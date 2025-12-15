IPL હરાજી: IPL હરાજી ક્યારે અને ક્યાં જોવી, જાણો બધી 10 ટીમોની સંપૂર્ણ માહિતી
IPL 2026 ની હરાજી ક્યારે અને ક્યાં થશે? ચાલો જાણીએ કે તમે આ હરાજી ક્યાં અને ક્યારે જોઈ શકો છો...
Published : December 15, 2025 at 5:15 PM IST
હૈદરાબાદ: IPL 2026 ની મીની-હરાજી મંગળવારે યોજાવાની છે. આ હરાજી પર ખેલાડીઓ અને ચાહકો બંને નજીકથી નજર રાખશે. તો આજે અમે તમને જણાવીશું કે તમે IPL 2026 ની મીની-હરાજી ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકો છો.
આ વર્ષે, IPL 2026 ની મીની-હરાજી માટે 1,355 ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી હતી. આમાંથી, લગભગ 350 ખેલાડીઓને હરાજી માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આમાં 16 ભારતીય આંતરરાષ્ટ્રીય અને 96 વિદેશી આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ યાદીમાં 244 અનકેપ્ડ ભારતીય અને 14 અનકેપ્ડ વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.
IPL 2026 માં ભાગ લઈ રહેલી 10 ટીમોમાં ફક્ત 77 ખેલાડીઓના સ્લોટ ઉપલબ્ધ છે. દરેક ટીમ વધુમાં વધુ 25 ખેલાડીઓને જાળવી શકે છે. KKR પાસે સૌથી વધુ 13 ખેલાડીઓ સાથે સ્લોટ ઉપલબ્ધ છે. પંજાબ કિંગ્સ ચાર ખેલાડીઓ ઉમેરી શકે છે, જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ દરેક પાંચ ખેલાડીઓ ઉમેરી શકે છે.
The gavel drops tomorrow! 🔨💰— IndianPremierLeague (@IPL) December 15, 2025
The #TATAIPLAuction 2026 is almost here 🥳
Follow the #TATAIPL Auction tomorrow on https://t.co/4n69KTSZN3 💻 pic.twitter.com/oYvUBaBwMJ
IPL 2026 મીની-હરાજી ક્યારે અને ક્યાં જોવી?
IPL 2026 ની હરાજી ક્યારે છે?
IPL 2026 મીની-હરાજી મંગળવાર, 16 ડિસેમ્બરે થશે.
IPL 2026 ની હરાજી ક્યારે શરૂ થશે?
IPL 2026 ની હરાજી IST બપોરે 2:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
IPL 2026 ની હરાજી ક્યાં થઈ રહી છે?
IPL 2026 ની હરાજી UAE ના અબુ ધાબીમાં થઈ રહી છે.
હું ટીવી પર IPL 2026 ની હરાજી ક્યાં જોઈ શકું?
IPL 2026 ની હરાજી સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારિત કરવામાં આવશે.
હું IPL 2026 ની હરાજી ક્યાં લાઈવ જોઈ શકું?
IPL 2026 ની હરાજીનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ટીમ પાસે તેમના ખિસ્સામાં કેટલા પૈસા બાકી છે?
- કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ - 64.3
- ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ - 43.4
- સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ - 25.5
- લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ - 22.95
- દિલ્હી કેપિટલ્સ - 21.8
- રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર - 16.4
- રાજસ્થાન રોયલ્સ - 16.05
- ગુજરાત ટાઇટન્સ - 12.9
- પંજાબ કિંગ્સ - 11.5
- મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ - 2.75
જાણો દરેક ટીમમાં કેટલા ખેલાડીઓ છે?
પંજાબ કિંગ્સ (PBKS): અર્શદીપ સિંહ, અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ, હરનૂર પન્નુ, હરપ્રીત બ્રાર, લોકી ફર્ગ્યુસન, માર્કો જોહ્ન્સન, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, મિચ ઓવેન, મુશીર ખાન, નેહલ વાધેરા, પ્રભસિમરન સિંહ, પ્રિયાંશ આર્ય, પૈલા અવિનાશ, શશાંક સિંહ, શ્રેણુ, વિષ્ણુ, વિષ્ણુ, શ્રેયા વિશાક વિજયકુમાર, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, યશ ઠાકુર, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI): અલ્લાહ ગઝનફર, અશ્વિની કુમાર, કોર્બિન બોશ, દીપક ચહર, હાર્દિક પંડ્યા, જસપ્રિત બુમરાહ, મયંક માર્કન્ડે (વેપાર), મિશેલ સેન્ટનર, નમન ધીર, રઘુ શર્મા, રાજ અંગદ બાવા, રોબિન મિન્ઝ, રોહિત શર્મા, રેયાન રિકલ્ટન, શાર્દુલ ઠાકુર, શાર્દુલ ઠાકુર, સુરેન્દ્ર ઠાકુર (રહેમદ) યાદવ, તિલક વર્મા, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, વિલ જેક્સ.
ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT): અનુજ રાવત, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ગુરનુર સિંહ બ્રાર, ઇશાંત શર્મા, જયંત યાદવ, જોસ બટલર, કાગીસો રબાડા, કુમાર કુશાગરા, માનવ સુથાર, મોહમ્મદ સિરાજ, અરશદ ખાન, નિશાંત સિંધુ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, આર સાઈ કિશોર, રાહુલ તેવંત ખાન, સુધરાઈ ખાન, સુધરાઈ ખાન, સુધરાઈ ખાન. ગિલ, વોશિંગ્ટન સુંદર.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK): અંશુલ કંબોજ, ગુર્જપનીત સિંહ, જેમી ઓવરટોન, એમએસ ધોની, મુકેશ ચૌધરી, નાથન એલિસ, નૂર અહેમદ, રામકૃષ્ણ ઘોષ, સંજુ સેમસન (વેપાર), રુતુરાજ ગાયકવાડ, શિવમ દુબે, શ્રેયસ ગોપાલ, સૈયદ ખલીલ અહેમદ, આયુષ બ્રેવિસ પટેલ, આયુષ બ્રેવિસ પટેલ.
દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC): અભિષેક પોરેલ, અજય મંડલ, આશુતોષ શર્મા, અક્ષર પટેલ, દુષ્મંથા ચમીરા, કરુણ નાયર, કેએલ રાહુલ, કુલદીપ યાદવ, માધવ તિવારી, મિશેલ સ્ટાર્ક, મુકેશ કુમાર, નીતીશ રાણા (વેપાર), સમીર રિઝવી, ટી નટરાજન, ત્રિપુરા વિરાજમાન, ત્રિપુરા, સેન્ટ વિરાજમાન.
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR): અજિંક્ય રહાણે, અંગક્રિશ રઘુવંશી, અનુકુલ રોય, હર્ષિત રાણા, મનીષ પાંડે, રમનદીપ સિંહ, રિંકુ સિંહ, રોવમેન પોવેલ, સુનીલ નારાયણ, ઉમરાન મલિક, વૈભવ અરોરા, વરુણ ચક્રવર્તી.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG): અબ્દુલ સમદ, એડન માર્કરામ, આકાશ સિંઘ, અર્જુન તેંડુલકર (વેપાર), અર્શિન કુલકર્ણી, અવેશ ખાન, આયુષ બદોની, દિગ્વેશ રાઠી, હિંમત સિંહ, મણિમરણ સિદ્ધાર્થ, મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે, મયંક યાદવ, મોહમ્મદ શમી (વેપાર), મિશેલ ખાન, પ્રિન્સ નરેશ ખાન, મોહમ્મદ નીરવ, મોહમ્મદ ખાન. ઋષભ પંત, શાહબાઝ અહેમદ.
રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR): ધ્રુવ જુરેલ, ડોનોવન ફરેરા (વેપાર), જોફ્રા આર્ચર, ક્વેના મ્ફાકા, લુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ, નાન્દ્રે બર્ગર, રવીન્દ્ર જાડેજા (વેપાર), રિયાન પરાગ, સેમ કુરન (વેપાર), સંદીપ શર્મા, શિમરોન હેટમીયર, શુભમ દુબે, તુવાન સુરેશ, તુષ્ય સુરેશ, તુષીદેવ જયસ્વાલ, યુદ્ધવીર ચરક.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB): અભિનંદન સિંઘ, ભુવનેશ્વર કુમાર, દેવદત્ત પડિક્કલ, જેકબ બેથેલ, જીતેશ શર્મા, જોશ હેઝલવુડ, કૃણાલ પંડ્યા, નુવાન તુશારા, ફિલ સોલ્ટ, રજત પાટીદાર, રસિક ડાર, રોમારીયો શેફર્ડ, સુયશ શર્મા, સ્વપ્નિલ, ડેવિડ કોર્પોરેશન, વિરાટ સિંહ, સ્વપ્નિલ, વિરાટ સિંહ.
સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH): અભિષેક શર્મા, અનિકેત વર્મા, બ્રાઈડન કાર્સ, ઈશાન મલિંગા, હર્ષ દુબે, હર્ષલ પટેલ, હેનરિક ક્લાસેન, ઈશાન કિશન, જયદેવ ઉનડકટ, કામિન્દુ મેન્ડિસ, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, પેટ કમિન્સ, સ્મરણ રવિચંદ્રન, ટ્રેવિસ ઝેરી હેડ, સ્મરણ રવિચંદ્રન.
આ પણ વાંચો: