિયાન, શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શન પણ આ પુરસ્કાર માટે મજબૂત દાવેદાર છે.
કાગીસો રબાડા IPL 2026 માં પર્પલ કેપ જીતી શકે છે. તેમના ઉપરાંત, ભારતીય ઝડપી બોલર ભુવનેશ્વર કુમાર પણ આ પુરસ્કાર માટે દાવેદાર છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી IPL 2026 માં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવા બદલ એવોર્ડ જીતી શકે છે - ખાસ કરીને, 'સુપર સિક્સ ઓફ ધ સિઝન' એવોર્ડ. તેણે આ સિઝનમાં સૌથી વધુ 72 છગ્ગા ફટકાર્યા છે.
શુભમન ગિલ અથવા સાઈ સુદર્શન આઈપીએલ 2026 માં સૌથી વધુ ચોગ્ગા ફટકારવા બદલ એવોર્ડ જીતી શકે છે. 'રુપે ઓન ધ ગો 4s ઓફ ધ સીઝન' શ્રેણીમાં, સાઈએ 73 ચોગ્ગા ફટકાર્યા છે, જ્યારે ગિલે 72 ચોગ્ગા ફટકાર્યા છે. આજે, તેમની પાસે પોતપોતાના આંકડા વધારવાની તક હશે.
