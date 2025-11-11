IPL 2026 ની હરાજી અંગે મોટી અપડેટ, જાણો કઈ તારીખે અને ક્યાં થશે હરાજી?
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની હરાજી અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. ચાલો જાણીએ કે આ હરાજી ક્યારે અને ક્યાં થશે.
Published : November 11, 2025 at 11:02 AM IST
હૈદરાબાદ: IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં, મીની-હરાજીને લઈને ચર્ચા ચાલી રહી છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે હરાજી ક્યારે અને ક્યાં થશે. કયા ખેલાડીઓને જાળવી રાખવામાં આવશે અને કોને રિલીઝ કરવામાં આવશે. તો આજે, અમે તમને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 મીની-હરાજી વિશે જણાવીશું.
IPL 2026 માટે ખેલાડીઓની હરાજી અબુ ધાબીમાં થવાની સંભાવના છે. અહેવાલો અનુસાર, આ હરાજી 16 ડિસેમ્બરે થઈ શકે છે. શરૂઆતમાં, આ હરાજી માટે 14 ડિસેમ્બર પસંદ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ પાછળથી, 15 અને 16 ડિસેમ્બર હરાજી માટે તારીખો તરીકે પસંદ કરવામાં આવી હતી.
નોંધનીય છે કે છેલ્લી બે IPL હરાજી વિદેશમાં પણ યોજાઈ હતી. અગાઉની બે હરાજી સાઉદી અરેબિયાના જેદ્દાહ અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ના દુબઈમાં યોજાઈ હતી. આ વખતે, UAE ની રાજધાની અબુ ધાબી આ 10 ફ્રેન્ચાઇઝીઓ માટે હરાજીનું આયોજન કરશે.
ભારતમાં IPL 2026 ની હરાજી યોજવા અંગે અગાઉ ચર્ચા થઈ હતી. ચર્ચા માટે મુંબઈ અને બેંગલુરુને યજમાન શહેર તરીકે પસંદ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા હતી. જોકે, વિદેશી સપોર્ટ સ્ટાફનો ઉપયોગ સરળ બનાવવા માટે, હરાજી અબુ ધાબીમાં યોજવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
તમામ 10 IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓ માટે રીટેન્શનની અંતિમ તારીખ 15 નવેમ્બર છે. આ પછી, બધી ફ્રેન્ચાઇઝીઓ પાસે હરાજીની તૈયારી માટે ઓછામાં ઓછો એક મહિનાનો સમય હશે. ઘણા મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) અને 2008 ની વિજેતા રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) વચ્ચે એક હાઇ-પ્રોફાઇલ રીટેન્શન ટ્રેડ થવાની સંભાવના છે, જેમાં સંજુ સેમસનનું નામ ચર્ચામાં છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સનો કેપ્ટન અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસન CSKમાં જોડાઈ શકે છે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ રવિન્દ્ર જાડેજાને ટ્રેડ ડીલમાં હસ્તગત કરી શકે છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે ટ્રેડની પણ ચર્ચા થઈ છે. હવે તે અફવાઓ ઓછી થઈ રહી છે. એવી પણ અફવાઓ છે કે વોશિંગ્ટન સુંદરને ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) થી CSKમાં ટ્રેડ કરવામાં આવ્યો છે.
