IPL 2026 પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સ વેચાઈ, અમેરિકન ઉદ્યોગપતિએ ટીમને ખરીદી
IPL 2026 પહેલા એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. એક અમેરિકન ઉદ્યોગપતિએ રાજસ્થાન રોયલ્સ ₹15,000 કરોડથી વધુ રકમમાં ખરીદી લીધી છે.
Published : March 24, 2026 at 5:58 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 6:04 PM IST
RAJSTHAN ROYALS SOLD: IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો સોદો પ્રકાશમાં આવ્યો છે, જેમાં એક અમેરિકન ઉદ્યોગપતિએ રાજસ્થાન રોયલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીને રેકોર્ડબ્રેક રકમમાં ખરીદી કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, આ સોદો ₹15,000 કરોડથી વધુમાં થયો હોય એવું માનવામાં આવે છે. આ સોદાએ ક્રિકેટ જગતમાં ચર્ચા જગાવી દીધી છે. ખાસ કરીને, યુએસ સ્થિત ઉદ્યોગસાહસિક કાલ સોમાનીએ એક મુખ્ય રોકાણકાર કન્સોર્ટિયમ સાથે મળીને રાજસ્થાન રોયલ્સ લગભગ $1.63 બિલિયન (આશરે ₹15,300 કરોડ) માં ખરીદ્યું છે. એવું નોંધાયું છે કે આ કન્સોર્ટિયમને વોલ્ટન પરિવાર (વોલમાર્ટ ફેમ) અને હેમ્પ પરિવારનો પણ ટેકો છે.
અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો IPL સોદો
આ સોદો IPLના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ફ્રેન્ચાઇઝ સોદો માનવામાં આવી રહ્યો છે. અગાઉ, ટોરેન્ટ ગ્રુપે ગુજરાત ટાઇટન્સમાં 67% હિસ્સો આશરે ₹5,025 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો હતો, જે ફ્રેન્ચાઇઝનું કુલ મૂલ્ય ₹7,500 કરોડ આંક્યું હતું. તેની તુલનામાં, રાજસ્થાન રોયલ્સ માટેનો આ સોદો તે રકમ કરતાં બમણા કરતાં વધુ સાબિત થયો છે. અહેવાલો અનુસાર, આ સોદો 2026 ની IPL સીઝનના સમાપન પછી અમલમાં આવશે. હાલમાં, ટીમ બ્રિટિશ-ભારતીય ઉદ્યોગપતિ મનોજ બડાલેના નેતૃત્વ હેઠળ છે, જેમની કંપની, ઇમર્જિંગ મીડિયા વેન્ચર્સ, લગભગ 65% હિસ્સો ધરાવે છે. વધુમાં, રેડબર્ડ કેપિટલ પાર્ટનર્સ અને લચલાન મર્ડોક જેવા અગ્રણી રોકાણકારો પણ માલિકી માળખામાં સામેલ છે.
🚨 RR Sold " kal somani-led consortium " ₹$ 1.63 billion 🚨— Indian Cricket Netwrk (@ICN_Updates01) March 24, 2026
• us-based entrepreneur kal somani has won the bid to own the rajasthan royals franchise
• new ownership will apply after ipl 2026
pic.twitter.com/mWLPHM1Om7
🚨RAJASTHAN ROYALS SOLD IN MASSIVE DEAL!🚨— Sam (@Cricsam01) March 24, 2026
A US-based consortium led by entrepreneur Kal Somani has reportedly acquired 100% ownership of RR for around ₹15,000–15,300 crore. 🤯
This marks one of the biggest franchise deals in IPL history.(TOI) pic.twitter.com/VXHPSMtTq0
કાલ સોમાણી કોણ છે?
કાલ સોમાણી અમેરિકાના એરિઝોનાના સ્કોટ્સડેલમાં રહેતા એક સફળ ઉદ્યોગપતિ છે, જેમને ટેકનોલોજી, ડેટા ગોપનીયતા, કૃત્રિમ બુદ્ધિ અને રમતગમત ટેકનોલોજી ક્ષેત્રોમાં 15 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. તેમને રમતગમતમાં પણ ઊંડો રસ છે. તેઓ મોટર સિટી ગોલ્ફ ક્લબના સહ-માલિક છે અને TMRW સ્પોર્ટ્સ અને TGL ગોલ્ફ લીગ જેવા પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણકાર તરીકે સેવા આપી છે.
નોંધનીય છે કે, સોમાણી 2021 થી રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે સંકળાયેલા છે; તેમણે હવે તેમાં સંપૂર્ણ હિસ્સો મેળવીને ટીમનું નેતૃત્વ સંભાળવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. આ સોદો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે IPLનું બ્રાન્ડ મૂલ્ય નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યું છે, અને આવનારા સમયમાં લીગમાં વધુ મોટા વૈશ્વિક રોકાણો જોવા મળી શકે છે.
