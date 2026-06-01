IPL 2026 AWARDS LIST: વૈભવ ચમક્યો; મનીષ પાંડે, સાઈ સુદર્શન, અને મોહમ્મદ સિરાજને પણ મળ્યો એવોર્ડ
IPL 2026 માટેના પુરસ્કારોની સંપૂર્ણ યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઓરેન્જ કેપ જીતી, જ્યારે કાગીસો રબાડાએ પર્પલ કેપ જીતી.
Published : June 1, 2026 at 9:46 AM IST
IPL 2026 AWARDS LIST: RCB અથવા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ફરી એકવાર IPL 2026નો ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો છે. કેપ્ટન રજત પાટીદારના નેતૃત્વમાં, RCBએ ફાઇનલ મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને 5 વિકેટથી હરાવીને સતત બીજી વખત ટ્રોફી પોતાના નામે કરી. દરમિયાન, જ્યારે આ વર્ષ ટીમ તરીકે RCBનું હતું, ત્યારે વૈભવ સૂર્યવંશીએ વ્યક્તિગત ખેલાડી તરીકે જોરદાર પ્રભાવ પાડ્યો, અનેક પુરસ્કારો મેળવ્યા. ચાલો જોઈએ કે આ વર્ષના IPLમાં કયા ખેલાડીઓ અને ટીમોને કયા પુરસ્કારો મળ્યા.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ 776 રન સાથે ઓરેન્જ કેપ જીતી
જોકે આ વર્ષ વૈભવ સૂર્યવંશીની ટીમ, રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે ટાઇટલની દ્રષ્ટિએ શુષ્ક રહ્યું હશે, વૈભવે પોતે પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી બધાને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. ટીમ પ્લેઓફમાં પહોંચી હતી પરંતુ ત્યારબાદ તે બહાર થઈ ગઈ હતી. આ દરમિયાન, વૈભવ સૂર્યવંશી સીઝનના સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે ઉભરી આવ્યા, તેમણે 776 રન બનાવીને ઓરેન્જ કેપનો દાવો કર્યો. શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શન અંતિમ મેચ સુધી રેસમાં રહ્યા; જોકે, અંતિમ મેચમાં તેઓ નોંધપાત્ર રન બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયા હોવાથી, વૈભવે આખરે ટાઇટલ જીત્યું.
પર્પલ કેપ ગુજરાત ટાઇટન્સના બોલર કાગીસો રબાડાને મળી
ઓરેન્જ કેપ વૈભવ સૂર્યવંશીને મળી, જ્યારે પર્પલ કેપ ગુજરાત ટાઇટન્સના બોલર કાગીસો રબાડાને મળી. તેણે આખી સિઝન દરમિયાન 29 વિકેટ લીધી. આરસીબીનો ભુવનેશ્વર કુમાર ફક્ત એક વિકેટથી ચૂકી ગયો; તેણે 28 વિકેટ લીધી, જે તેની ટીમને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. ફેરપ્લે એવોર્ડ તરફ આગળ વધતાં, પંજાબ કિંગ્સ વિજયી બન્યું. આઈપીએલનો પ્રારંભિક તબક્કો ટીમ માટે ઘણો સારો રહ્યો હતો; જોકે, ત્યારબાદ તેમનું અભિયાન અચાનક પાટા પરથી ઉતરી ગયું, એટલી હદે કે તેઓ પ્લેઓફમાં સ્થાન પણ મેળવી શક્યા નહીં. સારમાં, ટીમે ચોક્કસપણે ફેરપ્લે એવોર્ડ જીત્યો, પરંતુ તેમનું પહેલું આઈપીએલ ટાઇટલ જીતવાનું સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું.
મનીષ પાંડેને 'કેચ ઓફ ધ સીઝન'નો ખિતાબ મળ્યો
મનીષ પાંડે ઘણીવાર વધુ ધ્યાન ખેંચતો નથી; જોકે, આ સિઝનમાં મર્યાદિત તકો મળવા છતાં, તેણે ચોક્કસપણે પોતાની છાપ છોડી દીધી. આ વખતે, મનીષ પાંડેને 'કેચ ઓફ ધ સીઝન'નો ખિતાબ મળ્યો. KKR અને RCB વચ્ચેની મેચ દરમિયાન, તેણે ટિમ ડેવિડને આઉટ કરવા માટે ખરેખર અસાધારણ કેચ લઈને સનસનાટી મચાવી દીધી.
વૈભવ 'ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ સિઝન'નો ખિતાબ મળ્યો
આગળ વધીને, ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી રમતા મોહમ્મદ સિરાજે સૌથી વધુ ડોટ બોલ ફેંકવાનો એવોર્ડ સફળતાપૂર્વક જીત્યો. સમગ્ર સિઝન દરમિયાન, તેણે 172 બોલ ફેંક્યા જેમાં એક પણ રન ગયો ન હતો. ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે ઓપનિંગ બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શને આ સિઝનમાં સૌથી વધુ ચોગ્ગા ફટકાર્યા; સાઈએ 75 ચોગ્ગા ફટકાર્યા, જે સૌથી વધુ ચોગ્ગા ફટકાર્યા. આગળ, વૈભવનો ઉલ્લેખ વધુ એક છે, કારણ કે તેણે 'ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ સિઝન'નો એવોર્ડ જીત્યો. વૈભવે સમગ્ર સિઝન દરમિયાન 237.3 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરીને 'સુપર સ્ટ્રાઇકર ઓફ ધ યર'નો એવોર્ડ પણ મેળવ્યો. વધુમાં, તે સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનાર ખેલાડી હતો; તેણે સિઝનનો અંત કુલ 72 છગ્ગા સાથે કર્યો. આમ કરીને, તેણે 2012 માં ક્રિસ ગેલ દ્વારા બનાવેલા 59 છગ્ગાના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો.
