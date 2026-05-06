IPL 2026: પ્લેઓફની રેસ બની વધું રોંમાચક, બધી ટીમો માટે ક્વોલિફિકેશન સમીકરણ કેવા છે જાણો

IPL 2026નો લીગ તબક્કો તેના અંતિમ તબક્કામાં છે અને બધાની નજર પ્લેઓફની રેસ પર છે. ચાલો બધી ટીમોના પ્લેઓફ ક્વોલિફિકેશન સમીકરણ પર એક નજર કરીએ.

10 TEAMS PLAYOFF QUALIFICATION SCENARIO (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 6, 2026 at 3:57 PM IST

IPL 2026 માં પ્લેઓફ માટેની રેસ હવે રસપ્રદ બનવાની તૈયારીમાં છે. દરેક ટીમની નજર પ્લેઓફ પર છે. અત્યાર સુધી, કોઈ પણ ટીમ ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવાની રેસમાંથી બહાર થઈ નથી. જોકે, દરેક ટીમ પ્લેઓફમાં પહોંચવાની શક્યતા અલગ અલગ હોય છે. ચાલો પ્લેઓફમાં પહોંચવા માટે તમામ 10 ટીમોના સમીકરણ પર એક નજર કરીએ.

પંજાબ કિંગ્સ

પંજાબ કિંગ્સે અત્યાર સુધીમાં 9 મેચ રમી છે અને 6 જીત મેળવી છે. ક્વોલિફાય થવા માટે તેમને ફક્ત બે વધુ જીતની જરૂર છે, અને તેમની પાસે 5 મેચ બાકી છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં, પ્લેઓફમાં તેમનું સ્થાન લગભગ નિશ્ચિત છે.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર પાસે પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવાની 84% શક્યતા છે. RCB એ અત્યાર સુધી પોતાની 9 મેચોમાંથી 6 મેચ જીતી છે. તેમને પણ ટોપ 4 માં રહેવા માટે થોડી વધુ મેચ જીતવાની જરૂર છે.

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પાસે પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાની 68% શક્યતા છે. તેમણે 10 માંથી 6 મેચ જીતી છે અને આગામી 4 મેચમાં ઓછામાં ઓછી 2 જીતની જરૂર છે.

રાજસ્થાન રોયલ્સ

SRH ની જેમ, રાજસ્થાન રોયલ્સ પાસે પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાની 68% શક્યતા છે. તેઓએ તેમની 10 મેચમાંથી 6 મેચમાં જીત નોંધાવી છે. ક્વોલિફાય થવા માટે તેમને ઓછામાં ઓછી બે જીતની જરૂર છે.

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ

ડીસીને હરાવ્યા પછી, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાની પોતાની તકો વધારી દીધી છે. તેઓએ અત્યાર સુધીની તેમની 10 મેચોમાંથી 5 મેચ જીતી છે. તેમને આગામી 4 મેચોમાંથી 3 મેચોમાં જીત નોંધાવવાની જરૂર પડશે.

ગુજરાત ટાઇટન્સ

ગુજરાત ટાઇટન્સે 10 મેચ રમી છે તેમાંથી 6 મેચમાં જીત નોંધાવી છે. પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવાની તેમની સંભાવના 56% છે. GT ને ઓછામાં ઓછી બે વધુ જીતની જરૂર છે.

દિલ્હી કેપિટલ્સ

દિલ્હી કેપિટલ્સે અત્યાર સુધી તેમની 10 મેચોમાંથી ફક્ત 4 મેચ જીતી છે. પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવું તેમના માટે મુશ્કેલ બની ગયું છે. હવે તેમને તેમની બાકીની બધી મેચો જીતવી પડશે.

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે અત્યાર સુધીમાં 9 મેચ રમી છે અને 3 મેચમાં જીત મેળવી છે. જો KKR બાકીની 5 મેચ જીતી જાય, તો તેઓ ક્વોલિફાય થઈ શકે છે.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે અત્યાર સુધીમાં 10 મેચ રમી છે, અને તેમની ટીમે તેમાંથી ફક્ત 3 મેચ જીતી છે. MI માટે ક્વોલિફાય થવું અત્યંત મુશ્કેલ છે. તેમને ફક્ત તેમની બાકીની બધી મેચ જીતવાની જરૂર નથી, પરંતુ તેમનું ભાગ્ય અન્ય ટીમોના પ્રદર્શન પર પણ નિર્ભર રહેશે.

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે તેમની 9 મેચોમાંથી 2 મેચોમાં વિજય મેળવ્યો છે. ક્વોલિફાય થવા માટે, તેઓએ તેમની બાકીની બધી મેચો જીતવી આવશ્યક છે. તેમની ક્વોલિફિકેશન અન્ય ટીમોના પ્રદર્શન પર આધારિત રહેશે.

